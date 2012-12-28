Звездный Канчельскис посоветовал играть в карты и не смотреть телевизор

Послематчевая пресс-конференция тренеров.

— Тяжело комментировать такие матчи, когда пропускаешь на последних минутах, - признался он. - Наверное, ничья была бы более закономерной сегодня, но Брянск забил и победил — 2:1.





— «Металлург» в начале матча позволил «Динамо» завладеть инициативой, в итоге – пропущенный гол. Примерно то же самое было и в Санкт-Петербурге. Выходит, нашей команде нужно сначала пропустить, чтобы начать забивать самой?





— Для нас это тоже непонятно. 10-15 минут первого тайма провели робко, какая-то боязнь была у наших игроков. Это и вылилось в гол.





— Замены по ходу матча были плановыми, обговаривались с главным тренером?





— Мы хотели усилить игру. Бушуева выпустили в нападение, но наша группа атаки чуть-чуть подсела, думали освежить, но не получилось.





— В вашей игровой карьере были такие матчи, которые проигрывались в последние минуты? Что потом происходило и как команда из этого выбиралась?





— Были, наверное, сейчас сразу не вспомнишь. Проанализируем игру и будем готовиться к следующему домашнему поединку. Голову пеплом не посыпаем, идём дальше.

Знаменитый наставник динамовцев Андрей Канчельскис после игры торопился на поезд в Москву, но на каждый вопрос отвечал длинно и витиевато.





— Один из лидеров «Динамо» Дрогунов вышел на поле за 13 минут до конца основного времени. Забил победный гол тоже футболист, выпущенный на замену. Вы сыграли с Липецком в футбольные шахматы?





— Дай бог, чтобы наши футболисты играли в шахматы, в шашки, в нарды, в карты. Это всё-таки интеллект, ум. В наше время, в Советском Союзе, мы играли во все игры. И бильярд в том числе. К сожалению, сейчас многие не понимают этого, многие не умеют играть. Это хорошие игры, которые развивают.





— Имелась в виду ваша сегодняшняя тактика.





— Если я вам сейчас расскажу все секреты! (смеётся) Я могу вам сейчас сказать, что мы что-то наигрывали. Нет. Всё вышло спонтанно. Молодцы футболисты, в том числе и Влад, которые вышли на замену и забили гол. Когда говорят, что мы наигрываем «стандарты», комбинации, это всё бред. Всё исходит от качества футболистов, от их умения сделать хорошую передачу и качественно завершить атаку. Не верьте слухам, не верьте сказкам, которые рассказывают вам на «Дом-2», так я называю «Матч ТВ». Всё зависит от качества и умения футболистов.





— Брянское «Динамо» займёт первое место по итогам сезона?





— Мы будем стараться. Я не отказываюсь от слов, которые сказал в начале сезона. Будем биться, сражаться. И постараемся приложить все усилия, чтобы занять первое место. В конце сезона мы должны посмотреть болельщикам в глаза и сказать, что мы всё достойно сделали. Зачем мы тогда играем в футбол? Все должны понимать, что они носят ромбик на груди, а ромбик — это «Динамо», «Динамо» Брянск. Знаете, как в советские времена говорили? «Ты можешь бросить пить, курить. Но чтоб «Динамо» изменить? Нет, этого не может быть!». У нас впереди восемь игр, и во всех мы будем стараться победить.