Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мэр Липецка раскритиковал концепцию детского игрового городка в Нижнем парке
Общество
Центр Липецка встал в пробках
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Общество
18-летний парень вывел со счета работодателя 150 тысяч рублей
Происшествия
Молодая мать пыталась свести счёты с жизнью: её остановили спасатели
Происшествия
Несмотря на смерть отца, Евгений Гришковец вышел на сцену театра Толстого
Культура
«ВАЗ» столкнулся с «Дэу» и врезался в дерево: 20-летний водитель уцелел
Происшествия
«Металлург» «ограбили» дважды, 11-метровое проклятие «Орла», молодой защитник доигрывал со сломанной рукой
Спорт
Подросток украл охапку вейпов и деньги из кассы
Происшествия
Читать все
В Липецке — новый директор парков
Общество
Любовь зла: в ответ на расставание 37-летняя женщина заявила об изнасиловании
Происшествия
В селе Излегоще выстрелом в грудь из обреза ранили 63-летнего мужчину
Происшествия
Молодая мать пыталась свести счёты с жизнью: её остановили спасатели
Происшествия
«Жених из Швейцарии» обманул липчанку на 67 812 рублей
Происшествия
Федеральный девелопер ДАРС пока не получил от мэрии Липецка разрешения на застройку берега реки Воронеж
Общество
35-летний мужчина в гневе упал на капот машины бывшей сожительницы
Происшествия
72-ю школу отремонтируют к началу нового учебного года
Общество
Несмотря на смерть отца, Евгений Гришковец вышел на сцену театра Толстого
Культура
НЛМК открывает для школьников «Металлургическую смену»
НЛМК Live
Читать все
Общество
179
21 минуту назад
2

Федеральный девелопер ДАРС пока не получил от мэрии Липецка разрешения на застройку берега реки Воронеж

Компания находится в стадии разработки проектов благоустройства комплексного развития 7,17 гектара у магазина «МЕТРО».

Еще в прошлом году департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка определился с инвестором комплексного благоустройства трех несмежных земельных участков общей площадью 7,17 гектара на берегу реки Воронеж — им стал федеральный девелопер ДАРС, работавший до этого в Москве, Ульяновске, Волгограде, Уфе и Хабаровске.

3clekfq1obliopydnolque7twshag3d2.jpg

Дочка ДАРСа, столичная компания «Специализированный застройщик Правда», ввиду отсутствия конкурентов получила право на застройку трех участков на берегу реки Воронеж по начальной цене аукциона — 8 194 000 рублей. На этих участках предполагалось строительство жилого комплекса площадью 65 тысяч кв. м с домами высотой до 65 метров или до 20 этажей. Процент застройки в границах земельного участка — 30%. Это, кстати, максимум, допустимый федеральным законодательством. А вот озеленение этого участка почему-то минимальное — 30%. Застройщик обязан за свой счет протянуть все коммуникации, благоустроить придомовые территории, обустроить спортивные и детские площадки, предусмотреть площадки для отдыха. В самих новостройках инвестору разрешается спроектировать подземные автостоянки. Помимо жилья «СЗ «Правда» обязан за свой счет возвести детский сад на 350 мест. Также ему предстоит продлить существующую набережную в пределах своего земельного участка. По ценам прошлого года размер заявленных инвестиций в застройку составлял 7 млрд рублей.

4h9b1tu5uw0bbzlnxtbppfiayhhiw4s5.jpg

По данным департамента градостроительства и архитектуры мэрии, все необходимые документы от застройщика получены. Сейчас ДАРС находится в процессе корректировки документации по планировке территории для устранения выявленных замечаний, разрабатывает проекты жилых зданий и детсада (под него отведены 1,3 гектара), благоустройства набережной на площади в 3 гектара. Также застройщик должен спроектировать необходимые объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, необходимые для комплексного развития несмежных незастроенных территорий. Как только все эти условия будут выполнены, профильный департамент мэрии предоставит москвичам разрешение на строительство со сроком окончания в 2030 году.
КРТ
2
0
0
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Викторм
7 минут назад
Беда....
Ответить
Олег
14 минут назад
Ничего, не меняется в колхозе, как и на площадке площадь героев, заложена одна сумма, а потом высасывают другую, раза в 3-4 а-то и больше, так и живём. Бастрыкину надо обратить внимание, на область.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить