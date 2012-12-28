Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
Погода в Липецке
сегодня, 17:00
В Липецкой области до +16
Температура останется ниже нормы, заморозков пока не ожидается.
Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек.
Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем – от +11 до +16.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +13 до +15 градусов.
День 27 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 6 градусов мороза.
