Бугаков считает, что судья должен был засчитать гол, Поляков назвал «Металлург» самой играющей командой лиги

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

В вашем браузере отключен JavaScript





— Считаю, что удар наносил игрок, который не находился в положении «вне игры», а другой игрок не создавал помеху вратарю. Нужно было этот гол засчитывать.





— На ваш взгляд, результат по игре?





— Считаю, что по количеству голевых моментов мы переиграли «Орёл». Большую часть игры мы доминировали, контролировали ход игры. Поэтому всё-таки именно мы потеряли очки.





— У «Металлурга» есть конкретная задача на сезон?





— Мы идём от игры к игре. К сожалению, сейчас и предыдущем матче сыграли вничью, потеряли очки. Осложнили себе положение. Следующий тур мы пропускаем. Надеюсь, после паузы проведём удачнее концовку чемпионата, постараемся добиться побед в следующих матчах.





— Перестал забивать Денис Сёмин, команда набирает очки со скрипом. Что делать в этой ситуации?





— Да, Денис перестал забивать, но у него есть моменты. Это тоже немаловажно для нападающих. Хуже, если бы у него вообще не было моментов. Сёмин работает на тренировках над реализацией, вся группа атаки работает над завершением. Через работу, через тренировочный процесс всё преодолеем. Надеюсь, Денис вернёт свою голевую поступь и опять начнёт забивать.





— Сегодня вместо Ткачука играл молодой Александр Данилов. Что скажете о его игре?





— Считаю, Данилов провёл хороший матч. Не без ошибок, но таких ляпов, которые он допускал раньше, не совершил. Он растёт в футбольном плане, выиграл большинство единоборств, неплохо начинал атаки.





— Сегодня «Металлург» сделал ставку на фланги, где играли Матвей Елизаров и Александр Бурыкин, которые не всегда выходят в стартовом составе.





— Парни тоже сыграли неплохой матч. Конечно, мы хотим, чтобы они играли ещё более ярко. Но в целом достойно. Были неплохие подачи, которые можно было реализовывать в голы. Порадовала их активность.





— Каковы ближайшие планы?





— Ребята получили три дня выходных. Соберёмся в среду, проведём мини-сбор в двухразовом режиме. Подготовимся к концовке чемпионата. Концовка предстоит сложная, а нам эта пауза, надеюсь, пойдёт на пользу.





Главный тренер «Орла» Евгений Поляков, напротив, заявил, что ничейный результат закономерен.





— И соперник имел хорошие моменты, и мы, помимо заработанного пенальти, создали полумоменты, хорошие подходы. Боевая, хорошая игра. На нервах, на большом объёме работы. Всё закономерно, всё по делу.





— Большую часть игры гости владели мячом. Это их заслуга или «Орёл» умышленно отдал мяч?





— Нет, мы не хотели отдавать, это их заслуга. «Металлург», по моему мнению, самая играющая команда в нашей лиге. Она придерживается комбинационного футбола, очень редко играет длинными передачами, обладает хорошим подбором игроков. Так что это их заслуга, что они больше владели мячом и заставили нас больше обороняться. Это не позволило нам показать свою лучшую игру в атаке. В целом мяч не держался, совершили много ошибок в середине поля. Физически мы не уступили, выдержали этот темп, очень приличный темп игры, который навязал нам соперник.Кто-то больше обороняется, кто-то больше атакует, но всё решает счёт на табло. Можно владеть мячом 90% и проиграть. А можно и выиграть.





— Самый короткий вопрос: что у «Орла» с пенальти?





— Тоже хотелось бы узнать, что у нас с пенальти. Не поверите: целую неделю тренировали 11-метровые. Били все, все забивали. Все подряд забивали. Ещё раз скажу: это всё психология. Будем работать над этим, именно над психологией. Человек умеет бить, правильно ставит ногу. А все проблемы именно в психологии. Всё в голове.





— В матче первого круга «Металлург» победил «Орёл» довольно спокойно — 2:0. А сегодня была боевая хорошая игра. Это «Орёл» так прибавил или «Металлург» во втором круге сдал?





— Я бы не сказал, что в Липецке нас спокойно победили. Да, в первом тайме хозяева забили два гола. Но во втором тайме мы даже поинтереснее играли.





— Летом из «Металлурга» в «Орёл» перешёл Вячеслав Гордиенко. Как оцените его игру? Получил ли «Орёл» в его лице то усиление, которое хотел?





— Слава — это качественное усиление. Он нам сразу понравился. Он добавил надёжности и физической мощи в обороне на правом фланге. Мы с ним, как говорится, угадали.





— В первом тайме вы должны быть максимально благодарны Павлу Земскову.





— Пашка сегодня герой. Он три раза выручил нас в стопроцентных моментах. Именно его заслуга в том, что мы сыграли вничью.





В вашем браузере отключен JavaScript

