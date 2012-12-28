Участники РОРП ЛО обсудили основные изменения в налоговом законодательстве ﻿

На площадке Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области прошла встреча с и.о. руководителя УФНС России по Липецкой области Татьяной Савченко и начальниками трёх отделов УФНС на тему: «Основные изменения в налоговом законодательстве в 2025 году».

— Встреча с представителями Управления Федеральной налоговой службы по Липецкой области стала доброй традицией в нашем Объединении. Сегодня мы поговорим об основных изменениях в налоговом законодательстве, а также о нарушениях, которые выявляют при проведении мероприятий налогового контроля, — отметила в начале встречи директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.Представители ведомства рассказали о последних изменениях налогового законодательства и штрафных санкциях в случае их нарушений.Начальник отдела камерального контроля УФНС России по Липецкой области Людмила Чуева остановилась на теме налогообложения при майнинге цифровой валюты и об ответственности за нарушение требований законодательства.Начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов УФНС России по Липецкой области Наталья Кутищева рассказала об условиях применения упрощённой системы налогообложения с 1 января 2025 года: сумма доходов не должна превышать 450 миллионов рублей, численность работников — не более 130 человек, а максимально возможная остаточная стоимость основных средств — 200 миллионов рублей. Если сумма доходов за 2024 год превысила 60 миллионов рублей — возникает обязанность по уплате НДС. Пониженная ставка НДС составляет 5% при доходах до 250 миллионов рублей или 7% при доходах от 250 до 450 миллионов рублей.С 1 января все налогоплательщики, применяющие упрощённую систему налогообложения, признаются плательщиками НДС.Участники встречи обсудили налог на профессиональных доход, патентную систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, а также остановились на обзоре характерных нарушений по результатам первого полугодия текущего года.Это непредставление налоговых деклараций по НДС при наличии налоговой обязанности, представление «нулевых» деклараций по НДС при наличии операций по расчетному счету и контрольно-кассовой технике, одновременное применение налоговых ставок 5%, 7% и налоговых вычетов, неверное применение ставки 5% при превышении дохода порогового значения 250 миллионов рублей, неисчисление авансовых платежей, занижение выручки, отражаемой в декларации по НДС (сравнение с поступлениями по расчётному счёту), неправомерное применение налоговых вычетов по НДС, утрата в 2024 году права на применение упрощённой системы налогообложения.Начальник отдела выездных налоговых проверок № 1 УФНС России по Липецкой области Вячеслав Гетманский остановился на сервисе «оценки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также на основных нарушения выявленных по результатам выездных налоговых проверок в 2024 году, 1 полугодии 2025 года.Сервис оценки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ФНС России — это относительно новая система, которая обрабатывает данные о компаниях и индивидуальных предпринимателях из финансовой, бухгалтерской отчетности и иных источников. На основании данных в течение суток рассчитывается уровень благонадежности компании — результат оценивается в баллах. Чем выше бал, тем более надежным считается оцениваемое лицо. Предпринимателям посоветовали оценить с помощью этого сервиса себя и своих контрагентов и узнать таким образом уровень благонадёжности компаний.По результатам выездных налоговых проверок, проведенных в 2024 году — 1 полугодии 2025 года, установлены следующие основные нарушения:- В 90% случаев выявлены нарушения в связи с необоснованным заявлением налоговых вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль проверяемыми налогоплательщиками на основании формально составленных документов с «техническими» компаниями без фактического совершения сделок.- Также установлена схема минимизации налоговых обязательств путем «дробления» бизнеса ООО с взаимозависимыми лицами, направленная на получение необоснованной налоговой выгоды, посредством минимизации налоговых платежей по налогу на прибыль и НДС.- Неправомерное единовременное отнесение стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества на расходы по налогу на прибыль, подлежащих списанию через амортизационные отчисления, занижение налога на имущество организаций со стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества.- Занижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в результате занижения внереализационных доходов от списания сумм кредиторской задолженности.На встрече представители бизнеса говорили о том, что сегодня налоговое ведомство старается идти в ногу со временем, стараясь всячески помогать предпринимателям, оперативно информировать о выявляемых налоговых рисках. В настоящее время одной из основных задач налоговых органов является побуждение налогоплательщиков к самостоятельному устранению выявляемых налоговых рисков в добровольном порядке, и самое важное, к отказу от применения схем минимизации налоговых обязательств в текущих и будущих налоговых периодах. Выездная налоговая проверка в настоящее время является крайней мерой реагирования на нарушения законодательства о налогах и сборах, и назначается только в случаях, когда иные формы диалога с налогоплательщиком исчерпаны и не привели к устранению нарушений.Руководители УФНС России по Липецкой области в свою очередь отметили: количество выездных налоговых проверок сократилось со 145 в 2018 году до 26 в 2024 и начале 2025 года.— В завершении хочется сказать, что сегодняшняя встреча имеет большую ценность для предпринимателей, поскольку позволила оперативно получить необходимую информацию и разъяснения от представителей УФНС России по Липецкой области. Очень приятно, что ведомство открыто для бизнеса. Участники Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области — это законопослушные и социально ответственные предприниматели. Мы рассмотрели основные моменты, на которые стоит обратить внимание, — подвела итог встречи директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.