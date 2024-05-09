Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами

Представляем информационную картину наступившего дня.

Днём в Липецке 23-25 градусов, переменная облачность и без осадков.















- ул. Космонавтов, 21, 23.















С 06:00 до 10:00 сидят без электричества:



- ул. Медицинская;

- Воронежское шоссе, 6.











С 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак:





- ул. Аллейная;

Ценное умение привьёт посетителям мастер Глеб Пастухов.













Фото vk.com/remeslo.lipetsk





Байдарка-одиночка

Соревноваться будут мужчины в байдарках одиночках на 5000 метров.





Вакцинация





В России объявлен старт кампании по вакцинации против гриппа. В Липецкой области собрались привить до 60% всего населения области и не менее 75% лиц из групп риска, определенных национальным календарем профилактических прививок.













Для проведения кампании на федеральном уровне произведено и закуплено необходимое количество современных вакцин и уже начата поставка препаратов в регион.





- Призываем всех жителей региона сделать прививку против гриппа в предэпидемический период для защиты своего здоровья и здоровья своих близких, - подчеркнули в региональном управлении Роспотребнадзора.

Конкурс субботников



Липчане могут присоединиться к акции «Чистябрь», которая стартовала в разных регионах России.

Суть – организовать субботник, убрать территорию, а затем прислать организаторам фото и видеоотчёт. За каждый субботник обещают начислить балла, которые будут зависеть от объема собранных отходов, ценность облагороженных арт-объектов и креативность самих отчётов.















В 40% липецких компаний отслеживают активность их персонала на рекрутинговых сайтах, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.



Представитель 31% организаций признались, что давно стараются отслеживать, кто из сотрудников собирается сменить работу и размещает свои резюме. 9% организаций ввели такою практику относительно недавно ввиду нарастающего кадрового голода. В крупном бизнесе такие действия используют 50 % компаний.













Наиболее активно за резюме сотрудников следят в IT-отрасли, здесь не дремлет 60% руководителей и эйчаров. Это ожидаемо: найм и адаптация программистов обходятся работодателям в круглые суммы, удержание разработчиков — важная задача. В банковской сфере активность работников на рекрутинговых сайтах отслеживают 54%, в продажах — 50%, в промышленности — 48%, в строительстве — 45%.





Реже пытаются узнать о настроениях работников в медицине и логистике - по 27%, в торговле - 25%.