Молодая мать пыталась свести счёты с жизнью: её остановили спасатели

Липчанка закрылась в квартире и намеревалась покончить жизнь самоубийством.

В экстренную службу 112 поступил вызов от женщины: её взрослая дочь, не так давно сама ставшая матерью, закрылась в квартире и намеревалась покончить жизнь самоубийством.«Спасатели предотвратили трагедию, оперативно вскрыв дверь квартиры в присутствии полиции. Медики незамедлительно оказали необходимую помощь молодой женщине. Благодаря четким и скоординированным действиям всех служб удалось спасти человеческую жизнь», — сообщает пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Липецка.