Спорт
89
42 минуты назад

Легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» рвался на поле, когда «Металлург» едва не сравнял счёт

В Брянске наша команда не дотерпела всего несколько минут.

«Металлург» потерпел самое обидное поражение в сезоне: решающий мяч в Брянске от местного «Динамо» липецкие «сталевары» пропустили на предпоследней минуте, итог – 1:2.

miF2Wc_Qn8CfMEVqLMOyyvpyXuAwzXVvNeR7s5vasj4IbaQPJZ9iC8y95Y2SgO-Yh1iRv_GoNaocx_VlPD-RsZcQ.jpg

Начало

Как минимум ,один камень в свой огород липчане всё-таки заслужили: за то, как провели стартовый отрезок игры. Металлург» через чур начал жаться к своим воротам, что в итоге и вылилось в гол: Иван Соловьев сделал скидку на Дмитрия Пикатова и «специалист по липецкой команде» «расстрелял» дальний угол – 2:1. Любопытно, что Пикатов отличился и в матче этих же команд в Брянске годичной давности, когда «бело-голубые» победили – 3:0.

pXu7VmR9GQOKxoVWRlvSBn8FIlb5iS-adtujjj_NqYF-LeoxsiPIwWzmWIxgT1FFyZHD8tMDuT0Zxysl2tTXMDrN.jpg

Гол Пикатова

Лишь пропустив, наша команда заиграла во всю мощь. И даже забила ответный гол спустя всего пару минут, но Денис Семин находился в положении «вне игры».

А во втором тайме немного перестроившийся «Металлург» уже полностью захватил инициативу.

- Игроки динамовцев не знали, что им делать и даже громко ругались друг на друга от бессилия после наших атак, - описал ситуацию капитан «Металлурга» Дмитрий Пахомов.

6HMgRaeNFmRM-NKUlC6iSFOxo5G64zHdvp-oFdlE9NQgjUcYaw6YNNrB5AzHyk1wqXgMOm2N00dal_zwLmSWTckf.jpg

Впервые в сезоне ворота динамовцев защищал 19-летний Артём Ермаков, заменивший Тимура Акмурзина, который неудачно сыграл накануне

Немудрено, что вскоре липчане забили «чистый» гол: Егор Глухов подал угловой, защитники вынесли мяч примерно на линию штрафной, где к нему успел Михаил Казимир, мощным ударом с лету поразивший ворота своей бывшей команды – 1:1.
Гол Казимира

Пришла пора реагировать уже главному тренеру динамовцев Андрею Канчельскису, который приберёг на концовку игры нескольких ведущих футболистов, включая самого продуктивного игрока команды хавбека Владислава Дрогунова, у которого в текущем сезоне 8 голов и 5 ассистов.

В концовке «Динамо» основательно давило, но моментов было немного. В одном из них вышедший на замену 16-летний вундеркинд Арсений Аввакумов (рост 186 см) мог забить свой первый мяч на профессиональном уровне, но промахнулся с нескольких метров.

И всё-таки на 89-й минуте гости допустили оплошность. Ещё один «джокер» Денис Головко получил вагон времени, чтобы обработать мяч на линии нашей штрафной, прицелиться и пробить – точно в нижнюю «шестёрку», 2:1…

zUjfvW0x-72EGeA0XKQCo193mtPZbtfARcc70wlY8JX2yE7E7LXH1kwZG_BTyZmlBKjOLPYXL-i57EKqMyLxIvN3.jpg

Второй мяч в наших воротах 

Но и это был ещё не конец. В компенсированное время липчане создали убойный момент. Всё началось с заброса Глухова в штрафную со стандарта, на ударную позицию вывели лучшего бомбардира команды в первом круге (4 гола) Никиту Кононенко, но тот врезал выше ворот.

Момент Кононенко

Наставник хозяев был так раздосадован тем, что его команда могла упустить победу, что даже выскочил на поле, за что удостоился желтой карточки. Не спас даже авторитет одного из лучших «легионеров» в истории отечественного футбола: В 1990-х Канчельскис дважды становился чемпионом Англии, брал Суперкубок Европы в составе «Манчестер Юнайтед» великого тренера Алекса Фергюссона. Вытеснил его из «МЮ» тогда ещё юный Дэвид Бекхэм.

9EIt1Rkzv-AfSiqqjH12EUSFBmYGRSl41GRPaImA_v5QGUcrK6NIsNJcDHiNv3GRM-zjz3KXfuDManPtx9wmWQxA.jpg

Канчельскис (слева) и наш Фролов

К слову, «Металлург» в этом матче играл вовсе без главного тренера. Дмитрий Бугаков был вынужден смотреть за происходящим с трибуны, поскольку в предыдущем матче заработал удаление якобы за попытку задержки игры. В Брянске «рулил» штаб во главе со старшим тренером Евгением Фроловым. Впрочем, многие действия, в том числе замены, были согласованы липецкими наставниками заранее.

lR7hPPFPRlnFLfMTvOzSAiHIgrY_043JobQpbnEB5-VdX0jh0ruj4YyuLE2O7kxnPTD9aAHoFphsPa1JoReMiZXW.jpg

Казимир открыл счёт своим голам в "Металлурге"

«Металлург» откатился на 4-ю строчку в таблице, пропустив вперёд как раз Брянск. У липчан после 20 матчей 38 очков и 4-е место. До лидирующих динамовцев Санкт-Петербурга 5 очков отставания.

qzG5VXEut_tJTHGUJdmvZ7X3AQVIoODEmLMBAlzneinEpzKZMsMu6MtgvpNxCiBCbXpFHCdRIgudaPLDqbHis7_a.jpg

Кононенко, который мог стать героем встречи

6 сентября главная команда области играет дома с обнинским «Квантом», начало в 15:00.

«Динамо» (Брянск) — «Металлург» — 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Пикатов, 17. 1:1 — Казимир, 56. 2:1 — Головко, 89.

«Динамо» Бк: 13. Арт.Ермаков. 6. Н.Алёхин. 5. Гружевский. 3. Маньков. 21. Рапаков. 12. Арт.Медведев (17. Волович, 62). 15. Ал-р Новиков (10. Дрогунов, 77). 20. Д.Пикатов. 9. Ив.Соловьёв (30. Д.Головко, 62). 18. Шалаев (к) (25. Арс.Медведев, 46). 11. Д.Коноплёв (31. Аввакумов, 75).

«Металлург»: 16. А.Кобзев. 76. Ананьев. 80. Донцов. 67. Р.Ткачук. 19. Бадртдинов. 8. Д.Пахомов (14. Черняков, 85). 28. Кононенко. 27. Казимир (22. Бушуев, 75). 17. Глухов. 31. Гайдук (11. Н.Панов, 85). 7. Д.Сёмин.

Предупреждения: Соловьёв, 13. Шалаев, 29. Гружевский, 90+. Канчельскис (гл.тренер), 90+ — Донцов, 43. Пахомов, 46.

Судьи К.Гарафутдинов, А.Жабоев (оба — Москва), Д.Джабборов (Рыльск, Курская область). Инспектор В.Кучеренко (Ульяновск).

Брянск. Стадион «Динамо». 2 070 зрителей.
