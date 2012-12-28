Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы

Всё самое главное про первый день новой рабочей недели.

В Липецке днём 20-22 градуса, кратковременные дожди и грозы.



















- ул. Игнатьева, 32;

- ул. Циолковского, 18, 18а, 20, 20а.















- пер. Стандартный, 1.



























Кадр из фильма «Географ глобус пропил».





Икона





Христо-Рождественский кафедральный собор доставили икону с мощами святителя Луки Крымского. Святыня будет находиться в соборе до 17:00 воскресенья, 24 августа. С 7.00 до 19.00 ежедневно будут читаться молебны с акафистом.

Лука Крымский, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился в 1877 году в Керчи, работал врачом и спас тысячи жизней, в том числе – во время русско-японской войны 1904-05 гг. Принял мученическую смерть в 1919 году, когда возглавлял больницу Ташкента.



















Знания





Культурных событий сегодня немного, но зато можно прокачать свои знания в области искусства.





В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 начнётся лекция известнейшего липецкого исследователя Андрея Ломоносова «Владислав Слевиньский. Войцех Вейс. Витольд Войткевич» (16+).

















Одна из картин Витольда Войткевича – крупные мазки, символизм. Черты модернизма и экспрессионизма в творчестве.

Школьная форма

35% липчан выступают за введение единой формы в средней школе, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.



21% поддерживают идею индивидуальной формы для каждой школы. Против единообразной амуниции для школьников выступают 30% опрошенных.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Липовская, 3/3, 5, 5/2;- ул. Семашко, 25/2.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Боевой проезд, 1;- ул. Ботаническая;- ул. Зеленая;- ул. Ильича, 31, 31а, 42, 48, 50, 52;- ул. Каменный Лог, 38, 53;- пер. Моторный;- пер. Парковый;С 14:00 до 17:00 пропадёт электричество в домах на улице Адмирала Макарова, 1б, 1в.Пробок в понедельник немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.Сегодня в России празднуют День географа. Это молодой праздник, появившийся в 2019 году. Его дата связана с историческим событием: в этот день в 1845 году по решению императора Николая I было основано Русское географическое общество.К слову, у православных сегодня предпразднство Преображения Господня. Предпразднство в богослужебном календаре — это день, а иногда несколько дней, перед важнейшими праздниками, когда на богослужениях начинают читать особые молитвы к предстоящему событию. Праздник Преображения будут отмечать 19 августа, в народе его называют ещё Яблочным Спасом — за традицию освящать в этот день яблоки.Перечисленные – польские художники рубежа XIX – XX веков. Культуролог расскажет об их творчестве, биографии и вкладе с мировое искусство.Пока единую форму в школах не ввели, но с 1 июля издали ГОСТк учебной одежде. Роскачество представило вариант комплектов одежды для мальчиков и девочек. И…сразу началось переобувание в воздухе сторонников школьной формы, новую одежду они оценили комментариями: «Архаично и некрасиво»; «Невзрачная»; «Устаревшая модель костюма для девочки, которая не украсит и не на каждую фигуру»; «Дизайн хуже советского»; «Нет учета специфики южных и северных регионов», «Пиджак сложно носить ребенку с пуховиком»; «Будто театральный реквизит завалялся, запылился».