Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
Общество
В столкновении «Лады Гранта» с «Киа» погиб водитель отечественного автомобиля
Происшествия
В Липецке из здания магазина украли 11 миллионов рублей
Происшествия
Вариант «А»: подарить цветы и помириться. Вариант «Б»: убить ножом и топором
Происшествия
Сергей Кажакин будет обжаловать приговор
Происшествия
Кражу денег из банкомата записала камера наблюдения
Происшествия
Суд приговорил Сергея Кажакина к 17 годам лишения свободы
Происшествия
Наезд на пешехода на Первомайской: женщина госпитализирована
Происшествия
В Липецкой области автоинспекторы помогли роженице вовремя доехать до роддома
Общество
Сегодня в Липецке: легендарный Колбаско вернулся, новый сезон квартирников, липчане назвали самые престижные профессии
Общество
На улице Октябрьской у областного суда убрали второстепенный выезд на улицу Карла Маркса
Общество
На мемориальном комплексе площади Героев в Липецке сделают автоматический полив газона
Общество
Сергей Есенин из Липецкой области утверждает, что он потомок Сергея Есенина.
Общество
Правительство области подкинуло администрации Липецка 111 111 111 рублей 11 копеек на ремонт дорог
Общество
В Липецкой области 2,6 тысячи человек пострадали от укусов, оцарапываний и ослюнений животными
Здоровье
Статистика: из зарубежных стран липчане предпочитали для отдыха Турцию и Египет
Общество
В Липецкой области до +16
Погода в Липецке
Припаркованные автомобили регулярно блокируют движение трамваев в Липецке
Общество
23-летний закладчик получил 10 лет колонии строгого режима
Происшествия
Технический кружок НЛМК поможет получить профессию уже в школе
НЛМК Live
Погода в Липецке
сегодня, 17:00
3

В Липецкой области до +16

Температура останется ниже нормы, заморозков пока не ожидается.

27 сентября Липецкая область будет находиться в тылу циклона, осадки маловероятны. 28 и 29 сентября регион окажется под влиянием волнового атмосферного фронта, пройдут дожди различной интенсивности.

Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек.
Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем – от +11 до +16.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +13 до +15 градусов.

День 27 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 6 градусов мороза.
погода
Гость
8 минут назад
В Воронеже с первого числа уже отопление включат. ВОРОНЕЖСКИЕ НОВОСТИ. А у нас как обычно числа с 15 или с 20 и полностью за месяц возьмут.
Ответить
Задонский-район
сегодня, 17:15
Утром в четверг был заморозок.
Ответить
Виталий
сегодня, 17:12
После жары и +5 ощущаются как заморозок.
Ответить
