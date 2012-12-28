20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
В липецком медвузе оборудованы симуляционный центр и маленький аналог фармзавода
Занятия в вузе начнутся 1 сентября. Его оборудование уже завершено.
«Мебель, оборудование, методические материалы — всё закуплено. Лаборатории и симуляционный центр хорошо оборудованы. Много манекенов и тренажёров для отработки практических навыков. А в зоне занятий по органической химии приборы и установки идентичные тем, что используются на фармзаводах. С первого курса ребята погрузятся в реальную профессиональную среду. А потом с этими знаниями и навыками придут работать в наши больницы и поликлиники», — рассказал губернатор.
Вуз заработает уже 1 сентября. Накануне его открытия Игорь Артамонов встретился с ректором Российского университета медицины Олегом Янушевичем. Филиалом именного этого университета станет липецкий мед.
Фото: Telegram-канал Игоря Артамонова
