В Липецкой области до +16

Температура останется ниже нормы, заморозков пока не ожидается.

27 сентября Липецкая область будет находиться в тылу циклона, осадки маловероятны. 28 и 29 сентября регион окажется под влиянием волнового атмосферного фронта, пройдут дожди различной интенсивности.Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек.Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем – от +11 до +16.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +13 до +15 градусов.День 27 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 6 градусов мороза.