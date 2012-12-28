Все новости
Общество
409
сегодня, 16:24
10

В липецком медвузе оборудованы симуляционный центр и маленький аналог фармзавода

Занятия в вузе начнутся 1 сентября. Его оборудование уже завершено.

Завершено оборудование липецкого медицинского вуза, сообщил губернатор Игорь Артамнов. Часть учебных приборов и установок идентична тем, что используются на фармзаводах.







«Мебель, оборудование, методические материалы — всё закуплено. Лаборатории и симуляционный центр хорошо оборудованы. Много манекенов и тренажёров для отработки практических навыков. А в зоне занятий по органической химии приборы и установки идентичные тем, что используются на фармзаводах. С первого курса ребята погрузятся в реальную профессиональную среду. А потом с этими знаниями и навыками придут работать в наши больницы и поликлиники», — рассказал губернатор.

Вуз заработает уже 1 сентября. Накануне его открытия Игорь Артамонов встретился с ректором Российского университета медицины Олегом Янушевичем. Филиалом именного этого университета станет липецкий мед.



Фото: Telegram-канал Игоря Артамонова
медвуз
3
0
0
2
1

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Подскажите?
3 минуты назад
А где увидеть список преподавателей, их звания, заслуги? Моя дочь в следующем году поступать планирует.Не хотелось бы абы кому доверять обучение.
Ответить
Эх...
5 минут назад
Пришла беда на нашу землю. Столкнёмся с ней скоро.
Ответить
Ужас
9 минут назад
Не пойму негатива горожан. Классный же проект. Удачи студентам в новом учебном году!
Ответить
Татьяна
20 минут назад
Даже не знаю, плакать или смеяться, от таких новостей
Ответить
Не важно
26 минут назад
Фармация - ведущее направление? Или больше нечем похвастаться?
Ответить
38 минут назад
Хорошее место для совершения торговых операций!
Ответить
журналисты!
47 минут назад
лучше расскажите где и каких профессоров нашли
Ответить
Липчанин
42 минуты назад
По видео учить будут.
Ответить
САИ
48 минут назад
Ну всё, медицина в Липецке теперь окончательно погибла!
Ответить
Маша
56 минут назад
Вот пусть потом у них манекены и лечатся!
Ответить
