Общество
1599
вчера, 09:00
3

Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец

Уикенд выдастся необычайно насыщенным.

Скрипка, танцы, уикенд

Как обычно поздравляем липчан с законными выходными музыкальным номером, а именно – танцем «Плачет скрипка» от образцового театра «Талисман» Дома детского творчества «Городской» им. С.А.Шмакова.

Руководитель ансамбля танца почетный работник общего образования РФ, заслуженный работник образования Липецкой области Оксана Буева. Видеозапись выступления её воспитанников на сцене ОЦКНТ сделали Аркадий и максим Свиридовы.


Бабье лето в ударе

В субботу в Липецке ожидается 22-24 градуса, но уже в воскресенье резко потеплеет. Закончится неделя почти летней погодой – 27-29 градусов. Дождик вернулся ненадолго - прошёл минувшей ночью и хватит. На выходных осадков не ожидается.

DSC013791.jpg

Отключение воды

20 сентября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 9 мкр-н., 1 ,2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 22/1;
- ул. Я. Фабрициуса, 1, 4, 5, 21.

photo_2024-12-12_07-01-27.jpg

21 сентября с 10:00 до конца ремонта испытают неудобства:
- ул. Катукова, 30;
- ул. Энергостроителей, 6, 12, 13, 20, 21, 21а, 21б, 17, 6 ,8, 7, 7а, 9, 10, 11, 18, 12а, 13, 15, 16, 17а, 17б, 22, 23.

«Мусаткин двор»

Главное событие выходных – этнофестиваль «Мусаткин двор», который будет продолжаться два дня на Городище (6+).

Гулянья с народным уклоном будут начинаться в 11:00. Можно будет увидеть древние ремёсла, например, изготовление тканей на берде и плетение на рогуле/вилочке. Прямо, как в старину, липчан будет все дни радовать уличный театр «Коза-дереза». Найдётся место и для научных докладов, так 21 сентября с 12:00 липецкие учёные прямо на фестивале расскажут об интересных фактах из прошлого. Кандидат исторических наук Григорий Земцов, например, поведает о тайнах крестьянской жизни. Известный липецкий силач, дважды занесённый в «Книгу рекордов России» Владислав Комаров попытается установить третий национальный рекорд.

Vgyv8yV4uyDDOHHVORYu9DYMrbbTGkBUZeVr82-BbwftzcA3Ybr3HVl-M6vkakQGj92Q73m4VpLYAe8qNSbHhm32.jpg

План-схема гуляний

По вечерам – концерты: 20 сентября в 18:00 этническую музыку сыграют музыканты из коллектива «КоленкорЪ», а 12 сентября в 21:00 – песни от «Pobeda, Outen».

Парки

Полное расписание мероприятий в парках и общественных пространствах ниже на графике от мэрии Липецка.

я1.jpg


я2.jpg
Прогулка

А по Нижнему парку в субботу, 20 сентября, будет особенно приятно просто погулять. В 12:00 от домика Петра I тронется в путь экскурсия по Нижнему парку «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (6+).

41cba3a2a1c448143a01f9a8099d63b9.jpg

Вместе с работником Липецкой областной универсально научной библиотеки Светланой Популовой вы пройдете по аллеям старого парка и узнаете, почему его именуют музеем под открытым небом, какое интересное прошлое у здания курортных ванн и почему прогулка имеет такое название.

«Левша»

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) 20 сентября в 15:00 вновь покажут музыкальный спектакль «Левша» (6+).

DSC_2726.JPG

Вчера постановку показали с большим успехом, сегодня ожидается аншлаг. Яркие декорации, весёлый сюжет Н. Лескова, шутки и музыка. А исполнение главных ролей солистами Липецкой филармонии Сергеем Колесником, Анастасией Пименовой, Артёмом Тарасовым, Ульяной Уладовой, Светланой Дедяевой, Сергеем Блинковым, Андреем Карпием, Василиной Бережной и другими – бомба, которая не оставит равнодушными любителей музыки. Спектакль из серии обязательных к просмотру.

Филармония детям

Липецкая государственная филармония свою публику растит и воспитывает смолоду. 20 сентября пройдут несколько развивающих занятий для детей, которых будут учить разбираться в музыке, инструментах, ритмах и т.д. В программе «Ладушки» малышей научат музыкальным играм (0+). 

Педагоги (они же – артисты филармонии) покажут даже, как изготовить детские шумовые инструменты из подручных средств и играть с ними. Сеансы в 10:00 и в 11:00.

CPwCX21ME5aazMtOicZovUJbavMRPaSjrlLY0qHh4y1jTdWaW9I78uD_u7AEsWkE_ICnNKoygSutLkqAZ7dGsaRu.jpg

Фото vk.com/unionzal

Ребята постарше будут изучать пьесы из «Дневного цикла» «Детского альбома» П.И. Чайковского – «Игра в лошадки», «Марш деревянных солдатиков» (6+).

С помощью музицирования на детских ударных инструментах дети и родители попробуют изобразить цокот копыт игрушечной лошадки, так образно преданный в музыке Петра Ильича. Отчетливые чеканные ритмы «Марша деревянных солдатиков» ребятишки смогут прочувствовать посредством театрально-танцевального движения под аккомпанемент фортепиано. Занятия в 12:00 и в 13:00.

