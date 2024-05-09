Все новости
Жуткие подробности поджога липчанки: сожитель привел ее в дом с трупом под полом
Происшествия
Культура вождения по-липецки: движение по кольцу трижды могло закончиться ДТП
Общество
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Происшествия
36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг
Общество
«Гадюк больше, чем людей»
Общество
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
В отношении 15-летнего грязинского блогера-драчуна возбуждено уголовное дело
Происшествия
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
Припаркованные у трамвайных путей автомобили эвакуируют
Общество
Трактор, из которого насмерть выпал пассажир, был угнан
Происшествия
Читать все
Статистика: липчане продолжают экономить на продуктах питания
Экономика
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Происшествия
Празднование Дня города в Ельце омрачил неприятный инцидент
Происшествия
Липецкие танцоры-паралимпийцы — пятые на Кубке мира в Италии
Общество
Отбой желтого уровня
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо и теплее обычного
Погода в Липецке
Ночью красный уровень опасности объявлялся в восьми районах области
Происшествия
Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Общество
Возле границ области замечены БПЛА
Происшествия
Читать все
Общество
285
55 минут назад

Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами

Представляем информационную картину наступившего дня.

Сухо и тепло

Днём в Липецке 23-25 градусов, переменная облачность и без осадков.

_DSC064012.jpg

Отключение воды

С 09:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Космонавтов, 21, 23.

Изображение WhatsApp 2024-05-09 в 15.26.12_b101374a.jpg

С 10:00 до конца ремонта расстанутся с удобствами:

- ул. Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а 30б, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44;
- ул. Кривенкова, 3, 5, 7, стр. 2а;
- ул. Семашко, 5/2.
- ул. Стаханова, 26, 28, 28а, 30, 30а, 34;
- пр-т 60 лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47;
- б-р Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Отключение света

С 06:00 до 10:00 сидят без электричества:

- ул. Медицинская;
- ул. Минская, 49;
- ул. О.Городовикова;
- ул. Рябиновая 66, 68а, 70;
- ул. Ударников, 87, 104а;
- Воронежское шоссе, 6.

0J2A6242 копия.jpg

С 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак:

- ул. Аллейная;
- ул. Ангарская, 1, 31в, 31г, 31д, 31е;
- ул. Взлетная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
- ул. Детская, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24;
- ул. Добровская 7, 20;
- ул. Железногорская;
- ул. И.С. Бурлакова;
- ул. Коттеджная, 1, 10, 12, 3, 5, 6, 8;
- ул. Листопадная, 2, 4;
- ул. Маргелова;
- ул. М.Светлова, 10;
- ул. Патриотическая;
- ул. Писарева;
- ул. Посадская;
- ул. Провинциальная, 10, 17;
- ул. Романовская д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- ул. Тихая;
- ул. Юношеская, 99;
- ул. Ярославская;
- пер. Лирический, 1, 2, 3, 4, 5, 7;
- пер. Серебристый, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- пер. Туманный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- с. Сселки;
- Садоводчество «Металлург 6».

Пробки

Проблемные места для движения в городе почти всегда можно отследить по «Яндекс-картам» или аналогичным приложениям и объехать пробку.


Лапка из глины

Очередной мастер-класс проведут в культурном пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36). В 15:30 здесь начнётся занятие по лепке тарелки из керамики (6+).
Ценное умение привьёт посетителям мастер Глеб Пастухов.

au6a1S4jHKnNQJixwAMWhldFcYQSbqj8u0ZKs6z2WbwfQr4Pl5AmbD-9Vsg81ybs6e6dtTtxw0mB-pfFvPDhVPfZ.jpg

Фото vk.com/remeslo.lipetsk

Байдарка-одиночка

В акватории реки Воронеж на базе СШОР по водным видам спорта (ул. К. Маркса, 30) в 9:30 начнётся чемпионат области по гребле на байдарках и каноэ (12+).

jbta6mi2n3y3i7wyb8aeg2fkcxzs6eob.jpg
Соревноваться будут мужчины в байдарках одиночках на 5000 метров.

Вакцинация

В России объявлен старт кампании по вакцинации против гриппа. В Липецкой области собрались привить до 60% всего населения области и не менее 75% лиц из групп риска, определенных национальным календарем профилактических прививок.

0664fef3-cf30-479f-b855-d2fa10f3e569.jpg

Для проведения кампании на федеральном уровне произведено и закуплено необходимое количество современных вакцин и уже начата поставка препаратов в регион.

- Призываем всех жителей региона сделать прививку против гриппа в предэпидемический период для защиты своего здоровья и здоровья своих близких, - подчеркнули в региональном управлении Роспотребнадзора.

Конкурс субботников

Липчане могут присоединиться к акции «Чистябрь», которая стартовала в разных регионах России.

Суть – организовать субботник, убрать территорию, а затем прислать организаторам фото и видеоотчёт. За каждый субботник обещают начислить балла, которые будут зависеть от объема собранных отходов, ценность облагороженных арт-объектов и креативность самих отчётов.

j20gf22nmw9a5otagbxh14j4c8yq8woj.jpg

Призовой фонд – 320 тысяч рублей на десятки регионов, но вдруг вам что-то перепадёт. Конкурс будет проводиться до 31 октября. Сайт конкурса субботников здесь.

Начальство отслеживает ваше резюме

В 40% липецких компаний отслеживают активность их персонала на рекрутинговых сайтах, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.

Представитель 31% организаций признались, что давно стараются отслеживать, кто из сотрудников собирается сменить работу и размещает свои резюме. 9% организаций ввели такою практику относительно недавно ввиду нарастающего кадрового голода. В крупном бизнесе такие действия используют 50 % компаний.

DSC_28282.jpg

Наиболее активно за резюме сотрудников следят в IT-отрасли, здесь не дремлет 60% руководителей и эйчаров. Это ожидаемо: найм и адаптация программистов обходятся работодателям в круглые суммы, удержание разработчиков — важная задача. В банковской сфере активность работников на рекрутинговых сайтах отслеживают 54%, в продажах — 50%, в промышленности — 48%, в строительстве — 45%.

Реже пытаются узнать о настроениях работников в медицине и логистике - по 27%, в торговле - 25%.

Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
