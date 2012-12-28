Все новости
Происшествия
491
сегодня, 17:08
8

Уголовные дела кустарных оружейников передают в суд один за другим

Житель Лебедяни выточил нож и теперь может сесть на два года.

В Лебедяни передано в суд уголовное дело ранее не судимого мужчины по факту незаконного изготовления оружия.

— Житель Лебедяни приобрел основу клинкового оружия, из которой путем грубой механической обработки изготовил нож и хранил его дома до момента обнаружения и изъятия полицейскими. Судебной экспертизой было установлено, что нож изготовлен самодельным способом по типу ножа охотничьего и относится к категории холодного оружия, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Действия лебедянца квалифицированы следствием по части четвёртой статьи 223 УК РФ «Незаконное изготовление холодного оружия», санкции которой — до двух лет лишения свободы.

А накануне стало известно, что точно уголовное дело по той же статье передано в суд в Тербунском районе. Но там у 50-летнего местного жителя нашли не один нож, а целый арсенал: два копья, шашку, секиру, кинжал и бердыш.

IMG_7172.jpeg

«По версии следствия, с декабря 2023 года по март 2024 года 50-летний местный житель в своей хозяйственной постройке, в которой хранил предметы старины, не имея лицензии на изготовление холодного оружия, кустарным способом изготовил два копья, шашку, секиру, кинжал и бердыш. Вину в совершении преступления мужчина полностью признал, пояснив, что изготовленные предметы хотел использовать лишь как экспонаты в своем импровизированном музее и нигде более», — отметили в прокуратуре .
оружие
2
0
1
0
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
От
12 минут назад
безделья все это ! В СССР работали на заводах ,фабриках ,колхозах и совхозах ,некогда было заниматься подобной ерундой ! А сейчас людей оттучили работать ,да и они сами уже не хотят работать !
Ответить
Липчанин 1
41 минуту назад
Отвёрткой тоже можно убить, так что к всему можно прицепиться.
Ответить
да-уж
49 минут назад
Внучка двумя ножами работала, 21 ножевое у бабушки, дали всего четверочку. А тут двувечку, за что?
Ответить
ХА-ХА
сегодня, 17:35
все сами делают и ножи и резцы ...для себя можно ........на продажу наверное нельзя ...заняться не чем ..миллионы воруют никто не видит
Ответить
Вася
сегодня, 17:34
Покопайтесь получше. У каждого есть топор.
Ответить
65+
сегодня, 17:26
Полиции делать нечего лишь бы сворнякать какое нибудь дело ! Всю жизнь в деревне сами делали ножи для хозяйственных нужд , магазинные не пригодны .
Ответить
чем
сегодня, 17:24
кухонный свинорез отличается от охотничьего
Ответить
Ого
сегодня, 17:21
Нехилая коллекция. Смертельная. И совершенно ненужная законопослушному гражданину.
Ответить
