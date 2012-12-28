В селе Излегоще выстрелом в грудь из обреза ранили пожилого мужчину

В него стрелял товарищ по работе.

Вчера вечером в селе Излегоще Усманского района выстрелом в грудь из обреза ружья был ранен 63-летний местный житель.По данным пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области, в мужчину, работника сельхозпредприятия, выстрелил его пьяный 53-летний коллега по работе.Между трезвым и пьяным мужчинами возникла ссора. После этого нетрезвый попросил другого сотрудника по работе отвезти его домой, откуда на территорию предприятия он вернулся уже с оружием. В своего оппонента мужчина выстрелил в упор зарядом дроби. Раненый сумел самостоятельно добраться до дома и рассказать о случившемся жене. Та тут же вызвала полицию и медиков.В районной больнице раненого прооперировали. Он жив: дробь застряла в жировой ткани тучного пациента. А стрелка задержали по подозрению в покушении на убийство.— Следователем СО по Усмани СУ СК РФ по Липецкой области решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста на два месяца, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.