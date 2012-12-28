Из гаража 55-летнего липчанина изъяли 9 700 пачек немаркированных сигарет

Ему грозит до шести лет лишения свободы.

55-летнему липчанину предъявлено обвинение в незаконном обороте немаркированной табачной продукции (по пункту «б» части шестой статьи 171.1 УК РФ).«В январе этого года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области обнаружили в гараже на улице Московской более 9 700 пачек табачной продукции различных наименований без маркировки, подтверждающей легальность ее производства и оборота. Их мужчина приобрел с целью дальнейшей реализации. Общая стоимость табачной продукции превысила 1,2 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Обвиняемый признал вину. Ему грозит до шести лет лишения свободы.