сегодня, 14:27
55-летняя жительница Усмани хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 645 000 рублей
А 25-летний липчанин перевёл на «безопасный счёт» 328 000 рублей.
В Липецке 25-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 328 000 рублей.
20-летняя липчанка после звонка «специалиста Росфинмониторинга» отправила на «безопасный счёт» 47 242 рубля.
А 26-летняя женщина поверила «сотруднику Центробанка» и под предлогом предотвращения мошеннических действий лишилась 96 000 рублей.
