Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны

Среда пришла, и мы расскажем, что в ней главное.

Днём в Липецке 22-24 градуса, малооблачно и без осадков. Как и вчера.









- пр-т Победы, 116, 118, 120, 128, 126, 132.









С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:





- Садоводчество «Строитель».









Для замены 60 метров трубопровода дааметром 500 миллиметров ночью перекрыли движение по четырем полосам улицы Гагарина у остановки «Быханов сад». На проблемном участке для движения останется лишь одна полоса.













А в 18:30 покажут комедию в 2-х действиях по пьесе английского драматурга Р. Куни «Клинический случай» (16+).









Фото vk.com/lipdramteatr48

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 19:01 на лекцию-встречу «Дневник как мина замедленного действия, взорвавшая жизнь Льва Толстого» (16+).













Сегодня липчане могут присоединиться к Всероссийской неделе научного кино «Код Менделеева: Химия будущего – в каждом кадре!» (16+).

















P.S. Лишнее опровержение фейков про Сколково, которое якобы ничего не производит. Вот, фильмы же снимают!

Липчане могут присоединиться к прямому эфиру с Романом Костомаровым, олимпийским чемпионом по фигурному катанию, которому из-за болезни ампутировали часть рук и ног, но «железный человек» нашёл в себе силы жить полноценной жизнью и даже работать в качестве ведущего на ТВ. Разговор состоится 17 сентября в 10:00. Будет обсуждаться тема «Испытание на прочность: где найти точку опоры, когда кажется, что её нет» (12+).









Любителей здорового образа жизни и активного движения в 18:30 опять ждут в парке Победы (12+).









По данным сервиса по поиску работы hh.ru, за прошедший август липчане чаще всего откликались на вакансии менеджеров по продажам и работе с клиентами – 9 525 раз. Далее идут операторы call-центров – 6 073 раза, продавцы-консультанты – 4 516, бухгалтеры – 4 007, операторы производственных линий – 3 761упаковщики, комплектовщики – 3 760, водители – 3 541, администраторы – 3 179.







