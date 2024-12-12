Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец

Уикенд выдастся необычайно насыщенным.

Как обычно поздравляем липчан с законными выходными музыкальным номером, а именно – танцем «Плачет скрипка» от образцового театра «Талисман» Дома детского творчества «Городской» им. С.А.Шмакова.





В вашем браузере отключен JavaScript

В субботу в Липецке ожидается 22-24 градуса, но уже в воскресенье резко потеплеет. Закончится неделя почти летней погодой – 27-29 градусов. Дождик вернулся ненадолго - прошёл минувшей ночью и хватит. На выходных осадков не ожидается.













- ул. 9 мкр-н., 1 ,2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 22/1;

- ул. Я. Фабрициуса, 1, 4, 5, 21.









- ул. Катукова, 30;

Гулянья с народным уклоном будут начинаться в 11:00. Можно будет увидеть древние ремёсла, например, изготовление тканей на берде и плетение на рогуле/вилочке. Прямо, как в старину, липчан будет все дни радовать уличный театр «Коза-дереза». Найдётся место и для научных докладов, так 21 сентября с 12:00 липецкие учёные прямо на фестивале расскажут об интересных фактах из прошлого. Кандидат исторических наук Григорий Земцов, например, поведает о тайнах крестьянской жизни. Известный липецкий силач, дважды занесённый в «Книгу рекордов России» Владислав Комаров попытается установить третий национальный рекорд.









План-схема гуляний













А по Нижнему парку в субботу, 20 сентября, будет особенно приятно просто погулять. В 12:00 от домика Петра I тронется в путь экскурсия по Нижнему парку «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (6+).









В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) 20 сентября в 15:00 вновь покажут музыкальный спектакль «Левша» (6+).









Липецкая государственная филармония свою публику растит и воспитывает смолоду. 20 сентября пройдут несколько развивающих занятий для детей, которых будут учить разбираться в музыке, инструментах, ритмах и т.д. В программе «Ладушки» малышей научат музыкальным играм (0+).





Педагоги (они же – артисты филармонии) покажут даже, как изготовить детские шумовые инструменты из подручных средств и играть с ними. Сеансы в 10:00 и в 11:00.









Фото vk.com/unionzal





Ребята постарше будут изучать пьесы из «Дневного цикла» «Детского альбома» П.И. Чайковского – «Игра в лошадки», «Марш деревянных солдатиков» (6+).





С помощью музицирования на детских ударных инструментах дети и родители попробуют изобразить цокот копыт игрушечной лошадки, так образно преданный в музыке Петра Ильича. Отчетливые чеканные ритмы «Марша деревянных солдатиков» ребятишки смогут прочувствовать посредством театрально-танцевального движения под аккомпанемент фортепиано. Занятия в 12:00 и в 13:00.

Набирает обороты сезон в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2). 20 сентября в 18:00 на липецкую сцену вернётся «Слишком женатый таксист» (18+).





Весёлая и провокационная комедия по пьесе Р. Куни о водителе такси, который ловко устроился в жизни – у него две жены, к которым он приезжает строго по расписанию. Но случайная авария запускает цепочку смешных и нелепых ситуаций.













21 сентября на сцене покажут мистическую историю «Ученик колдуна» (12+).









Театр кукол





В Государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74а) 20 сентября в 11:00 покажут спектакль «Три поросёнка» (0+).













Затем эстафету примет «Маугли. Сердце джунглей» (6+). 20 сентября историю о мальчике, воспитанном волками, продемонстрируют на сцене в 18:00, 21 сентября – в 11:00.

На выходных у липчан есть возможность посетить главные залы и выставки. 20 и 21 сентября в 12:00 в Художественном музее (ул. Ленина, 7а) состоятся сборные экскурсии по выставке «Юрий Гришко. Путь» (6+).





Выставка в честь 90-летия липецкого скульптора, народного художника и академика Российской академии художеств.









Одна из работ Церетели. Фото Липецкого краеведческого музея





20 и 21 сентября в 14:00 в Выставочном зале (ул. Ленина, 9) желающие в сопровождении экскурсовода могут насладиться выставкой произведений всемирно известного мастера

«Зураб Церетели. Жизнь в искусстве» (0+).