Женатый таксист и ученик колдуна

Набирает обороты сезон в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2). 20 сентября в 18:00 на липецкую сцену вернётся «Слишком женатый таксист» (18+).

Весёлая и провокационная комедия по пьесе Р. Куни о водителе такси, который ловко устроился в жизни – у него две жены, к которым он приезжает строго по расписанию. Но случайная авария запускает цепочку смешных и нелепых ситуаций.

ft9ev17r136aqet5ynoarwdwxdhg5wc1.jpeg

21 сентября на сцене покажут мистическую историю «Ученик колдуна» (12+).

Фэнтези в двух действиях по мотивам книги Отфрида Пройслера. Сирота по имени Крабат во время скитаний попадает на старую зловещую мельницу, хозяин которой соглашается его приютить, но с условием: Крабат должен пойти к нему в ученики. Так наш герой становится одним из подопечных Мастера - мельника и могущественного колдуна. Но плата за уроки Мастера слишком высока, а избавиться от тёмных чар можно только светом и мелодией истинной любви.
Спектакль продемонстрируют дважды – в 13:00 и в 18:00.

Театр кукол

В Государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74а) 20 сентября в 11:00 покажут спектакль «Три поросёнка» (0+).

7369eb0dae4137eee97501530da56847.jpg

Затем эстафету примет «Маугли. Сердце джунглей» (6+). 20 сентября историю о мальчике, воспитанном волками, продемонстрируют на сцене в 18:00, 21 сентября – в 11:00.

Экскурсии

На выходных у липчан есть возможность посетить главные залы и выставки. 20 и 21 сентября в 12:00 в Художественном музее (ул. Ленина, 7а) состоятся сборные экскурсии по выставке «Юрий Гришко. Путь» (6+).

Выставка в честь 90-летия липецкого скульптора, народного художника и академика Российской академии художеств.

цер.jpg

Одна из работ Церетели. Фото Липецкого краеведческого музея

20 и 21 сентября в 14:00 в Выставочном зале (ул. Ленина, 9) желающие в сопровождении экскурсовода могут насладиться выставкой произведений всемирно известного мастера 
«Зураб Церетели. Жизнь в искусстве» (0+).

Наше всё

20 сентября в (ул. Ленина, 9) любителей прекрасного ждут и в 16:00 на лекцию всезнающего липецкого учёного и знатока искусств Андрея Ломоносова «Пушкин. Начало пути» (12+).

adwno7etrqtsg8749nn57xzgbmy5flxe.jpg

Андрей Ломоносов

Поговорим о «солнце русской поэзии». Ломоносов расскажет о первых творческих опытах великого русского (с африканскими корнями) поэта. Стихи Пушкина прочитает вслух Александр Шмаков.

Ретро-кино

Отличным завершением выходных может стать просмотр фильма вместе с липецким киноклубом «Ностальгия». 21 сентября в 17:00 в малом зале на 2-м этаже ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) покажут фильм, ставший одним из символов оттепели, «Застава Ильича» (первое название «Мне двадцать лет). СССР, 1964. Драма. Режиссёр Марлен Хуциев (12+).

Сеанс посвящён 100-летию со дня рождения великого отечественного режиссёра и сценариста Марлена Хуциева (04.10.1925 – 19.03.2019). Вернувшись из армии, 20-летний Сергей устраивается на ТЭЦ и вливается в обычную жизнь. Каждый день он встречается и проводит время с друзьями детства - молодым семьянином Славой и весельчаком Николаем, а однажды с первого взгляда влюбляется в незнакомку в автобусе. Эти ребята - первое поколение советских людей, которое сомневается и ищет своё место в жизни.

w1500_39202456.jpg

Кадр из фильма

В ролях: Станислав Любшин, Марианна Вертинская, Лев Прыгунов.

Семейный дуют

Завершить насыщенный уикенд можно и 21 сентября в 16:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) на творческой встрече с музыкантами Алексеем и Надеждой Бонадренко (12+).

qdPYU2--mp2TLW2M7HcrNQoEZKodb6cy6fqJECPtLix0aFN1ned8jR5g1f3ANZztZPGR-WnyVtsBFHmD5y4mGNFh.jpg

В авторской программе «Сегодня осень!» прозвучат песни на стихи А. Жигулина, игумена Афанасия (Медведева), А. Лошкарёва, А. Линёвой, Е. Наумовой, А. Челядиной и других поэтов. Вход свободный.

Дорогие липчане! На выходных нас с вами ждёт немало самых разнообразных событий. О многих из них вы наверняка впервые узнали на GOROD48 и, быть может, сделаете выбор по душе и навестите некоторые мероприятия. А ещё каждый день вы привыкли узнавать от нас новости – и уикенд не станет исключением. Следите за лентой новостей, чтобы ничего не упустить. Мы работаем для вас 24/7 без перерывов и выходных. До встречи на главных электронных страницах Липецк
Комментарии (3)

Гость
вчера, 21:53
Было бы замечательно, если бы писали о программе на субботу и воскресенье в пятницу.
Фантазёр
вчера, 11:28
какие сегодня 20-22? +16 градусов. Завтра +19-23
Электорат
вчера, 10:16
Доброго утра нашим сладеньким НОВОИЗБРАННЫМ депутатам!
