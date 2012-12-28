Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
За удар женщине по голове пластиковым «Оскаром» липецкого общественника оштрафовали на 5 000 рублей
Суд по интеллектуальным правам поставил точку в многомиллионном споре из-за названия шпикачек
Травмировал руку, поэтому вырубал соперников ногами – липчанин стал сильнейшим молодым каратистом России
Выходные в Липецке: День Сокола, День соседей, фестиваль памяти Максима Раилко, «Металлург» идёт на новый рекорд
Общество
191
24 минуты назад
Тайны улицы Фрунзе: особняки с приведениями и усадьбы на ощупь
Мы зашли в некоторые из них, а еще их… пощупали. Такая возможность появилась благодаря проекту музея «Городская усадьба».
