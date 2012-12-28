Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью

Красный уровень вводился в Лебедянском районе.

Ночью на территорией Липецкой области сбит беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.Всего за ночь над шестью регионами России уничтожены 17 беспилотников самолетного типа, в том числе 9 — над соседними с Липецкой Воронежской, Курской и Тамбовской областями.В Липецкой области с часа ночи до шести утра действовал желтый уровень опасности, при этом в Лебедянском районе с двух ночи до шести утра вводился красный уровень «Угроза атаки БПЛА».