14-летний подросток в Липецкой области угнал у родственника автомобиль такси и перевернулся на нем

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с заявлением об угоне в полицию обратился 51-летний водитель такси. Мужчина пояснил, что оставил свой автомобиль вечером возле дома на улице Архангельской, а утром машины на месте не обнаружил.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение автомобиля. Его с механическими повреждениями нашли в поле села Подгорное Липецкого района. Вскоре был задержан и подозреваемый — несовершеннолетний житель областного центра.

По предварительным данным, накануне инцидента 14-летний подросток гостил у потерпевшего вместе с родственниками. Уходя, он тайно забрал ключи от автомобиля, чтобы потом прокатиться. В районе села Подгорное юноша не справился с управлением, съехал в поле, после чего бросил поврежденную машину и скрылся с места ДТП.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
21 минуту назад
такими родственниками и врагов не надо,думаю в гости они теперь отходились )))) лично я бы ,больше на порог не пустила.
