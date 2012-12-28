В районах Тракторного, Карьера, Студгородка отключат холодную воду

20 августа «РВК-Липецк» на время планового ремонта сетей отключит холодную воду в Тракторном, на Карьере и прилегающих к нему улицах, в Студенческом городке, сообщили в компании.



С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, проезда Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-Весовой, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18 по проезду Строителей, №№ 12, 14. 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 11а, 14, 16а в Студенческом городке, №№ 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 по улице Интернациональной, №№ 1, 3, 4, 7, 23, 25, 26 по улице Шкатова, № 2 по улице 30 лет Октября, №№ 6, 8, 9, 10, 13, 15 по улице Гагарина, №№ 72, 78, 80, 82, 84 по улице Плеханова, №№ 5, 6, 7, 8, 10 по улице 4-й Пятилетки, №№ 1, 2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, №№ 1, 3, 5, 9а по улице Кротевича, № 31 по улице Орловской, №№ 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 2, 4 по улице Амурской, №№ 5, 6, 7, 10 по улице Нахимова, №№ 2, 5, 8 по улице Бачурина, в частном секторе улиц Ново-Весовой, 4-ой Пятилетки, Орловской, Короленко, адмирала Нахимова, Кротевича, Щорса, Железнодорожной, переулков Янкина, Антипова, Луначарского, адмирала Ушакова.Подвоз воды будет организован по адресам: улица Ново-весовая, 19, проезд Строителей, 8, улица Плеханова, 84, улица Бачурина, 2, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.20 августа плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики — работы продлятся с 09:00 до 17:00.В этот период отключат электричество- в домах №№ 38, 53 по улице Каменный Лог, №№ 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54, 54а по улице Ильича, №№ 1-14 в переулке Моторном, №№ 1-11 в переулке Парковом, № 1 в переулке Стандартном, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, № 12 по Воронежскому шоссе, №№ 1д, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83 по улице Городовикова, № 6 по улице Московской, № 1б по улице Гражданской, №№ 1а, 1у, 2а, 2г, 4а, 6а, 7, 7а, 8а, 9а, 10а, 11, 11а, 12а, 14а, 16, 23, 27б, 49а по улице Свердлова, №№ 22-44 по улице Пархоменко, №№ 2а, 3в, 6а, 6е, 8б; 10а, 10б, 18а, 22а по улице Римского-Корсакова, №№ 1, 6 в переулке Уютном, №№ 16-47 по улице Энтузиастов, № 4б по улице Базарной, №№ 1е, 5, 7, 8, 11в по улице Исполкомовской, №№ 20а, 22 по улице Ударников, на улицах Зеленой, Жактовского, Вильямса, Грибоедова, Добролюбова, Известковой, Карла Либкнехта, Патриса Лумумбы, Энгельса, Ковалева, Куйбышева, Радищева, Сафонова, Сурикова;- в садоводчестве «Сокол-1» — в домах №№ 384, 535, 536, 537, 538, 540, 543, 623, 639;- в садоводчестве «Строитель» — в домах №№ 4, 6, 37, 135, 137, 139, 142, 189, 191, 193, 194, 197, 204, 205, 209, 212, 214, 222, 224, 228, 243, 315;- в районе Сырского Рудника — в домах №№ 1, 3, 21 по улице Медицинской, №№ 1, 1б, 1д, 2, 2б, 11 по улице Прудной, № 6 по улице Рудничной, № 11 по улице Рябиновой, №№ 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 по улице Солнечной, №№ 26, 90, 90/1, 90/2, 92, 93, 93б, 93в, 93г, 94, 95, 96, 102 по улице Ударников, №№ 2, 3, 8, 14 в переулке Узорном, на улице Технической.