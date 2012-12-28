Все новости
На проспекте Мира столкнулись «ВАЗ» и «Митсубиси»: два человека в больнице
Происшествия
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
Один БПЛА уничтожен над Липецкой областью утром
Происшествия
Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
Общество
Циклон вернет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
В трех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший мотоциклист, продажа больничных и трамваи на Октябрьском мосту
Общество
Цены на бензин продолжают расти
Общество
Красный уровень объявлен еще в трех районах области
Происшествия
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Происшествия
На балкон к липчанке забралась змея
Общество
Статистика: в июле подешевели картофель и яйца, подорожали мясо и общепит
Экономика
«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В «Прометее» участники патриотического форума создали капсулу времени
Общество
В Липецкой области дожди и до +24
Погода в Липецке
В интеллектуальном турнире «Металлургические вечера» приняли участие 1500 сотрудников НЛМК
НЛМК Live
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
Общество
426
сегодня, 16:20

На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Подачу холодной воды ограничат в субботу, 23 августа, жителям восьми улиц, еще две улицы останутся без холодной воды в воскресенье, 24 июля. Причиной перебоев станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

В субботу, 23 августа, с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2, 2а, 4, 5, 7 по улице Ульяны Громовой, №№ 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41 по улице Гоголя, № 15 по улице Союзной, № 1 в переулке Балакирева, также улица 50 лет НЛМК и частный сектор улиц Гоголя, Балакирева, Громовой, Перова, переулок Яблочкина, проезд Потапова. 

Подвоз воды будет организован по адресу: улица Громовой, 4, улица 50 лет НЛМК, 1а, а также по заявкам потребителей.

В воскресенье, 24 августа с 10:00и  до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23 по улице Энергостроителей, также на улице 50 лет НЛМК. 

Воду подвезут по адресу: улица 50 лет НЛМК, 1а, также по заявкам потребителей. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

