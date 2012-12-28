15-летний водитель врезался в дерево

Авария произошла на тамбовской трассе. Подросток госпитализирован.



2 сентября в Грязинском районе на трассе Орел – Тамбов 15-летний подросток за рулем «Нивы Шевроле» не справился с управлением и врезался в дерево. Юный водитель госпитализирован.Еще одно ДТП произошло вчера в Задноском районе на трассе «Дон». Столкнулись автобус под управлением 61-летнего мужчины и грузовик «МАЗ» с 49-летним водителем за рулем. В аварии, как сообщает ГАИ, пострадал водитель грузовика. Его доставили в больницу.Также вчера автоинспекторы зарегистрировали 18 столкновений автомобилей, обошедшихся без пострадавших.