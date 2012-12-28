Все новости
В липецком подъезде нашли тело женщины
Происшествия
Умную остановку за 350 тысяч разбил 19-летний липчанин
Происшествия
«Все работы — про графику. График до нас пока не довели»
Общество
«Произошёл возмутительный акт вандализма»
Общество
Сегодня в Липецке: Евгений Гришковец в ЛГАДТ, что отпугивает в вакансиях и какую зарплату трубуют липчане
Общество
Мэр Липецка раскритиковал концепцию детского игрового городка в Нижнем парке
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
15-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Ладой Приорой»
Происшествия
25-летний липчанин накопил 72 неоплаченных штрафа за превышение скорости
Происшествия
46-летняя ельчанка перевела мошенникам три миллиона рублей
Происшествия
Мэр Липецка раскритиковал концепцию детского игрового городка в Нижнем парке
Общество
У каждого жителя Липецкой области — по три банковские карты
Экономика
Затопленный подвал может обойтись управляющей компании в 300 000 рублей
Общество
«Все работы — про графику. График до нас пока не довели»
Общество
Предлагавшая скидки на маркетплейсе мошенница получила 2 года 10 месяцев колонии-поселения
Происшествия
«Металлург» «ограбили» дважды, 11-метровое проклятие «Орла», молодой защитник доигрывал со сломанной рукой
Спорт
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Данковском районе со свалками боролись только на бумаге
Происшествия
Бугаков считает, что судья должен был засчитать гол, Поляков назвал «Металлург» самой играющей командой лиги
Спорт
В Липецкой области сухо и до +25
Погода в Липецке
Спорт
105
сегодня, 18:45

Бугаков считает, что судья должен был засчитать гол, Поляков назвал «Металлург» самой играющей командой лиги

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

После матча в Орле, который завершился со счётом 0:0, наставник «Металлурга» Дмитрий Бугаков заявил, что судья должен был засчитать, как минимум, гол липчан в первом тайме.

— Считаю, что удар наносил игрок, который не находился в положении «вне игры», а другой игрок не создавал помеху вратарю. Нужно было этот гол засчитывать.
Что касается назначения 11-метрового, то до пенальти было явное нарушение в верховой борьбе со стороны игрока «Орла». Блокировка, игра в корпус руками, но судья не обратил на это внимания. Поэтому и пенальти не должно было быть.

— На ваш взгляд, результат по игре?

— Считаю, что по количеству голевых моментов мы переиграли «Орёл». Большую часть игры мы доминировали, контролировали ход игры. Поэтому всё-таки именно мы потеряли очки.

— У «Металлурга» есть конкретная задача на сезон?

— Мы идём от игры к игре. К сожалению, сейчас и предыдущем матче сыграли вничью, потеряли очки. Осложнили себе положение. Следующий тур мы пропускаем. Надеюсь, после паузы проведём удачнее концовку чемпионата, постараемся добиться побед в следующих матчах.

— Перестал забивать Денис Сёмин, команда набирает очки со скрипом. Что делать в этой ситуации?

— Да, Денис перестал забивать, но у него есть моменты. Это тоже немаловажно для нападающих. Хуже, если бы у него вообще не было моментов. Сёмин работает на тренировках над реализацией, вся группа атаки работает над завершением. Через работу, через тренировочный процесс всё преодолеем. Надеюсь, Денис вернёт свою голевую поступь и опять начнёт забивать.

— Сегодня вместо Ткачука играл молодой Александр Данилов. Что скажете о его игре?

— Считаю, Данилов провёл хороший матч. Не без ошибок, но таких ляпов, которые он допускал раньше, не совершил. Он растёт в футбольном плане, выиграл большинство единоборств, неплохо начинал атаки.

— Сегодня «Металлург» сделал ставку на фланги, где играли Матвей Елизаров и Александр Бурыкин, которые не всегда выходят в стартовом составе.

— Парни тоже сыграли неплохой матч. Конечно, мы хотим, чтобы они играли ещё более ярко. Но в целом достойно. Были неплохие подачи, которые можно было реализовывать в голы. Порадовала их активность.

— Каковы ближайшие планы?

— Ребята получили три дня выходных. Соберёмся в среду, проведём мини-сбор в двухразовом режиме. Подготовимся к концовке чемпионата. Концовка предстоит сложная, а нам эта пауза, надеюсь, пойдёт на пользу.

Главный тренер «Орла» Евгений Поляков, напротив, заявил, что ничейный результат закономерен.

— И соперник имел хорошие моменты, и мы, помимо заработанного пенальти, создали полумоменты, хорошие подходы. Боевая, хорошая игра. На нервах, на большом объёме работы. Всё закономерно, всё по делу.

— Большую часть игры гости владели мячом. Это их заслуга или «Орёл» умышленно отдал мяч?

— Нет, мы не хотели отдавать, это их заслуга. «Металлург», по моему мнению, самая играющая команда в нашей лиге. Она придерживается комбинационного футбола, очень редко играет длинными передачами, обладает хорошим подбором игроков. Так что это их заслуга, что они больше владели мячом и заставили нас больше обороняться. Это не позволило нам показать свою лучшую игру в атаке. В целом мяч не держался, совершили много ошибок в середине поля. Физически мы не уступили, выдержали этот темп, очень приличный темп игры, который навязал нам соперник.Кто-то больше обороняется, кто-то больше атакует, но всё решает счёт на табло. Можно владеть мячом 90% и проиграть. А можно и выиграть.

— Самый короткий вопрос: что у «Орла» с пенальти?

— Тоже хотелось бы узнать, что у нас с пенальти. Не поверите: целую неделю тренировали 11-метровые. Били все, все забивали. Все подряд забивали. Ещё раз скажу: это всё психология. Будем работать над этим, именно над психологией. Человек умеет бить, правильно ставит ногу. А все проблемы именно в психологии. Всё в голове.

— В матче первого круга «Металлург» победил «Орёл» довольно спокойно — 2:0. А сегодня была боевая хорошая игра. Это «Орёл» так прибавил или «Металлург» во втором круге сдал?

— Я бы не сказал, что в Липецке нас спокойно победили. Да, в первом тайме хозяева забили два гола. Но во втором тайме мы даже поинтереснее играли.
Сейчас же, я думаю, мы физически немного прибавили, поэтому каждому сопернику, играющему с нами, тяжело. Им приходится напрягаться по полной.

— Летом из «Металлурга» в «Орёл» перешёл Вячеслав Гордиенко. Как оцените его игру? Получил ли «Орёл» в его лице то усиление, которое хотел?

— Слава — это качественное усиление. Он нам сразу понравился. Он добавил надёжности и физической мощи в обороне на правом фланге. Мы с ним, как говорится, угадали.

— В первом тайме вы должны быть максимально благодарны Павлу Земскову.

— Пашка сегодня герой. Он три раза выручил нас в стопроцентных моментах. Именно его заслуга в том, что мы сыграли вничью.



Полностью ответы тренеров в видеофайле.
Футбол
«Металлург»
Евгений Фролов
пресс-конференция
