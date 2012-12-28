Все новости
Общество
385
сегодня, 07:00
3

Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы

Всё самое главное про первый день новой рабочей недели.

Опять дожди с грозами

В Липецке днём 20-22 градуса, кратковременные дожди и грозы.

IMGP772412.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Игнатьева, 32;
- ул. Липовская, 3/3, 5, 5/2;
- ул. Семашко, 25/2.
- ул. Циолковского, 18, 18а, 20, 20а.

DSC0354412 (1).jpg

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая;
- ул. Зеленая;
- ул. Ильича, 31, 31а, 42, 48, 50, 52;
- ул. Каменный Лог, 38, 53;
- пер. Моторный;
- пер. Парковый;
- пер. Стандартный, 1.

DSC_973512.jpg

С 14:00 до 17:00 пропадёт электричество в домах на улице Адмирала Макарова, 1б, 1в.

Пробки

Пробок в понедельник немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.



День географа

Сегодня в России празднуют День географа. Это молодой праздник, появившийся в 2019 году.  Его дата связана с историческим событием: в этот день в 1845 году по решению императора Николая I было основано Русское географическое общество.

0000.jpg
Кадр из фильма «Географ глобус пропил».

Икона

Христо-Рождественский кафедральный собор доставили икону с мощами святителя Луки Крымского. Святыня будет находиться в соборе до 17:00 воскресенья, 24 августа. С 7.00 до 19.00 ежедневно будут читаться молебны с акафистом.

Лука Крымский, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился в 1877 году в Керчи, работал врачом и спас тысячи жизней, в том числе – во время русско-японской войны 1904-05 гг. Принял мученическую смерть в 1919 году, когда возглавлял больницу Ташкента.

Pt8jPw5ad3YzEn7AWBacElILLjGQMYFWBUgAVMaXRFMgAmNAZhncKcmWG4-bg6YXQQ_B6s7URmjx-3GAUsGTpizY.jpg

К слову, у православных сегодня предпразднство Преображения Господня. Предпразднство в богослужебном календаре — это день, а иногда несколько дней, перед важнейшими праздниками, когда на богослужениях начинают читать особые молитвы к предстоящему событию. Праздник Преображения будут отмечать 19 августа, в народе его называют ещё Яблочным Спасом — за традицию освящать в этот день яблоки.

Знания

Культурных событий сегодня немного, но зато можно прокачать свои знания в области искусства.

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 начнётся лекция известнейшего липецкого исследователя Андрея Ломоносова «Владислав Слевиньский. Войцех Вейс. Витольд Войткевич» (16+).

Перечисленные – польские художники рубежа XIX – XX веков. Культуролог расскажет об их творчестве, биографии и вкладе с мировое искусство.

48df782ca821ea96cdf7e2ca446017be.jpg

Одна из картин Витольда Войткевича – крупные мазки, символизм. Черты модернизма и экспрессионизма в творчестве.

Школьная форма
35% липчан выступают за введение единой формы в средней школе, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.
21% поддерживают идею индивидуальной формы для каждой школы. Против единообразной амуниции для школьников выступают 30% опрошенных.

IMGP1236_22.jpg 

Пока единую форму в школах не ввели, но с 1 июля издали ГОСТк учебной одежде. Роскачество представило вариант комплектов одежды для мальчиков и девочек. И…сразу началось переобувание в воздухе сторонников школьной формы, новую одежду они оценили комментариями: «Архаично и некрасиво»; «Невзрачная»; «Устаревшая модель костюма для девочки, которая не украсит и не на каждую фигуру»; «Дизайн хуже советского»; «Нет учета специфики южных и северных регионов», «Пиджак сложно носить ребенку с пуховиком»; «Будто театральный реквизит завалялся, запылился».

Дорогие липчане! Началась новая рабочая неделя, жизнь несётся вперёд, только успевай следить за происходящим! Жителям Липецкой области сделать это нетрудно: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!

Сегодня в Липецке
1
0
0
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Электорат
11 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Елена
11 минут назад
Лучше советской формы так и не придумали! Натуральные ткани, множество фасонов платьев на любую фигуру. Одинаковым был только цвет, а фасоны у всех разные, а главное ткань приятная к телу. Вспоминаю эту форму с удовольствием.
Ответить
Лиза
12 минут назад
Опять сирена...
Ответить
