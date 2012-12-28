«Вывести с биржи 53 тысячи долларов»: мошенники оставили без денег пенсионерку и семью ее сына
«Вывести с биржи 53 тысячи долларов»: мошенники оставили без денег пенсионерку и семью ее сына
Общество
168
44 минуты назад
На 105-м году жизни умер почетный гражданин Липецка Андрей Самсонов
Липецкий горсовет сообщил о смерти ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке и почетного гражданина города —
Андрея Самсонова.
А после ухода с военной службы его энергия и мудрость стали достоянием Липецка. Он организовывал призывную работу, воспитывал молодежь, руководил ветеранской организацией. Для многих он стал наставником и примером», — говорится в сообщении Липецкого горсовета.
Андрей Самсонов умер на 105-м году жизни.
0
3
0
0
0
Комментарии