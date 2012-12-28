Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества

В отношении неизвестных лиц возбуждено уголовное дело по факту мошенничества после того, как местный житель перевел крупную сумму денег на несуществующую инвестиционную платформу.



В середине августа житель Грязей увидел в интернете рекламу о заработке на бирже и связался по указанному номеру с мужчиной, подтвердившим возможность такого дохода.После этого грязинца перевели на «специалиста по торгам», который посоветовал скачать два мобильных приложения и начать инвестиции с небольших сумм. После перевода около 140 тысяч рублей ему предложили работать с более крупными суммами.Мужчина открыл новый банковский счет и согласился на работу через посредника для конвертации средств. Чтобы увеличить инвестиции, мужчину убедили взять два кредита на общую сумму 2,3 млн рублей и перевести деньги доверенному лицу.Накопившиеся на платформе 40 тысяч долларов вывести не удалось.Осознание обмана пришло к потерпевшему, когда мошенники предложили привлечь к операциям его родного брата.Общий ущерб от действий мошенников составил более 2,5 млн рублей.Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ведется расследование.