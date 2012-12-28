14-летний подросток в Липецкой области угнал у родственника автомобиль такси и перевернулся на нем

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с заявлением об угоне в полицию обратился 51-летний водитель такси. Мужчина пояснил, что оставил свой автомобиль вечером возле дома на улице Архангельской, а утром машины на месте не обнаружил.В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение автомобиля. Его с механическими повреждениями нашли в поле села Подгорное Липецкого района. Вскоре был задержан и подозреваемый — несовершеннолетний житель областного центра.По предварительным данным, накануне инцидента 14-летний подросток гостил у потерпевшего вместе с родственниками. Уходя, он тайно забрал ключи от автомобиля, чтобы потом прокатиться. В районе села Подгорное юноша не справился с управлением, съехал в поле, после чего бросил поврежденную машину и скрылся с места ДТП.В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.