Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Общество
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Общество
В квартире на улице Циолковского обнаружено тело 20-летнего парня
Происшествия
В Данковском районе зарезали 54-летнего мужчину
Происшествия
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Происшествия
По делу о вестерне с погоней и стрельбой в предпринимателя вынесен приговор
Происшествия
Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне
Общество
Грузовик опрокинулся на трассе «Дон»: водитель — в больнице
Происшествия
Охотник на всё с двумя колесами попался полицейским
Происшествия
Водителя «Гранты» оштрафуют за опасный маневр
Происшествия
Читать все
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Происшествия
Котенка с отказавшими лапками забрал мэр Ельца
Общество
55-летний грязинец перевёл мошенникам 2,5 миллиона рублей
Происшествия
Липчанин взял займ под 292% годовых и умер
Происшествия
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
В квартире на улице Циолковского обнаружено тело 20-летнего парня
Происшествия
В районах Тракторного, Карьера, Студгородка отключат холодную воду
Общество
Поджигатель-неудачник получил два года колонии-поселения
Происшествия
В Нижнем парке спустили фонтан
Общество
В Липецкой области сухо и до +25
Погода в Липецке
Читать все
Общество
220
сегодня, 18:04
3

В районах Тракторного, Карьера, Студгородка отключат холодную воду

20 августа «РВК-Липецк»  на время планового ремонта сетей отключит холодную воду в  Тракторном, на Карьере и прилегающих к нему улицах, в Студенческом городке, сообщили в компании. 

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, проезда Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-Весовой, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18 по проезду Строителей, №№ 12, 14. 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 11а, 14, 16а в Студенческом городке, №№ 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 по улице Интернациональной, №№ 1, 3, 4, 7, 23, 25, 26 по улице Шкатова, № 2 по улице 30 лет Октября, №№ 6, 8, 9, 10, 13, 15 по улице Гагарина, №№ 72, 78, 80, 82, 84 по улице Плеханова, №№ 5, 6, 7, 8, 10 по улице 4-й Пятилетки, №№ 1, 2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, №№ 1, 3, 5, 9а по улице Кротевича, № 31 по улице Орловской, №№ 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 2, 4 по улице Амурской, №№ 5, 6, 7, 10 по улице Нахимова, №№ 2, 5, 8 по улице Бачурина, в частном секторе улиц Ново-Весовой, 4-ой Пятилетки, Орловской, Короленко, адмирала Нахимова, Кротевича, Щорса, Железнодорожной, переулков Янкина, Антипова, Луначарского, адмирала Ушакова.

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Ново-весовая, 19, проезд Строителей, 8, улица Плеханова, 84, улица Бачурина, 2, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

20 августа плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики — работы продлятся с 09:00 до 17:00. 
В этот период отключат электричество 

- в домах №№ 38, 53 по улице Каменный Лог, №№ 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54, 54а по улице Ильича, №№ 1-14 в переулке Моторном, №№ 1-11 в переулке Парковом, № 1 в переулке Стандартном, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, № 12 по Воронежскому шоссе, №№ 1д, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83 по улице Городовикова, № 6 по улице Московской, № 1б по улице Гражданской, №№ 1а, 1у, 2а, 2г, 4а, 6а, 7, 7а, 8а, 9а, 10а, 11, 11а, 12а, 14а, 16, 23, 27б, 49а по улице Свердлова, №№ 22-44 по улице Пархоменко, №№ 2а, 3в, 6а, 6е, 8б; 10а, 10б, 18а, 22а по улице Римского-Корсакова, №№ 1, 6 в переулке Уютном, №№ 16-47 по улице Энтузиастов, № 4б по улице Базарной, №№ 1е, 5, 7, 8, 11в по улице Исполкомовской, №№ 20а, 22 по улице Ударников, на улицах Зеленой, Жактовского, Вильямса, Грибоедова, Добролюбова, Известковой, Карла Либкнехта, Патриса Лумумбы, Энгельса, Ковалева, Куйбышева, Радищева, Сафонова, Сурикова;

- в садоводчестве «Сокол-1» — в домах №№ 384, 535, 536, 537, 538, 540, 543, 623, 639;

- в садоводчестве «Строитель» — в домах №№ 4, 6, 37, 135, 137, 139, 142, 189, 191, 193, 194, 197, 204, 205, 209, 212, 214, 222, 224, 228, 243, 315; 

- в районе Сырского Рудника — в домах №№ 1, 3, 21 по улице Медицинской, №№ 1, 1б, 1д, 2, 2б, 11 по улице Прудной, № 6 по улице Рудничной, № 11 по улице Рябиновой, №№ 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 по улице Солнечной, №№ 26, 90, 90/1, 90/2, 92, 93, 93б, 93в, 93г, 94, 95, 96, 102 по улице Ударников, №№ 2, 3, 8, 14 в переулке Узорном, на улице Технической. 

отключения
водоснабжение
0
0
0
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
САИ
18 минут назад
Ну когда перестанут смешить своими плановыми работами, ну правда хватит злить людей. Обращаюсь к мэрии; что ж это за издевательство - плановые работы.
Ответить
Скунс
22 минуты назад
Если нет воды в кране,то можно пойти в магазин за пивом
Ответить
Он
45 минут назад
Отключат воду по указанным адресам . Пусть перечислят работы которые собираются выполнить в этих домах и количество ремонтного персонала на этих работах , и ф.и. о. ответственного лица и его № телефона.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить