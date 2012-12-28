Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Читать все
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
1025
вчера, 14:44
13

Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества

В отношении неизвестных лиц возбуждено уголовное дело по факту мошенничества после того, как местный житель перевел крупную сумму денег на несуществующую инвестиционную платформу.

В середине августа житель Грязей увидел в интернете рекламу о заработке на бирже и связался по указанному номеру с мужчиной, подтвердившим возможность такого дохода.

После этого грязинца перевели на «специалиста по торгам», который посоветовал скачать два мобильных приложения и начать инвестиции с небольших сумм. После перевода около 140 тысяч рублей ему предложили работать с более крупными суммами.

Мужчина открыл новый банковский счет и согласился на работу через посредника для конвертации средств. Чтобы увеличить инвестиции, мужчину убедили взять два кредита на общую сумму 2,3 млн рублей и перевести деньги доверенному лицу.

Накопившиеся на платформе 40 тысяч долларов вывести не удалось.

Осознание обмана пришло к потерпевшему, когда мошенники предложили привлечь к операциям его родного брата.

Общий ущерб от действий мошенников составил более 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ведется расследование.
мошенничество
0
1
2
3
9

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Заметил
вчера, 21:01
Читаешь новости и диву даёшься , сколько инвесторов и игроков на бирже появилось в Липецкой области , особенно с деревень и сёл .
Ответить
А
вчера, 20:51
Если разобраться , какое мошенничество ? Вложил деньги и не сролось . Это бизнес детка .
Ответить
Ох уж
вчера, 20:38
эти инвесторы из захолустья)))))
Ответить
Георгий
вчера, 19:55
Скорее в результате глупости и желания халявы.
Ответить
дед
вчера, 18:31
Даа Санек, отчудил.
Ответить
Бабка Первая
вчера, 18:03
А возраст игрока не указали, потому что это мужчина? ))
Ответить
Лена
вчера, 17:50
Главное помнить , что инвестиции это всегда риск!
Ответить
Капитализм ,
вчера, 16:57
частная инициатива приветствуется ,берешься за дело рискуешь ! И сам платишь за риски !
Ответить
Вопросик
вчера, 16:29
Интересно, кто позволяет размещать такие объявления в соц сетях? Почему они приспокойненько попадаются в ленте на оранжевом и синем сайтах? А ведь люди верят.
Ответить
Ната
вчера, 15:18
Не жалко таких людей, пускай теперь банку из своего кармана выплачивает.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить