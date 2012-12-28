Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
«Металлург» «ограбили» дважды, 11-метровое проклятие «Орла», молодой защитник доигрывал со сломанной рукой
Бугаков считает, что судья должен был засчитать гол, Поляков назвал «Металлург» самой играющей командой лиги
Молодая мать пыталась свести счёты с жизнью: её остановили спасатели
Липчанка закрылась в квартире и намеревалась покончить жизнь самоубийством.
«Спасатели предотвратили трагедию, оперативно вскрыв дверь квартиры в присутствии полиции. Медики незамедлительно оказали необходимую помощь молодой женщине. Благодаря четким и скоординированным действиям всех служб удалось спасти человеческую жизнь», — сообщает пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Липецка.
