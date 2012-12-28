14-летний подросток в Липецкой области угнал у родственника автомобиль такси и перевернулся на нем
Происшествия
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Уголовное дело возбуждено в Липецке против 42-летнего местного жителя, который умышленно повредил автомобиль своей бывшей супруги.
По версии следствия, летом этого года между фигурантом и его бывшей супругой произошел ссора. Мужчина, желая отомстить, высыпал пачку сахара в двигатель её автомобиля «Ауди», воспользовавшись доступом к ключам от ее машины.
Согласно заключению экспертизы, причиненный ущерб превысил 1 млн рублей.
Подозреваемый полностью признал свою вину в содеянном.
Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Расследование уголовного дела продолжается.
