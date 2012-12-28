Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны

Предлагавшая скидки на маркетплейсе мошенница получила 2 года 10 месяцев колонии-поселения
сегодня, 07:00
Среда пришла, и мы расскажем, что в ней главное.
Днём в Липецке 22-24 градуса, малооблачно и без осадков. Как и вчера.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 6-й Гвардейской Дивизии, 17;
- ул. Катукова, 4, 8, 10, 12, 14;
- ул. Кондарева, 3а;
- ул. Краснознаменная, 4, 8а, 17;
- ул. Меркулова, 43, 51а, 55, 57;
- ул. Молодежная, 7, 8, 9, 10;
- пр-т 60 лет СССР ,3, 5,7,9, 11,11а, 15, 21;
- пр-т Победы, 116, 118, 120, 128, 126, 132.
В частном секторе такая же участь постигнет жителей улиц Калинина и Пролетарской.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:
- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. Взлетная;
- ул. Детская, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24;
- ул. Зеленая;
- ул. Ковалева;
- ул. Коттеджная, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12;
- ул. Маргелова;
- ул. Романовская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- пер. Лирический, 1, 2, 3, 4, 5, 7;
- пер. Моторный;
- пер. Парковый, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
- пер. Серебристый, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- пер. Туманный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- Садоводчество «Строитель».
Пробки
Сегодня ограничат движение в центре города, из-за чего пробок станет ещё больше. Своевременно узнать о заторах и разработать маршрут объезда помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.
Город начали перекапывать. Под зиму
Для замены 60 метров трубопровода дааметром 500 миллиметров ночью перекрыли движение по четырем полосам улицы Гагарина у остановки «Быханов сад». На проблемном участке для движения останется лишь одна полоса.
Гастроли
На гастроли в Липецк приехал Рязанский театр драмы. Выступать гости будут в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3). В 11:00 рязанцы покажут детский спектакль «День рождения кота Леопольда» (6+).
А в 18:30 покажут комедию в 2-х действиях по пьесе английского драматурга Р. Куни «Клинический случай» (16+).
Фото vk.com/lipdramteatr48
В одной из лондонских клиник царит предпраздничная суета. Но внимание доктора Мортимера всецело занято предстояжей ежегодной конференцией неврологов, ведь в случае успешного выступления, он займет место главного врача больницы. Однако именно в этот момент, его настигает тяжелая рука судьбы – в его жизнь вдруг врываются те, кого там не было долгие годы и те, о существовании которых он даже не подозревал.
Лекция
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 19:01 на лекцию-встречу «Дневник как мина замедленного действия, взорвавшая жизнь Льва Толстого» (16+).
Кино и … химия
Сегодня липчане могут присоединиться к Всероссийской неделе научного кино «Код Менделеева: Химия будущего – в каждом кадре!» (16+).
P.S. Лишнее опровержение фейков про Сколково, которое якобы ничего не производит. Вот, фильмы же снимают!
Эфир с чемпионом
Липчане могут присоединиться к прямому эфиру с Романом Костомаровым, олимпийским чемпионом по фигурному катанию, которому из-за болезни ампутировали часть рук и ног, но «железный человек» нашёл в себе силы жить полноценной жизнью и даже работать в качестве ведущего на ТВ. Разговор состоится 17 сентября в 10:00. Будет обсуждаться тема «Испытание на прочность: где найти точку опоры, когда кажется, что её нет» (12+).
Для участия нужно: пройти регистрацию здесь, подключиться к эфиру по той же ссылке 17 сентября в 10:00
Видеоподкасты в прямом эфире проводит общество «Знание».
Беги, беги
Любителей здорового образа жизни и активного движения в 18:30 опять ждут в парке Победы (12+).
Сегодня сообщество «Беги и улыбайся» устроит очередной забег под названием «Высокая среда». Сбор возле главной сцены.
Распространённые и редкие профессии
По данным сервиса по поиску работы hh.ru, за прошедший август липчане чаще всего откликались на вакансии менеджеров по продажам и работе с клиентами – 9 525 раз. Далее идут операторы call-центров – 6 073 раза, продавцы-консультанты – 4 516, бухгалтеры – 4 007, операторы производственных линий – 3 761упаковщики, комплектовщики – 3 760, водители – 3 541, администраторы – 3 179.
Реже всего жители города искали работу оценщиками, косметологами и бизнес-тренерами – по 2 раза. Далее следуют директора по информационным технологиям – 5 раз, журналисты – 6, швеи, портные, закройщицы – 9, PR-менеджер – 10, режиссёры и сценаристы – 11.
