Происшествия
353
30 минут назад
15-летний водитель врезался в дерево
Авария произошла на тамбовской трассе. Подросток госпитализирован.
Еще одно ДТП произошло вчера в Задноском районе на трассе «Дон». Столкнулись автобус под управлением 61-летнего мужчины и грузовик «МАЗ» с 49-летним водителем за рулем. В аварии, как сообщает ГАИ, пострадал водитель грузовика. Его доставили в больницу.
Также вчера автоинспекторы зарегистрировали 18 столкновений автомобилей, обошедшихся без пострадавших.
