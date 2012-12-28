«Металлург» сменил главного тренера

Три матча без побед дорого обошлись Дмитрию Бугакову, его преемник рассчитывает победить во всех оставшихся играх.

Дмитрий Бугаков обратился с напутственной речью к футболистам, в которой поблагодарил игроков за совместную работу, а руководителей клуба за возможность дебютировать в качестве главного тренера в профессиональном футболе. И пожелал «сталеварам» дальнейших побед.













Прощание тренера с командой

— В тяжелую ситуацию мы попали почти на финише сезона, когда победы необходимы, как воздух, — сказал и.о. главного тренера. — Решение было принято не потому, что Дмитрий Владимирович Бугаков плохо тренировал команду, а больше ради того, чтобы встряхнуть наших футболистов.









Евгений Фролов