На 105-м году жизни умер почетный гражданин Липецка Андрей Самсонов

Липецкий горсовет сообщил о смерти ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке и почетного гражданина города — Андрея Самсонова .



«Андрей Андреевич — легендарная личность. Прошедший всю войну, он защищал Москву, стоял насмерть в Сталинграде, освобождал Белоруссию. И после Победы, уже в мирное время, окончив академию, он продолжал служить стране в Забайкалье и на Севере.А после ухода с военной службы его энергия и мудрость стали достоянием Липецка. Он организовывал призывную работу, воспитывал молодежь, руководил ветеранской организацией. Для многих он стал наставником и примером», — говорится в сообщении Липецкого горсовета.Андрей Самсонов умер на 105-м году жизни.