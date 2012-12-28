Уголовные дела кустарных оружейников передают в суд один за другим

Житель Лебедяни выточил нож и теперь может сесть на два года.

В Лебедяни передано в суд уголовное дело ранее не судимого мужчины по факту незаконного изготовления оружия.— Житель Лебедяни приобрел основу клинкового оружия, из которой путем грубой механической обработки изготовил нож и хранил его дома до момента обнаружения и изъятия полицейскими. Судебной экспертизой было установлено, что нож изготовлен самодельным способом по типу ножа охотничьего и относится к категории холодного оружия, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Действия лебедянца квалифицированы следствием по части четвёртой статьи 223 УК РФ «Незаконное изготовление холодного оружия», санкции которой — до двух лет лишения свободы.А накануне стало известно, что точно уголовное дело по той же статье передано в суд в Тербунском районе. Но там у 50-летнего местного жителя нашли не один нож, а целый арсенал: два копья, шашку, секиру, кинжал и бердыш.«По версии следствия, с декабря 2023 года по март 2024 года 50-летний местный житель в своей хозяйственной постройке, в которой хранил предметы старины, не имея лицензии на изготовление холодного оружия, кустарным способом изготовил два копья, шашку, секиру, кинжал и бердыш. Вину в совершении преступления мужчина полностью признал, пояснив, что изготовленные предметы хотел использовать лишь как экспонаты в своем импровизированном музее и нигде более», — отметили в прокуратуре .