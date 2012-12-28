На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Подачу холодной воды ограничат в субботу, 23 августа, жителям восьми улиц, еще две улицы останутся без холодной воды в воскресенье, 24 июля. Причиной перебоев станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».





В субботу, 23 августа, с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2, 2а, 4, 5, 7 по улице Ульяны Громовой, №№ 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41 по улице Гоголя, № 15 по улице Союзной, № 1 в переулке Балакирева, также улица 50 лет НЛМК и частный сектор улиц Гоголя, Балакирева, Громовой, Перова, переулок Яблочкина, проезд Потапова.Подвоз воды будет организован по адресу: улица Громовой, 4, улица 50 лет НЛМК, 1а, а также по заявкам потребителей.В воскресенье, 24 августа с 10:00и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23 по улице Энергостроителей, также на улице 50 лет НЛМК.Воду подвезут по адресу: улица 50 лет НЛМК, 1а, также по заявкам потребителей.После окончания работ возможно повышение мутности воды.