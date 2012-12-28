Наезд на пешехода на Первомайской: женщина госпитализирована

Накануне утром в Липецке на улице Первомайской водитель автомобиля «Лада Калина» сбил женщину.

25 сентября, около 7:30, на улице Первомайской, по предварительной информации, 49-летний водитель «Лады Калины» совершил наезд на 59-летнюю женщину.В результате происшествия женщина получила травмы, после чего медики госпитализировали ее для оказания необходимой помощи.Обстоятельства случившегося выясняются.