Общество
411
сегодня, 15:18
4

Лишь 20 заявок подано на участие в программе «Мой двор» на 2026 год

До завершения процедуры осталось три дня.

Сегодня на сессии горсовета председатель департамента развития территории липецкой мэрии Ольга Логинова сообщила, что за три дня до окончания сбора заявок на участие в конкурсном отборе программы «Мой двор» на 2026 год от липчан принято лишь 20 заявок. А ведь в ней могут участвовать, исходя из числа городских избирательных округов, минимум 36 дворов!

В этом году на реализацию программы выделено 187,5 млн рублей из городского и областного бюджетов. Также дополнительно к этой сумме мэрия выделила 9,2 млн рублей на устройство сетей освещения — работы выполнит МБУ «Липецкгорсвет». Уже конец августа, но, по словам Ольги Логиновой, лишь в 11 дворах проекты благоустройства полностью завершены. Еще в семи дворах идет приемка работ. Четыре двора будут благоустроены до конца августа, а еще в четырех работы должны завершиться до конца сентября. Благоустройство оставшихся 10 дворов перенесено... на будущий год из-за продолжающегося обсуждения видов работ с жителями домов!

efd6cbd9-b8d6-41cb-894f-c3eb110cddcd.jpg

be7fce57-3abb-440c-9785-d010175f9088.jpg

К тому времени подорожают как материалы, так и работы. А у мэрии лишних денег нет. Еще весной председатель департамента финансов городской администрации Татьяна Григорова при обсуждении этого момента сказала чиновникам и депутатам, что никаких дополнительных средств на восстановление съеденного инфляцией в бюджете нет и не будет.

Выходит, врожденная травма программы — долгое согласование работ с жителями домов — так и не излечена. Напомним, что этой весной городская администрация в лице департамента экономического развития признала программу «Мой двор», единственную из 17-ти, малоэффективной: по ней выполнено только 33,3% мероприятий, предусмотренных на 2024 год.
программа «Мой двор»
благоустройство
3
1
0
0
5

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мда
13 минут назад
Наш двор отремонтирован. Никто не спрашивал нашего мнения. Наши немногочисленные пожелания никто не услышал. Двор в центре города.
Ответить
Э
24 минуты назад
Подъезд 20 квартир. Постоянно живут 6 квартир. Остальные пустые или в процессе продажи, сдаются. Кого искать-то? А так, Логиновой пятую точку поднять и за неделю можно осмотреть дворы - подчинённые меньше курить будут бегать в сторону Европпы!!!!
Ответить
Нервная мать
39 минут назад
Бабка Первая, точно говорите! В городе, особенно в стареньких домиках, остались лишь единицы жителей. Остальные- квартиранты. Им качели не нужны. Даже постоянным жителям уже не до качелей. Молодежь уезжает каждый год учиться в другие города, многие не возвращаются. А старикам качели не нужны.
Ответить
Бабка Первая
59 минут назад
Так собрать кворум собственников - задача нереальная. По ощущениям, четверть квартир пустует, четверть сдаётся. В чате мелькают человек двадцать от силы) Многим качели и кусты уже неактуальны.
Ответить
