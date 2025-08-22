Все новости
Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Происшествия
В Липецкой области — последний прохладный день
Погода в Липецке
Упавшее в Сселках дерево объезжают по обочине
Происшествия
На 11-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Чтобы остановить пьяного водителя без прав, полицейским пришлось стрелять
Происшествия
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Общество
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Происшествия
Евгения Фрай: «Считаю, что это был классный депутатский созыв. Спасибо всем!»
Общество
В Липецке дерево упало на «Шевроле»
Происшествия
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
В липецких школах 270 учительских вакансий
Общество
1 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
11-летний мальчик на электросамокате попал под автомобиль
Происшествия
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
За кражу 1200 рублей ельчанину грозит до шести лет лишения свободы
Происшествия
На Опытной к 1 сентября расширят стык улицы Виктора Музыки с Боевым проездом
Общество
Один подрядчик мэрии Липецка мешает другому отремонтировать дороги на Опытной
Общество
Мэрия проторговала проект реконструкции дороги на Тельмана и планировку застройки последней очереди «Елецкого»
Общество
Два жестких ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» под Липецком
Происшествия
Контракт на благоустройство центра Данкова признан ничтожным
Общество
Общество
99
30 минут назад

Ольга Митрохина в 15-й раз провела акцию «Мой первый портфель»

Ранцы и письменные принадлежности получили 200 школьников из многодетных семей, а всего за 15 лет акции подарки от депутата получили более двух тысяч учеников.

21 августа в Детской школе искусств№ 2 имени Лутова и школе № 63 прошла  традиционная акция «Мой первый портфель». Депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина проводит ее в своем округе уже в 15-й раз. Накануне 1 сентября она дарит школьникам из многодетных и малообеспеченных семей портфели и канцелярские принадлежности. 

WhatsApp Image 2025-08-22 at 12.29.56 (2).jpeg

Организаторы постарались создать атмосферу праздника. Перед детьми и их родителями выступили воспитанники хореографической школы искусств, а ребята поучаствовали в занимательных викторинах.

В семье Бунеевых недавно родился седьмой ребенок. Многодетная мама Лина участвует вместе со своими детьми в акции четвертый раз. 

—Канцтовары  очень качественные, детям нравятся разноцветные рюкзачки с ними в школу ходить интересно! В следующем году тоже придем, у нас еще один первоклассник будет. А сегодня пригласили за портфелем для второклассника, наверное, потому, что мы хорошо учимся! — рассказала Лина Бунеева. 

— Когда мы задумывали акцию «Мой первый портфель» — делали ее только для первоклассников из многодетных семей, которые, по нашему мнению, требуют чуть больше внимания, чуть больше заботы. Несколько лет назад мы пошли дальше и стали дарить портфели ребятам из других классов. Сегодня было приятно видеть семьи, которые приходят не в первый раз, не во второй, а даже в третий и четвертый! Это здорово! Мы видели радостные лица детей и родителей. Приятно! Обязательно будем продолжать эту акцию,  — пообещала Ольга Митрохина. 

WhatsApp Image 2025-08-22 at 12.29.56 (1).jpeg

Мама четверых детей  Анастасия Ильютчик - одна из участниц первых праздников — когда-то получивший от Ольги Митрохиной первый портфель ее старший сын уже учится в колледже.   

— У нас уже четвертый ребенок получает рюкзак! Очень приятна такая ощутимая финансовая помощь: и рюкзак, и канцелярские принадлежности. У нас большой список того, что надо купить к школе для четверых детей. Но рюкзак мы точно не покупаем, — сказала Анастасия Ильютчик.

А многодетная семья Стрельниковых оказалась на празднике впервые. Они переехали из другого района, и накануне 1 сентября такой сюрприз — позвонили и пригласили за подарком от депутата. В школу идет средняя дочь Стрельниковых. 

— Неожиданно было, и очень приятно! Большая помощь, дорого детей в школу собирать,  а это существенная поддержка, — рассказала Илона Стрельникова.

Получая портфели, ребята обещали Ольге Николаевне приносить в них домой только «четверки» и «пятерки». А потом долго не отпускали Ольгу Митрохину — хотели с ней сфотографироваться. Некоторые даже дарили ответные подарки — яблоки из своего сада.

День знаний
благотворительность
Ольга Митрохина
2
0
0
2
2
