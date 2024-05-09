«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Общество
285
55 минут назад
Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Представляем информационную картину наступившего дня.
Днём в Липецке 23-25 градусов, переменная облачность и без осадков.
С 09:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Космонавтов, 21, 23.
- ул. Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а 30б, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44;
- ул. Кривенкова, 3, 5, 7, стр. 2а;
- ул. Семашко, 5/2.
- ул. Стаханова, 26, 28, 28а, 30, 30а, 34;
- пр-т 60 лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47;
- б-р Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Отключение света
С 06:00 до 10:00 сидят без электричества:
- ул. Медицинская;- ул. Минская, 49;
- ул. О.Городовикова;
- ул. Рябиновая 66, 68а, 70;
- ул. Ударников, 87, 104а;
- Воронежское шоссе, 6.
С 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак:
- ул. Аллейная;- ул. Ангарская, 1, 31в, 31г, 31д, 31е;
- ул. Взлетная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
- ул. Детская, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24;
- ул. Добровская 7, 20;
- ул. Железногорская;
- ул. И.С. Бурлакова;
- ул. Коттеджная, 1, 10, 12, 3, 5, 6, 8;
- ул. Листопадная, 2, 4;
- ул. Маргелова;
- ул. М.Светлова, 10;
- ул. Патриотическая;
- ул. Писарева;
- ул. Посадская;
- ул. Провинциальная, 10, 17;
- ул. Романовская д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- ул. Тихая;
- ул. Юношеская, 99;
- ул. Ярославская;
- пер. Лирический, 1, 2, 3, 4, 5, 7;
- пер. Серебристый, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- пер. Туманный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- с. Сселки;
- Садоводчество «Металлург 6».
Пробки
Проблемные места для движения в городе почти всегда можно отследить по «Яндекс-картам» или аналогичным приложениям и объехать пробку.
Лапка из глины
Очередной мастер-класс проведут в культурном пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36). В 15:30 здесь начнётся занятие по лепке тарелки из керамики (6+).
Ценное умение привьёт посетителям мастер Глеб Пастухов.
Фото vk.com/remeslo.lipetsk
Байдарка-одиночка
В акватории реки Воронеж на базе СШОР по водным видам спорта (ул. К. Маркса, 30) в 9:30 начнётся чемпионат области по гребле на байдарках и каноэ (12+).
Соревноваться будут мужчины в байдарках одиночках на 5000 метров.
Вакцинация
В России объявлен старт кампании по вакцинации против гриппа. В Липецкой области собрались привить до 60% всего населения области и не менее 75% лиц из групп риска, определенных национальным календарем профилактических прививок.
Для проведения кампании на федеральном уровне произведено и закуплено необходимое количество современных вакцин и уже начата поставка препаратов в регион.
- Призываем всех жителей региона сделать прививку против гриппа в предэпидемический период для защиты своего здоровья и здоровья своих близких, - подчеркнули в региональном управлении Роспотребнадзора.
Конкурс субботников
Липчане могут присоединиться к акции «Чистябрь», которая стартовала в разных регионах России.
Суть – организовать субботник, убрать территорию, а затем прислать организаторам фото и видеоотчёт. За каждый субботник обещают начислить балла, которые будут зависеть от объема собранных отходов, ценность облагороженных арт-объектов и креативность самих отчётов.
Начальство отслеживает ваше резюме
В 40% липецких компаний отслеживают активность их персонала на рекрутинговых сайтах, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.
Представитель 31% организаций признались, что давно стараются отслеживать, кто из сотрудников собирается сменить работу и размещает свои резюме. 9% организаций ввели такою практику относительно недавно ввиду нарастающего кадрового голода. В крупном бизнесе такие действия используют 50 % компаний.
Наиболее активно за резюме сотрудников следят в IT-отрасли, здесь не дремлет 60% руководителей и эйчаров. Это ожидаемо: найм и адаптация программистов обходятся работодателям в круглые суммы, удержание разработчиков — важная задача. В банковской сфере активность работников на рекрутинговых сайтах отслеживают 54%, в продажах — 50%, в промышленности — 48%, в строительстве — 45%.
Реже пытаются узнать о настроениях работников в медицине и логистике - по 27%, в торговле - 25%.
Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
0
0
0
1
0
Комментарии