сегодня, 15:18
Лишь 20 заявок подано на участие в программе «Мой двор» на 2026 год
До завершения процедуры осталось три дня.
В этом году на реализацию программы выделено 187,5 млн рублей из городского и областного бюджетов. Также дополнительно к этой сумме мэрия выделила 9,2 млн рублей на устройство сетей освещения — работы выполнит МБУ «Липецкгорсвет». Уже конец августа, но, по словам Ольги Логиновой, лишь в 11 дворах проекты благоустройства полностью завершены. Еще в семи дворах идет приемка работ. Четыре двора будут благоустроены до конца августа, а еще в четырех работы должны завершиться до конца сентября. Благоустройство оставшихся 10 дворов перенесено... на будущий год из-за продолжающегося обсуждения видов работ с жителями домов!
К тому времени подорожают как материалы, так и работы. А у мэрии лишних денег нет. Еще весной председатель департамента финансов городской администрации Татьяна Григорова при обсуждении этого момента сказала чиновникам и депутатам, что никаких дополнительных средств на восстановление съеденного инфляцией в бюджете нет и не будет.
Выходит, врожденная травма программы — долгое согласование работ с жителями домов — так и не излечена. Напомним, что этой весной городская администрация в лице департамента экономического развития признала программу «Мой двор», единственную из 17-ти, малоэффективной: по ней выполнено только 33,3% мероприятий, предусмотренных на 2024 год.
