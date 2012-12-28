Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября

Все про заключительный рабочий день недели.

Днём в Липецке 24-26 градусов, возможен дождь – правда, кратковременный.













Отключение воды





- ул. Космонавтов, 2, 8, 10.

Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Ватутина, Докучаева,Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивной, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича.



























Сегодня в России отмечают день флага, хотя выходных он и не является. Праздник учреждён довольно давно – в 1994 году.













Пара фактов о российском флаге:



- У России с её особенным путём в отличие от европейских стран флага не было до XVIII века. До тех пор пока Петр I не издал указ в 1705 году, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг. Сам царь начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.





- Версий, что обозначают полоски предостаточно. Но все они неофициальные. Нередко пишут, что будущий император взял за основу флаг Голландии и просто перешил порядок полос.





- Не ввести флаг Россия не могла, поскольку, прорубив «окно в Европу», торговые суда начали достигать берегов соседних государств. А в цивилизованных странах судно, идущее без флага, приравнивалось к пиратскому. Со всеми возможными последствиями.





- Первые два века триколор в России был… неофициальным. Официальный статус флаг приобрел только в 1896 году перед коронацией последнего императора Николая II. Министерство юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой».

Центр молодёжного чтения приготовил очередное мероприятие на улице Неделина. С 11:00 до 13:00 желающих и просто прохожих ждёт очередной «Читающий бульвар» (6+).





Необычная выставка пройдёт сегодня в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57). В 16:00 презентуют экспозицию Гортензии пышно цветут» от клуба «Липецкие цветоводы» (6+).









В Керамокластере (ул. Студеновская, 39б) в 17:00 липчан ждёт очередной мастер-класс по мотивам романовской игрушки (6+).









Опрос HR-специалистов показал, что лишь 18% компаний официально предоставляют выходной 1 сентября родителям школьников, еще 23% работодателей делает это неофициально.















С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:С 10:00 до конца ремонта наступит «засуха»:- ул. Боевой Проезд, 13;- ул. Железнякова, 28а.А ещё – в частном секторе на улицах ботанической, Папанина, Совхозной.Кроме того возможно снижение параметров давления холодной воды в центральной части города на улицах Гагарина, Зегеля, Интернациональной, Ленина, Липовской, Семашко.С 8:00 до 17:00 останутся без электроэнергии потребители на улице Гагарина, 10.С 9:00 до 16:00 их участь разделят:- ул. Боевой проезд, 1;- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;- ул. Каменный Лог, 38, 53.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Асфальтная, 33а;- ул. Байкальская, 29;- ул. Владивостокская;- ул. Владимирская, 44;- ул. К. Либкнехта, 20, 24;- ул. Московская, 6;- ул. Студеновская;- пл. Заводская, 1, 1а;- пер. Костенко, 13, 15.В это же время погаснут лампочки на отдельных улицах в селе Казинка и посёлке Новая Жизнь.По пятницам заторы в Липецке особенно злые. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать пробки.Сегодня липчан ждут не только праздничные гулянья на свежем воздухе. Подробнее о мероприятиях в парках и общественных пространствах на графике мэрии.На этот раз его полное название ««Читающий бульвар под флагом России».Любители живой природы представят разные виды метельчатых и древовидных гортензий, выращенных любителями этих цветов. Увы, такая выставка не может длиться много дней или недель. Она займёт всего два часа - до 18:00.Сегодня лепить из глины будут лошадку, одну из наиболее популярных фигурок в этом виде творчества.В Липецке 41% работающих родителей школьников планируют взять выходной, отгул или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу. Еще 21% придут на работу с опозданием после посещения праздничных линеек.Традиция дарить подарки детям сотрудников тоже пока не стала массовой: только 2% компаний вручают их всем школьникам, а 10% — исключительно первоклассникам. Чаще всего речь идет о наборах канцелярских принадлежностей.