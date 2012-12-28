«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром

Уголовное дело возбуждено в Липецке против 42-летнего местного жителя, который умышленно повредил автомобиль своей бывшей супруги.

Отделом дознания ОП № 4 УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».По версии следствия, летом этого года между фигурантом и его бывшей супругой произошел ссора. Мужчина, желая отомстить, высыпал пачку сахара в двигатель её автомобиля «Ауди», воспользовавшись доступом к ключам от ее машины.Согласно заключению экспертизы, причиненный ущерб превысил 1 млн рублей.Подозреваемый полностью признал свою вину в содеянном.Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.Расследование уголовного дела продолжается.