Липецкие медики по кусочкам собирали малышу нос, сломанный мангалом

Ребенка привезли в больницу с открытым перелом носа.

Отоларингологи областной детской больницы восстановили по кусочкам нос ребенку, на которого упал мангал.«Выполнена двухэтапная реконструктивная операция. Удалось воссоздать форму носа, устранить массивный кожный дефект и восстановить носовое дыхание», — рассказала об итогах работы врачей министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.Сейчас ребенок готовится к скорой выписке из больницы.