Сегодня в Липецке: очень страшные истории, фильм культового режиссёра и липчане против формы в школах
сегодня, 07:39
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Красный уровень вводился в Лебедянском районе.
Всего за ночь над шестью регионами России уничтожены 17 беспилотников самолетного типа, в том числе 9 — над соседними с Липецкой Воронежской, Курской и Тамбовской областями.
В Липецкой области с часа ночи до шести утра действовал желтый уровень опасности, при этом в Лебедянском районе с двух ночи до шести утра вводился красный уровень «Угроза атаки БПЛА».
