В тройном столкновении легковых машин пострадали два водителя

Авария произошла на улице Хренникова.

Сегодня на улице Тихона Хренникова произошло ДТП.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта» выезжал с парковки ТРЦ, и на главной дороге столкнулся с «Ниссаном».«Ниссан» от удара вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с другой «Ладой Гранта».Пострадали 19-летний водитель «Ниссана» и 37-летний водитель «Лады Гранта» в которую на встречной полосе врезалась иномарка. Водитель выезжавшей с парковки «Лады» не пострадал.