20 сентября в (ул. Ленина, 9) любителей прекрасного ждут и в 16:00 на лекцию всезнающего липецкого учёного и знатока искусств Андрея Ломоносова «Пушкин. Начало пути» (12+).









Андрей Ломоносов





Сеанс посвящён 100-летию со дня рождения великого отечественного режиссёра и сценариста Марлена Хуциева (04.10.1925 – 19.03.2019). Вернувшись из армии, 20-летний Сергей устраивается на ТЭЦ и вливается в обычную жизнь. Каждый день он встречается и проводит время с друзьями детства - молодым семьянином Славой и весельчаком Николаем, а однажды с первого взгляда влюбляется в незнакомку в автобусе. Эти ребята - первое поколение советских людей, которое сомневается и ищет своё место в жизни.









Кадр из фильма

Завершить насыщенный уикенд можно и 21 сентября в 16:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) на творческой встрече с музыкантами Алексеем и Надеждой Бонадренко (12+).









Руководитель ансамбля танца почетный работник общего образования РФ, заслуженный работник образования Липецкой области Оксана Буева. Видеозапись выступления её воспитанников на сцене ОЦКНТ сделали Аркадий и максим Свиридовы.20 сентября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:21 сентября с 10:00 до конца ремонта испытают неудобства:- ул. Энергостроителей, 6, 12, 13, 20, 21, 21а, 21б, 17, 6 ,8, 7, 7а, 9, 10, 11, 18, 12а, 13, 15, 16, 17а, 17б, 22, 23.Главное событие выходных – этнофестиваль «Мусаткин двор», который будет продолжаться два дня на ГородищеПо вечерам – концерты: 20 сентября в 18:00 этническую музыку сыграют музыканты из коллектива «КоленкорЪ», а 12 сентября в 21:00 – песни от «Pobeda, Outen».Полное расписание мероприятий в парках и общественных пространствах ниже на графике от мэрии Липецка.Вместе с работником Липецкой областной универсально научной библиотеки Светланой Популовой вы пройдете по аллеям старого парка и узнаете, почему его именуют музеем под открытым небом, какое интересное прошлое у здания курортных ванн и почему прогулка имеет такое название.Вчера постановку показали с большим успехом, сегодня ожидается аншлаг. Яркие декорации, весёлый сюжет Н. Лескова, шутки и музыка. А исполнение главных ролей солистами Липецкой филармонии Сергеем Колесником, Анастасией Пименовой, Артёмом Тарасовым, Ульяной Уладовой, Светланой Дедяевой, Сергеем Блинковым, Андреем Карпием, Василиной Бережной и другими – бомба, которая не оставит равнодушными любителей музыки. Спектакль из серии обязательных к просмотру.Фэнтези в двух действиях по мотивам книги Отфрида Пройслера. Сирота по имени Крабат во время скитаний попадает на старую зловещую мельницу, хозяин которой соглашается его приютить, но с условием: Крабат должен пойти к нему в ученики. Так наш герой становится одним из подопечных Мастера - мельника и могущественного колдуна. Но плата за уроки Мастера слишком высока, а избавиться от тёмных чар можно только светом и мелодией истинной любви.Спектакль продемонстрируют дважды – в 13:00 и в 18:00.Поговорим о «солнце русской поэзии». Ломоносов расскажет о первых творческих опытах великого русского (с африканскими корнями) поэта. Стихи Пушкина прочитает вслух Александр Шмаков.Отличным завершением выходных может стать просмотр фильма вместе с липецким киноклубом «Ностальгия». 21 сентября в 17:00 в малом зале на 2-м этаже ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) покажут фильм, ставший одним из символов оттепели, «Застава Ильича» (первое название «Мне двадцать лет). СССР, 1964. Драма. Режиссёр Марлен ХуциевСтанислав Любшин, Марианна Вертинская, Лев Прыгунов.В авторской программе «Сегодня осень!» прозвучат песни на стихи А. Жигулина, игумена Афанасия (Медведева), А. Лошкарёва, А. Линёвой, Е. Наумовой, А. Челядиной и других поэтов. Вход свободный.