Ольга Митрохина в 15-й раз провела акцию «Мой первый портфель»

Ранцы и письменные принадлежности получили 200 школьников из многодетных семей, а всего за 15 лет акции подарки от депутата получили более двух тысяч учеников.



21 августа в Детской школе искусств№ 2 имени Лутова и школе № 63 прошла традиционная акция «Мой первый портфель». Депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина проводит ее в своем округе уже в 15-й раз. Накануне 1 сентября она дарит школьникам из многодетных и малообеспеченных семей портфели и канцелярские принадлежности.Организаторы постарались создать атмосферу праздника. Перед детьми и их родителями выступили воспитанники хореографической школы искусств, а ребята поучаствовали в занимательных викторинах.В семье Бунеевых недавно родился седьмой ребенок. Многодетная мама Лина участвует вместе со своими детьми в акции четвертый раз.—Канцтовары очень качественные, детям нравятся разноцветные рюкзачки с ними в школу ходить интересно! В следующем году тоже придем, у нас еще один первоклассник будет. А сегодня пригласили за портфелем для второклассника, наверное, потому, что мы хорошо учимся! — рассказала Лина Бунеева.— Когда мы задумывали акцию «Мой первый портфель» — делали ее только для первоклассников из многодетных семей, которые, по нашему мнению, требуют чуть больше внимания, чуть больше заботы. Несколько лет назад мы пошли дальше и стали дарить портфели ребятам из других классов. Сегодня было приятно видеть семьи, которые приходят не в первый раз, не во второй, а даже в третий и четвертый! Это здорово! Мы видели радостные лица детей и родителей. Приятно! Обязательно будем продолжать эту акцию, — пообещала Ольга Митрохина.Мама четверых детей Анастасия Ильютчик - одна из участниц первых праздников — когда-то получивший от Ольги Митрохиной первый портфель ее старший сын уже учится в колледже.— У нас уже четвертый ребенок получает рюкзак! Очень приятна такая ощутимая финансовая помощь: и рюкзак, и канцелярские принадлежности. У нас большой список того, что надо купить к школе для четверых детей. Но рюкзак мы точно не покупаем, — сказала Анастасия Ильютчик.А многодетная семья Стрельниковых оказалась на празднике впервые. Они переехали из другого района, и накануне 1 сентября такой сюрприз — позвонили и пригласили за подарком от депутата. В школу идет средняя дочь Стрельниковых.— Неожиданно было, и очень приятно! Большая помощь, дорого детей в школу собирать, а это существенная поддержка, — рассказала Илона Стрельникова.Получая портфели, ребята обещали Ольге Николаевне приносить в них домой только «четверки» и «пятерки». А потом долго не отпускали Ольгу Митрохину — хотели с ней сфотографироваться. Некоторые даже дарили ответные подарки — яблоки из своего сада.