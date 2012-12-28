Все новости
«Не более 60 литров в одни руки»: на липецких АЗС ажиотаж
Общество
Дмитрий Харатьян побывал на могиле деда в Липецке
Общество
Цены на бензин растут все быстрее
Общество
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Общество
На Октябрьском мосту столкнулись три автомобиля
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Житель Липецка задержан за мошенничество с автозапчастями на сумму свыше 2 млн рублей
Происшествия
Двое на квадроцикле скрылись от охотинспектора
Общество
41-летний мужчина в гостях зарезал сожительницу, а потом обчистил её сумку
Происшествия
Участников СВО освободили от транспортного налога
Общество
41-летний мужчина в гостях зарезал сожительницу, а потом обчистил её сумку
Происшествия
В столкновении «Лады Гранта» с «Киа» погиб водитель отечественного автомобиля
Происшествия
В Липецке из здания магазина украли 11 миллионов рублей
Происшествия
19-летний парень пырнул друга ножом в плечо
Происшествия
Наезд на пешехода на Первомайской: женщина госпитализирована
Происшествия
Сегодня в Липецке: легендарный Колбаско вернулся, новый сезон квартирников, липчане назвали самые престижные профессии
Общество
В Липецке задержан повторно севший за руль пьяным водитель и его пассажир с наркотиками
Происшествия
Вариант «А»: подарить цветы и помириться. Вариант «Б»: убить женщину ножом и топором
Происшествия
Жительница Краснинского района осуждена за кражу с банковского счета подростка
Происшествия
Происшествия
792
сегодня, 08:58
3

Наезд на пешехода на Первомайской: женщина госпитализирована

Накануне утром в Липецке на улице Первомайской водитель автомобиля «Лада Калина» сбил женщину.

25 сентября, около 7:30, на улице Первомайской, по предварительной информации, 49-летний водитель «Лады Калины» совершил наезд на 59-летнюю женщину.

В результате происшествия женщина получила травмы, после чего медики госпитализировали ее для оказания необходимой помощи.

Обстоятельства случившегося выясняются.
Комментарии (3)

Алкаш со стажем
54 минуты назад
водятлы, сбавляйте скорость и пропускайте пешеходов на зебре!
Гость
сегодня, 09:24
Люди переходите дорогу по пешеходному переходу
555
8 минут назад
Так она и шла по пешеходному переходу.
