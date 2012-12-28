25-летняя липчанка попалась с наркотиками

Её грозит до трёх лет лишения свободы.

Прокурор Советского района Липецка направил в суд уголовное дело 25-летней женщины, обвиняемой в хранении наркотиков.Ещё 28 октября прошлого года у 25-летней липчанки, задержанной за административное правонарушение, полицейские нашли полимерный пакет, в котором, по данным экспертизы, находились 0,66 грамма наркотического средства с N-метилефедроном в составе. Женщина заявила, что хранила наркотики для личного употребления.— Действия обвиняемой квалифицированы по части первой статьи 228 УК РФ, cанкции которой — до трёх лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.