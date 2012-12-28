Лишь 20 заявок подано на участие в программе «Мой двор» на 2026 год

До завершения процедуры осталось три дня.

Сегодня на сессии горсовета председатель департамента развития территории липецкой мэрии Ольга Логинова сообщила, что за три дня до окончания сбора заявок на участие в конкурсном отборе программы «Мой двор» на 2026 год от липчан принято лишь 20 заявок. А ведь в ней могут участвовать, исходя из числа городских избирательных округов, минимум 36 дворов!В этом году на реализацию программы выделено 187,5 млн рублей из городского и областного бюджетов. Также дополнительно к этой сумме мэрия выделила 9,2 млн рублей на устройство сетей освещения — работы выполнит МБУ «Липецкгорсвет». Уже конец августа, но, по словам Ольги Логиновой, лишь в 11 дворах проекты благоустройства полностью завершены. Еще в семи дворах идет приемка работ. Четыре двора будут благоустроены до конца августа, а еще в четырех работы должны завершиться до конца сентября. Благоустройство оставшихся 10 дворов перенесено... на будущий год из-за продолжающегося обсуждения видов работ с жителями домов!К тому времени подорожают как материалы, так и работы. А у мэрии лишних денег нет. Еще весной председатель департамента финансов городской администрации Татьяна Григорова при обсуждении этого момента сказала чиновникам и депутатам, что никаких дополнительных средств на восстановление съеденного инфляцией в бюджете нет и не будет.Выходит, врожденная травма программы — долгое согласование работ с жителями домов — так и не излечена. Напомним, что этой весной городская администрация в лице департамента экономического развития признала программу «Мой двор», единственную из 17-ти, малоэффективной: по ней выполнено только 33,3% мероприятий, предусмотренных на 2024 год.