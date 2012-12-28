Все новости
Упавший на козырек подъезда липецкой высотки парень скончался в больнице
Происшествия
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
В микрорайоне «Елецкий» открылась одна из крупнейших школ области
Общество
Тело мужчины найдено у понтонной переправы через Дон
Происшествия
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Липецкая вечЁрка: открытие РУМа и школ-гигантов, упавший с 6-го этажа выжил и новые законы
Общество
Сегодня в Липецке: всё больше горожан переходит на удалёнку, нас ждёт сокращение обучения в школах?
Общество
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Зарезавшая бабушку 21 ударом двумя ножами девушка получила четыре года колонии
Происшествия
В Липецке планируют отказаться от главной насосной станции по перекачке городских нечистот
Общество
В Липецком издательстве начали печатать спецзаказ
Общество
«Турция входит в Евросоюз, тур аннулирован, деньги вернуть невозможно»
Происшествия
Областную библиотеку пообещали отремонтировать еще дешевле
Общество
55-летняя жительница Усмани хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 645 000 рублей
Происшествия
Молочный зуб застрял в лёгком пятилетней девочки
Здоровье
В Липецке завтра перекроют улицу Нижнюю Логовую для транспорта
Общество
Монтажник получил удар крюком крана в голову
Происшествия
Статистика: в Липецкой области выросло производство яиц
Экономика
В Липецкой области сухо и до +24
Погода в Липецке
Происшествия
323
сегодня, 14:27
6

55-летняя жительница Усмани хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 645 000 рублей

А 25-летний липчанин перевёл на «безопасный счёт» 328 000 рублей.

День знаний не обошёлся без заявлений о дистанционном мошенничестве. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 1 сентября в полицию обратилась 55-летняя жительница Усмани, которая хотела заработать на криптовалюте на основе концепции Web3 и перевела мошенникам 645 000 рублей.

В Липецке 25-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 328 000 рублей.

20-летняя липчанка после звонка «специалиста Росфинмониторинга» отправила на «безопасный счёт» 47 242 рубля.

А 26-летняя женщина поверила «сотруднику Центробанка» и под предлогом предотвращения мошеннических действий лишилась 96 000 рублей.
мошенничество
Комментарии (6)

Диксон
22 минуты назад
Бинго .. Всё мало... С возрастом многие умнее не становятся...
Ответить
Клоун
24 минуты назад
Ставьте мессенджер MAX, и будет вам щастье
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 15:47
На ошибках учатся.
Ответить
Виктор
сегодня, 15:15
Очередные Буратины Сколько же их еще на свете(на поле дураков)
Ответить
это не лечится
сегодня, 14:46
совсем
Ответить
Эх...
сегодня, 14:43
Раньше были Соньки- золотые ручки. А теперь Соньки-криптовалючки. Как так-то? Не разбираясь.
Ответить
