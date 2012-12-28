Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
Сегодня в Липецке: легендарный Колбаско вернулся, новый сезон квартирников, липчане назвали самые престижные профессии
В Липецке задержан повторно севший за руль пьяным водитель и его пассажир с наркотиками
Происшествия
792
сегодня, 08:58
3
Наезд на пешехода на Первомайской: женщина госпитализирована
Накануне утром в Липецке на улице Первомайской водитель автомобиля «Лада Калина» сбил женщину.
В результате происшествия женщина получила травмы, после чего медики госпитализировали ее для оказания необходимой помощи.
Обстоятельства случившегося выясняются.
0
1
4
0
2
Комментарии (3)