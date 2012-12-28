Все новости
Тайны улицы Фрунзе: особняки с приведениями и усадьбы на ощупь

Очередной выпуск «Что там внутри?» мы сняли на улице Фрунзе. На ней сохранились купеческие усадьбы XIX века.

Мы зашли в некоторые из них, а еще их… пощупали. Такая возможность появилась благодаря проекту музея «Городская усадьба».
Что там внутри
улица Фрунзе
