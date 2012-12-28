Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Федеральный девелопер ДАРС пока не получил от мэрии Липецка разрешения на застройку берега реки Воронеж
«Металлург» сменил главного тренера
Три матча без побед дорого обошлись Дмитрию Бугакову, его преемник рассчитывает победить во всех оставшихся играх.
Бугакову дорого обошлась серия из трёх матчей кряду, в которых «сталевары» не сумели одержать ни одной победы. Сначала наша команда на последних минутах уступила в Брянске местному «Динамо» — 1:2, являющемуся одним из конкурентов в борьбе за победу турнире. Кресло под наставником зашаталось после следующего матча, когда «Металлург» дома не сумел обыграть одного из аутсайдеров «Квант» из Обнинска, встреча закончилась вничью — 1:1. По информации GOROD48, на исправление Бугакову дали матч в Орле, но и он принёс лишь ничью — 0:0, судьи не засчитали два гола липчан.
В большинстве матчей под руководством Бугакова «Металлург» демонстрировал симпатичный футбол, тренеры соперников даже называли нашу команду «самой играющей во всей лиге». Но недавние результаты отбросили липчан уже на 5-е место, а по потерянным очкам наша команда и вовсе откатилась уже на 7-ю позицию. Правда, отставание от лидера составляет всего 5 очков, и ещё ничего не поздно исправить.
Сегодняшняя первая тренировка после возвращения из Орла и выходных дней началась с того, что руководители клуба объявили футболистам о решении, которое сами назвали (цитата) «весьма тяжёлым и болезненным».
Дмитрий Бугаков обратился с напутственной речью к футболистам, в которой поблагодарил игроков за совместную работу, а руководителей клуба за возможность дебютировать в качестве главного тренера в профессиональном футболе. И пожелал «сталеварам» дальнейших побед.
Прощание тренера с командой
Бразды правления принял ближайший помощник Бугакова 39-летний Евгений Фролов, тоже местная футбольная легенда. В 2020-21 годах он сыграл за «сталеваров» 290 матчей в первенстве страны и 23 в Кубке России, что является 9-м результатом в истории клуба, забил 15 голов. Несколько сезонов он носил капитанскую повязку.
Фролов рассказал GOROD48, что поставит перед командой задачу выиграть все оставшиеся шесть матчей.
— В тяжелую ситуацию мы попали почти на финише сезона, когда победы необходимы, как воздух, — сказал и.о. главного тренера. — Решение было принято не потому, что Дмитрий Владимирович Бугаков плохо тренировал команду, а больше ради того, чтобы встряхнуть наших футболистов.
Евгений Фролов
Ближайший тур в предстоящие выходные «Металлург» пропускает, а следующий матч проведёт в Рязани 27 сентября.
