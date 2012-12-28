Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Происшествия
вчера, 14:44
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
В отношении неизвестных лиц возбуждено уголовное дело по факту мошенничества после того, как местный житель перевел крупную сумму денег на несуществующую инвестиционную платформу.
После этого грязинца перевели на «специалиста по торгам», который посоветовал скачать два мобильных приложения и начать инвестиции с небольших сумм. После перевода около 140 тысяч рублей ему предложили работать с более крупными суммами.
Мужчина открыл новый банковский счет и согласился на работу через посредника для конвертации средств. Чтобы увеличить инвестиции, мужчину убедили взять два кредита на общую сумму 2,3 млн рублей и перевести деньги доверенному лицу.
Накопившиеся на платформе 40 тысяч долларов вывести не удалось.
Осознание обмана пришло к потерпевшему, когда мошенники предложили привлечь к операциям его родного брата.
Общий ущерб от действий мошенников составил более 2,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ведется расследование.
