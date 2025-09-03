Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал ее маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Липецкие медики по кусочкам собирали малышу нос, сломанный мангалом
Ребенка привезли в больницу с открытым перелом носа.
«Выполнена двухэтапная реконструктивная операция. Удалось воссоздать форму носа, устранить массивный кожный дефект и восстановить носовое дыхание», — рассказала об итогах работы врачей министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
Сейчас ребенок готовится к скорой выписке из больницы.
