Федеральный девелопер ДАРС пока не получил от мэрии Липецка разрешения на застройку берега реки Воронеж

Компания находится в стадии разработки проектов благоустройства комплексного развития 7,17 гектара у магазина «МЕТРО».

Еще в прошлом году департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка определился с инвестором комплексного благоустройства трех несмежных земельных участков общей площадью 7,17 гектара на берегу реки Воронеж — им стал федеральный девелопер ДАРС, работавший до этого в Москве, Ульяновске, Волгограде, Уфе и Хабаровске.Дочка ДАРСа, столичная компания «Специализированный застройщик Правда», ввиду отсутствия конкурентов получила право на застройку трех участков на берегу реки Воронеж по начальной цене аукциона — 8 194 000 рублей. На этих участках предполагалось строительство жилого комплекса площадью 65 тысяч кв. м с домами высотой до 65 метров или до 20 этажей. Процент застройки в границах земельного участка — 30%. Это, кстати, максимум, допустимый федеральным законодательством. А вот озеленение этого участка почему-то минимальное — 30%. Застройщик обязан за свой счет протянуть все коммуникации, благоустроить придомовые территории, обустроить спортивные и детские площадки, предусмотреть площадки для отдыха. В самих новостройках инвестору разрешается спроектировать подземные автостоянки. Помимо жилья «СЗ «Правда» обязан за свой счет возвести детский сад на 350 мест. Также ему предстоит продлить существующую набережную в пределах своего земельного участка. По ценам прошлого года размер заявленных инвестиций в застройку составлял 7 млрд рублей.По данным департамента градостроительства и архитектуры мэрии, все необходимые документы от застройщика получены. Сейчас ДАРС находится в процессе корректировки документации по планировке территории для устранения выявленных замечаний, разрабатывает проекты жилых зданий и детсада (под него отведены 1,3 гектара), благоустройства набережной на площади в 3 гектара. Также застройщик должен спроектировать необходимые объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, необходимые для комплексного развития несмежных незастроенных территорий. Как только все эти условия будут выполнены, профильный департамент мэрии предоставит москвичам разрешение на строительство со сроком окончания в 2030 году.