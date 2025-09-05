В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Из дома пропали продукты и инструменты, а из сарая — два триммера
51-летний мужчина взломал двери в дом и сарай и вынес оттуда имущество.
У женщины дача в селе Бигильдино и в конце августа она обнаружила, что двери в дом и сарай взломаны. Из дома были украдены продукты и электробытовые предметы, а из сарая — два триммера на общую сумму 37 000 рублей.
«В краже подозревают 51-летнего жителя Данковского района. Похищенное изъято. Возбуждены уголовные дела частям второй и третьей статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до шести лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
