Происшествия
552
сегодня, 20:17
1

В тройном столкновении легковых машин пострадали два водителя

Авария произошла на улице Хренникова.

Сегодня на улице Тихона Хренникова произошло ДТП.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта» выезжал с парковки ТРЦ, и на главной дороге столкнулся с «Ниссаном».

«Ниссан» от удара вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с другой «Ладой Гранта».

Пострадали 19-летний водитель «Ниссана» и 37-летний водитель «Лады Гранта» в которую на встречной полосе врезалась иномарка. Водитель выезжавшей с парковки «Лады» не пострадал.
ДТП
0
1
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А
сегодня, 20:23
зимой утилизация автомобилей будет еще хлеще ! Безумных за рулем слишком много !
Ответить
