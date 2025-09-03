Все новости
Общество
1316
сегодня, 13:07
4

Липецкие медики по кусочкам собирали малышу нос, сломанный мангалом

Ребенка привезли в больницу с открытым перелом носа.

Отоларингологи областной детской больницы восстановили по кусочкам нос ребенку, на которого упал мангал.

photo_2025-09-03_12-30-03.jpg

«Выполнена двухэтапная реконструктивная операция. Удалось воссоздать форму носа, устранить массивный кожный дефект и восстановить носовое дыхание», — рассказала об итогах работы врачей министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

Сейчас ребенок готовится к скорой выписке из больницы.
операция
медицина
0
14
2
2
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липа
3 минуты назад
Не знаю ситуацию и семью. Но не гневите родителей ни в этом случае, ни в каком либо другом. Дети это шило. У меня их двое. Порой бывает смотришь за ними 24/7, глаз не отрывая ни дома ни на улице и происшествий нет. А буквально моргнуть хватает и малыш попал в беду. У меня так было с дочкой, в 10 месяцев со стульчика для кормления упала и набила шишку во весь лоб. Хотя прежде никогда в нем не баловалась и не вставала. А я лишь отвернулась нажать кнопку на чайнике. Тут дело случая и хватает порой действительно пары секунд
Ответить
Юля
26 минут назад
Я мама дважды.Господи,какой ужас!!! Бедный малыш!!! Какую же боль он испытал!!!
Ответить
Для Ольги
39 минут назад
А вы мама?
Ответить
Оля
55 минут назад
Несчастные случаи с детьми происходят либо по незнанию, либо по недосмотру родителей.Берегите детей.
Ответить
