55-летняя жительница Усмани хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 645 000 рублей

День знаний не обошёлся без заявлений о дистанционном мошенничестве. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 1 сентября в полицию обратилась 55-летняя жительница Усмани, которая хотела заработать на криптовалюте на основе концепции Web3 и перевела мошенникам 645 000 рублей.В Липецке 25-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 328 000 рублей.20-летняя липчанка после звонка «специалиста Росфинмониторинга» отправила на «безопасный счёт» 47 242 рубля.А 26-летняя женщина поверила «сотруднику Центробанка» и под предлогом предотвращения мошеннических действий лишилась 96 000 рублей.