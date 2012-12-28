Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Общество
166
29 минут назад
Прокуратура заинтересовалась вырубкой деревьев в Быхановом саду
Вырубили 13 деревьев. 6 сентября на ситуацию в парке обратил внимание Telegram-канал «Стабильный Липецк».
В минувшую субботу — 6 сентября на проблему обратил внимание Telegram-канал «Стабильный Липецк». В публикации канала говорилось о том, что 5 сентября бензопилами уничтожены вполне здоровые каштановые деревья с целыми каштанами в кроне. И что по этому поводу будет составлено заявление в Генпрокуратуру.
Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура отреагировала на публикации в соцсетях и СМИ.
«В ходе надзорного мероприятия будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным GOROD48, предварительно, в ходе проверки было установлено, что в парке снесены 13 деревьев. И речь идёт о сухостое: ранее на эти деревья напал жучок-вредитель, из-за чего они погибли. Работы проводит подрядчик по контракту с МАУК «Культурные пространства Липецка». Нарушений в части вырубки пока не установлено, основной акцент Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура делает на возмещение ущерба и компенсационной высадке. Взамен срубленным должны появиться новые деревья.
Фото — t.me/stableLipetsk
