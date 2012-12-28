В Липецкой области будут судить трёх зиц-председателей

Казавшийся лёгким заработок может обернуться длительным заключением.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 29-летняя жительница Добринского района предстанет перед судом за создание фирмы-однодневки.В ведомстве пояснили, что дама вступила в преступный сговор с неизвестными лицами, дав согласие на регистрацию на её имя юридического лица.- За денежное вознаграждение девушка внесла сведения о себе, как о подставном лице, в Единый государственный реестр юридических лиц. Также по требованию кураторов она арендовала на долгосрочной основе нежилое помещение, чтобы оформить организацию для ведения бизнеса, - сообщили в полиции.Теперь даме придётся отвечать по части 2 статьи 173.1 УК РФ «Образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенные группой лиц по предварительному сговору». За это грозит наказание до 5 лет лишения свободы.