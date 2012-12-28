В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода

Температура начнет расти до летних значений.

В ближайшие трое суток усилится влияние антициклона с юго-запада, опять установится сухая и теплая погода.Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 сентября – 14-15 градусов тепла, что на 2-3 градусов выше нормы, 22 и 23 сентября – 19-20 градусов тепла, что на 8-9 градусов выше нормы (температура характерна для июля).По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер ночью западный, слабый, 3-8 м/сек, днем юго-западный, усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +4 до +9 градусов, днем – от +20 до +25.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем – от +21 до +23 градусов.День 21 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 4 градуса мороза.