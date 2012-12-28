Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
В интеллектуальном турнире «Металлургические вечера» приняли участие 1500 сотрудников НЛМК
Общество
426
сегодня, 16:20
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Подачу холодной воды ограничат в субботу, 23 августа, жителям восьми улиц, еще две улицы останутся без холодной воды в воскресенье, 24 июля. Причиной перебоев станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по адресу: улица Громовой, 4, улица 50 лет НЛМК, 1а, а также по заявкам потребителей.
В воскресенье, 24 августа с 10:00и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23 по улице Энергостроителей, также на улице 50 лет НЛМК.
Воду подвезут по адресу: улица 50 лет НЛМК, 1а, также по заявкам потребителей.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
1
0
2
0
Комментарии