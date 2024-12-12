Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
вчера, 09:00
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Уикенд выдастся необычайно насыщенным.
Как обычно поздравляем липчан с законными выходными музыкальным номером, а именно – танцем «Плачет скрипка» от образцового театра «Талисман» Дома детского творчества «Городской» им. С.А.Шмакова.
Бабье лето в ударе
В субботу в Липецке ожидается 22-24 градуса, но уже в воскресенье резко потеплеет. Закончится неделя почти летней погодой – 27-29 градусов. Дождик вернулся ненадолго - прошёл минувшей ночью и хватит. На выходных осадков не ожидается.
Отключение воды
20 сентября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 9 мкр-н., 1 ,2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 22/1;
- ул. Я. Фабрициуса, 1, 4, 5, 21.
21 сентября с 10:00 до конца ремонта испытают неудобства:
- ул. Катукова, 30;- ул. Энергостроителей, 6, 12, 13, 20, 21, 21а, 21б, 17, 6 ,8, 7, 7а, 9, 10, 11, 18, 12а, 13, 15, 16, 17а, 17б, 22, 23.
«Мусаткин двор»
Главное событие выходных – этнофестиваль «Мусаткин двор», который будет продолжаться два дня на Городище (6+).
Гулянья с народным уклоном будут начинаться в 11:00. Можно будет увидеть древние ремёсла, например, изготовление тканей на берде и плетение на рогуле/вилочке. Прямо, как в старину, липчан будет все дни радовать уличный театр «Коза-дереза». Найдётся место и для научных докладов, так 21 сентября с 12:00 липецкие учёные прямо на фестивале расскажут об интересных фактах из прошлого. Кандидат исторических наук Григорий Земцов, например, поведает о тайнах крестьянской жизни. Известный липецкий силач, дважды занесённый в «Книгу рекордов России» Владислав Комаров попытается установить третий национальный рекорд.
План-схема гуляний
Парки
Полное расписание мероприятий в парках и общественных пространствах ниже на графике от мэрии Липецка.
А по Нижнему парку в субботу, 20 сентября, будет особенно приятно просто погулять. В 12:00 от домика Петра I тронется в путь экскурсия по Нижнему парку «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (6+).
Вместе с работником Липецкой областной универсально научной библиотеки Светланой Популовой вы пройдете по аллеям старого парка и узнаете, почему его именуют музеем под открытым небом, какое интересное прошлое у здания курортных ванн и почему прогулка имеет такое название.
«Левша»
В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) 20 сентября в 15:00 вновь покажут музыкальный спектакль «Левша» (6+).
Вчера постановку показали с большим успехом, сегодня ожидается аншлаг. Яркие декорации, весёлый сюжет Н. Лескова, шутки и музыка. А исполнение главных ролей солистами Липецкой филармонии Сергеем Колесником, Анастасией Пименовой, Артёмом Тарасовым, Ульяной Уладовой, Светланой Дедяевой, Сергеем Блинковым, Андреем Карпием, Василиной Бережной и другими – бомба, которая не оставит равнодушными любителей музыки. Спектакль из серии обязательных к просмотру.
Филармония детям
Липецкая государственная филармония свою публику растит и воспитывает смолоду. 20 сентября пройдут несколько развивающих занятий для детей, которых будут учить разбираться в музыке, инструментах, ритмах и т.д. В программе «Ладушки» малышей научат музыкальным играм (0+).
Педагоги (они же – артисты филармонии) покажут даже, как изготовить детские шумовые инструменты из подручных средств и играть с ними. Сеансы в 10:00 и в 11:00.
Фото vk.com/unionzal
Ребята постарше будут изучать пьесы из «Дневного цикла» «Детского альбома» П.И. Чайковского – «Игра в лошадки», «Марш деревянных солдатиков» (6+).
