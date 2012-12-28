Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мэр Липецка раскритиковал концепцию детского игрового городка в Нижнем парке
Общество
Центр Липецка встал в пробках
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Общество
18-летний парень вывел со счета работодателя 150 тысяч рублей
Происшествия
Затопленный подвал может обойтись управляющей компании в 300 000 рублей
Общество
«Металлург» «ограбили» дважды, 11-метровое проклятие «Орла», молодой защитник доигрывал со сломанной рукой
Спорт
«ВАЗ» столкнулся с «Дэу» и врезался в дерево: 20-летний водитель уцелел
Происшествия
У каждого жителя Липецкой области — по три банковские карты
Экономика
Бугаков считает, что судья должен был засчитать гол, Поляков назвал «Металлург» самой играющей командой лиги
Спорт
Читать все
В Саратове будут судить шестерых липчан по обвинению в аферах с отловом бродячих собак
Общество
Переправа на Соколе будет готова к концу сентября
Общество
В Липецке — новый директор парков
Общество
35-летний мужчина в гневе упал на капот машины бывшей сожительницы
Происшествия
Молодая мать пыталась свести счёты с жизнью: её остановили спасатели
Происшествия
72-ю школу отремонтируют к началу нового учебного года
Общество
«Жених из Швейцарии» обманул липчанку на 67 812 рублей
Происшествия
Любовь зла: в ответ на расставание 37-летняя женщина заявила об изнасиловании
Происшествия
НЛМК открывает для школьников «Металлургическую смену»
НЛМК Live
Несмотря на смерть отца, Евгений Гришковец вышел на сцену театра Толстого
Культура
Читать все
Происшествия
60
7 минут назад

В селе Излегоще выстрелом в грудь из обреза ранили пожилого мужчину

В него стрелял товарищ по работе.

Вчера вечером в селе Излегоще Усманского района выстрелом в грудь из обреза ружья был ранен 63-летний местный житель.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области, в мужчину, работника сельхозпредприятия, выстрелил его пьяный 53-летний коллега по работе.

Между трезвым и пьяным мужчинами возникла ссора. После этого нетрезвый попросил другого сотрудника по работе отвезти его домой, откуда на территорию предприятия он вернулся уже с оружием. В своего оппонента мужчина выстрелил в упор зарядом дроби. Раненый сумел самостоятельно добраться до дома и рассказать о случившемся жене. Та тут же вызвала полицию и медиков.

В районной больнице раненого прооперировали. Он жив: дробь застряла в жировой ткани тучного пациента. А стрелка задержали по подозрению в покушении на убийство.

— Следователем СО по Усмани СУ СК РФ по Липецкой области решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста на два месяца, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.
покушение на убийство
0
1
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить