Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
Ремонт самой старой школы Липецка подорожал на 200 миллионов рублей
Общество
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Ельце погиб мотоциклист
Происшествия
16-летний парень прокатил друзей на капоте и двери: на него составили четыре протокола
Происшествия
Гинекологи удалили липчанке пятикилограммовую опухоль
Здоровье
На улицы Липецка возвращают лишь каждую шестую выловленную собаку
Общество
Электровелосипед столкнулся с автомобилем: велосипедист госпитализирован
Происшествия
В трех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Цены на бензин продолжают расти
Общество
На улицы Липецка возвращают лишь каждую шестую выловленную собаку
Общество
Красный уровень отменен
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший мотоциклист, продажа больничных и трамваи на Октябрьском мосту
Общество
В Ельце и четырех районах области объявлен красный уровень
Происшествия
Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
Общество
Угроза атаки БПЛА миновала
Происшествия
Отбой красного уровня, действие желтого продолжается
Происшествия
В трех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Общество
429
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября

Все про заключительный рабочий день недели.

Дождь вернётся

Днём в Липецке 24-26 градусов, возможен дождь – правда, кратковременный.

DSC_752712.jpg
Отключение воды

С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Космонавтов, 2, 8, 10.

Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Ватутина, Докучаева,Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивной, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича.

DSC0354412 (1).jpg

С 10:00 до конца ремонта наступит «засуха»:

- ул. Боевой Проезд, 13;
- ул. Железнякова, 28а.

А ещё – в частном секторе на улицах ботанической, Папанина, Совхозной.

Кроме того возможно снижение параметров давления холодной воды в центральной части города на улицах Гагарина, Зегеля, Интернациональной, Ленина, Липовской, Семашко.

Отключение света

С 8:00 до 17:00 останутся без электроэнергии потребители на улице Гагарина, 10.

С 9:00 до 16:00 их участь разделят:

- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. Каменный Лог, 38, 53.

DSC0008412_2.jpg

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Асфальтная, 33а;
- ул. Байкальская, 29;
- ул. Владивостокская;
- ул. Владимирская, 44;
- ул. К. Либкнехта, 20, 24;
- ул. Московская, 6;
- ул. Студеновская;
- пл. Заводская, 1, 1а;
- пер. Костенко, 13, 15.

В это же время погаснут лампочки на отдельных улицах в селе Казинка и посёлке Новая Жизнь.

Пробки

По пятницам заторы в Липецке особенно злые. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать пробки.


День флага

Сегодня в России отмечают день флага, хотя выходных он и не является. Праздник учреждён довольно давно – в 1994 году. 

Без имени.jpg

Пара фактов о российском флаге:

- У России с её особенным путём в отличие от европейских стран флага не было до XVIII века. До тех пор пока Петр I не издал указ в 1705 году, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг. Сам царь начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

- Версий, что обозначают полоски предостаточно. Но все они неофициальные. Нередко пишут, что будущий император взял за основу флаг Голландии и просто перешил порядок полос.

- Не ввести флаг Россия не могла, поскольку, прорубив «окно в Европу», торговые суда начали достигать берегов соседних государств. А в цивилизованных странах судно, идущее без флага, приравнивалось к пиратскому. Со всеми возможными последствиями.

- Первые два века триколор в России был… неофициальным. Официальный статус флаг приобрел только в 1896 году перед коронацией последнего императора Николая II. Министерство юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой».

Под открытым небом

Сегодня липчан ждут не только праздничные гулянья на свежем воздухе. Подробнее о мероприятиях в парках и общественных пространствах на графике мэрии.

zmgwyIKl9owlnqyBOx5umTyz9inmuluI_59j80lyVt9I1PLuf36HiV59q9xe8TYuo54xN7spBzAlNHo-NPFVKbPB.jpg

«Читающий бульвар»

Центр молодёжного чтения приготовил очередное мероприятие на улице Неделина. С 11:00 до 13:00 желающих и просто прохожих ждёт очередной «Читающий бульвар» (6+).

1O4mObBOpWYCR0S5J2unA6X7UcsN8rN1u9SN8_cNQBF0SJI_gFCGLISl6_M8ngdLWxhqWm9fffrDuQpLw-hK_BCu.jpg

На этот раз его полное название ««Читающий бульвар под флагом России».

Цветы

Необычная выставка пройдёт сегодня в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57). В 16:00 презентуют экспозицию Гортензии пышно цветут» от клуба «Липецкие цветоводы» (6+).

gortenziia-rozovaia-kust1.jpg

Любители живой природы представят разные виды метельчатых и древовидных гортензий, выращенных любителями этих цветов. Увы, такая выставка не может длиться много дней или недель. Она займёт всего два часа - до 18:00.

Глиняная игрушка

В Керамокластере (ул. Студеновская, 39б) в 17:00 липчан ждёт очередной мастер-класс по мотивам романовской игрушки (6+).

QnouDSdYwQE7enKzHQU47VA-dJsUz97WcWSl3daiwraMYnCvaP7Zspp8wM2rMkxrWO1kQyynLCa5ktpREQ-RlsJX.jpg

Сегодня лепить из глины будут лошадку, одну из наиболее популярных фигурок в этом виде творчества.

1 сентября

В Липецке 41% работающих родителей школьников планируют взять выходной, отгул или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу. Еще 21% придут на работу с опозданием после посещения праздничных линеек.

Опрос HR-специалистов показал, что лишь 18% компаний официально предоставляют выходной 1 сентября родителям школьников, еще 23% работодателей делает это неофициально.

2xvx9knaktnyo5ahp20edeoyc66iynhk.jpg

Традиция дарить подарки детям сотрудников тоже пока не стала массовой: только 2% компаний вручают их всем школьникам, а 10% — исключительно первоклассникам. Чаще всего речь идет о наборах канцелярских принадлежностей.

Дорогие липчане! Впереди одни из последних летних выходных. Ловим теплые деньги, но не стоит забывать и об окружающем мире. Следить за новостями липчанам нетрудно - достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Наш сайт – своего рода информационный секретарь для жителей региона – оперативный и очень осведомлённый. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Комментарии (1)

Электорат
17 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