С помощью музицирования на детских ударных инструментах дети и родители попробуют изобразить цокот копыт игрушечной лошадки, так образно преданный в музыке Петра Ильича. Отчетливые чеканные ритмы «Марша деревянных солдатиков» ребятишки смогут прочувствовать посредством театрально-танцевального движения под аккомпанемент фортепиано. Занятия в 12:00 и в 13:00.
Женатый таксист и ученик колдуна
Набирает обороты сезон в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2). 20 сентября в 18:00 на липецкую сцену вернётся «Слишком женатый таксист» (18+).
Весёлая и провокационная комедия по пьесе Р. Куни о водителе такси, который ловко устроился в жизни – у него две жены, к которым он приезжает строго по расписанию. Но случайная авария запускает цепочку смешных и нелепых ситуаций.
21 сентября на сцене покажут мистическую историю «Ученик колдуна» (12+).
Спектакль продемонстрируют дважды – в 13:00 и в 18:00.
Театр кукол
В Государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74а) 20 сентября в 11:00 покажут спектакль «Три поросёнка» (0+).
Затем эстафету примет «Маугли. Сердце джунглей» (6+). 20 сентября историю о мальчике, воспитанном волками, продемонстрируют на сцене в 18:00, 21 сентября – в 11:00.
Экскурсии
На выходных у липчан есть возможность посетить главные залы и выставки. 20 и 21 сентября в 12:00 в Художественном музее (ул. Ленина, 7а) состоятся сборные экскурсии по выставке «Юрий Гришко. Путь» (6+).
Выставка в честь 90-летия липецкого скульптора, народного художника и академика Российской академии художеств.
Одна из работ Церетели. Фото Липецкого краеведческого музея
20 и 21 сентября в 14:00 в Выставочном зале (ул. Ленина, 9) желающие в сопровождении экскурсовода могут насладиться выставкой произведений всемирно известного мастера
«Зураб Церетели. Жизнь в искусстве» (0+).
Наше всё
20 сентября в (ул. Ленина, 9) любителей прекрасного ждут и в 16:00 на лекцию всезнающего липецкого учёного и знатока искусств Андрея Ломоносова «Пушкин. Начало пути» (12+).
Андрей Ломоносов
Ретро-кино
Отличным завершением выходных может стать просмотр фильма вместе с липецким киноклубом «Ностальгия». 21 сентября в 17:00 в малом зале на 2-м этаже ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) покажут фильм, ставший одним из символов оттепели, «Застава Ильича» (первое название «Мне двадцать лет). СССР, 1964. Драма. Режиссёр Марлен Хуциев (12+).
Сеанс посвящён 100-летию со дня рождения великого отечественного режиссёра и сценариста Марлена Хуциева (04.10.1925 – 19.03.2019). Вернувшись из армии, 20-летний Сергей устраивается на ТЭЦ и вливается в обычную жизнь. Каждый день он встречается и проводит время с друзьями детства - молодым семьянином Славой и весельчаком Николаем, а однажды с первого взгляда влюбляется в незнакомку в автобусе. Эти ребята - первое поколение советских людей, которое сомневается и ищет своё место в жизни.
Кадр из фильма
В ролях: Станислав Любшин, Марианна Вертинская, Лев Прыгунов.
Семейный дуют
Завершить насыщенный уикенд можно и 21 сентября в 16:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) на творческой встрече с музыкантами Алексеем и Надеждой Бонадренко (12+).
В авторской программе «Сегодня осень!» прозвучат песни на стихи А. Жигулина, игумена Афанасия (Медведева), А. Лошкарёва, А. Линёвой, Е. Наумовой, А. Челядиной и других поэтов. Вход свободный.
Дорогие липчане! На выходных нас с вами ждёт немало самых разнообразных событий. О многих из них вы наверняка впервые узнали на GOROD48 и, быть может, сделаете выбор по душе и навестите некоторые мероприятия. А ещё каждый день вы привыкли узнавать от нас новости – и уикенд не станет исключением. Следите за лентой новостей, чтобы ничего не упустить. Мы работаем для вас 24/7 без перерывов и выходных. До встречи на главных электронных страницах Липецк
