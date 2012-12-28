Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
385
сегодня, 07:00
3
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Всё самое главное про первый день новой рабочей недели.
В Липецке днём 20-22 градуса, кратковременные дожди и грозы.
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Игнатьева, 32;- ул. Липовская, 3/3, 5, 5/2;
- ул. Семашко, 25/2.
- ул. Циолковского, 18, 18а, 20, 20а.
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая;
- ул. Зеленая;
- ул. Ильича, 31, 31а, 42, 48, 50, 52;
- ул. Каменный Лог, 38, 53;
- пер. Моторный;
- пер. Парковый;
- пер. Стандартный, 1.
Пробки
Пробок в понедельник немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.
День географа
Сегодня в России празднуют День географа. Это молодой праздник, появившийся в 2019 году. Его дата связана с историческим событием: в этот день в 1845 году по решению императора Николая I было основано Русское географическое общество.
Кадр из фильма «Географ глобус пропил».
Икона
Христо-Рождественский кафедральный собор доставили икону с мощами святителя Луки Крымского. Святыня будет находиться в соборе до 17:00 воскресенья, 24 августа. С 7.00 до 19.00 ежедневно будут читаться молебны с акафистом.
Лука Крымский, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился в 1877 году в Керчи, работал врачом и спас тысячи жизней, в том числе – во время русско-японской войны 1904-05 гг. Принял мученическую смерть в 1919 году, когда возглавлял больницу Ташкента.
Знания
Культурных событий сегодня немного, но зато можно прокачать свои знания в области искусства.
В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 начнётся лекция известнейшего липецкого исследователя Андрея Ломоносова «Владислав Слевиньский. Войцех Вейс. Витольд Войткевич» (16+).
Одна из картин Витольда Войткевича – крупные мазки, символизм. Черты модернизма и экспрессионизма в творчестве.
Школьная форма
35% липчан выступают за введение единой формы в средней школе, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.
21% поддерживают идею индивидуальной формы для каждой школы. Против единообразной амуниции для школьников выступают 30% опрошенных.
Дорогие липчане! Началась новая рабочая неделя, жизнь несётся вперёд, только успевай следить за происходящим! Жителям Липецкой области сделать это нетрудно: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
1
0
0
0
0
Комментарии (3)