Общество
96
29 минут назад
1

22 водителя автотранспортных предприятий сразились за звание лучших по профессии

Соревнования проходили по четырем номинациям.

В Липецке прошли традиционные областные соревнования профмастерства среди водителей автотранспортных предприятий.

22 водителя из «Липецких автобусных линий», «Липецкого пассажирского транспорта», «Горэлектротранса», «НЛМК» и компаний двух индивидуальных предпринимателей боролись за звание лучших в четырех номинациях: большой класс — автобусы с гидромеханической коробкой передач и с механической коробкой передач, малый класс — «ПАЗы» и вождение грузовика. Зачастую предприятия сами определяют участников для этих соревнований, но в некоторых, как в «Липецких автобусных линиях», конкурсантов отбирали после внутренних испытаний. Судейская команда была сформирована из представителей регионального минтранса и подведомственных ему организаций.

IMG_7675.jpg

В начале конкурса водители ответили на вопросы по теории, а затем наступила самая зрелищная часть соревнований — маневрирование на «площадке». На скорости надо было проехать «змейку», «круг», выполнить параллельную парковку, заезд в гараж и к остановке, проехать колею и перенести кольцо с одной стойки на другую. Примечательно, что первые два упражнения выполнялись также задним ходом.

Перед заездами заместитель министра министерства транспорта и дорожного хозяйства Олег Комаров отметил, что от водителей пассажирского транспорта зависит безопасность на наших улицах и жизни людей.

IMG_7495.jpg

— Надеюсь, что вы здесь почерпнёте друг у друга навыки и умения. Желаю успехов в вашем нелёгком труде и честной конкурентной борьбы, — сказал Олег Комаров.

Новый генеральный директор акционерного общества «Липецкий пассажирский транспорт» Александр Конаныхин, на площадке которого проходили заезды, поблагодарил организаторов и дал старт соревнованиям.

Среди конкурсантов мы встретили героиню наших публикаций — участницу Международного фестиваля профмастерства Олесю Мананикову. Весной этого года она стала пятой на фестивале, обогнав 23 другие участницы. Сегодня же она выступала наравне с мужчинами, и делала это впервые.

IMG_7649.jpg

— Я за рулем автобуса уже семь лет, а начала карьеру водителя в 2006 году на троллейбусе. Сегодня выступаю на автобусе с гидромеханической коробкой передач — это как автомат на легковых автомобилях. Работа мне нравится. Видимо, руководство это видит, поэтому предложило мне сегодня принять участие в этих соревнованиях, — сказала перед заездом Олеся Мананикова.

Водитель «НефАЗа» Алексей Королёв занял второе место на внутренних соревнованиях «Липецких автобусных линий» прежде, чем стать участником сегодняшних заездов. За рулем автобуса он уже более 15 лет, и этот конкурс для него уже третий.

IMG_7625.jpg

— Интересно попробовать свои силы, представить предприятие родное. В этом году от ЛАЛа нас двое. Считаю полезным участие в таких соревнованиях, потому что каждая дисциплина в заездах может встречаться в реальной работе, поэтому эти навыки очень даже актуальны и на межмуниципальных маршрутах тоже, — считает Алексей Королёв.

IMG_7657.jpg

IMG_7602.jpg

IMG_7663.jpg

За четыре часа водители выполнили задания по всем четырем категориям.

IMG_7676.jpg

Примечательно, что чемпион России Михаил Поляков уступил своим коллегам и занял третье место. Но, по словам участников, почти все призеры так или иначе постоянно соревнуются с собой из года в год.

После подсчета баллов были объявлены следующие результаты:

IMG_7685.jpg

Лучший водитель автобуса большого класса с гидромеханической передачей:

1 место — Алексей Шацких (АО «Липецкий пассажирский транспорт»),
2 место — Евгений Хабаров (АТУ ПАО «НЛМК»),
3 место — Сергей Карпов (АО «Липецкий пассажирский транспорт»).

Лучший водитель автобуса большого класса с механической коробкой переменных передач:

1 место — Сергей Берлев (АО «Липецкий пассажирский транспорт»),
2 место — Владимир Славгородский (АТУ ПАО «НЛМК»),
3 место — Михаил Поляков (АО «Липецкий пассажирский транспорт»).

Лучший водитель автобуса малого класса:

1 место — Алексей Карпухин (МУП «Горэлектротранс»),
2 место — Евгений Миронов (АТУ ПАО «НЛМК»),
3 место — Алексей Королёв (АО «Липецкие автобусные линии»).

Лучший водитель автомобиля марки «КамАЗ-65117» и их модификаций:

1 место — Дмитрий Дадычин (АТУ ПАО «НЛМК»),
2 место — Сергей Сушков (АТУ ПАО «НЛМК»),
3 место — Александр Климов (АТУ ПАО «НЛМК»).

IMG_7769.jpg
водители
автобус
Комментарии (1)

Сначала новые
Евгений
19 минут назад
Михаил Поляков работает на 35-ом маршруте? хороший водитель.
