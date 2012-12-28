Все новости
Умершей у аптеки женщине было 77 лет
Происшествия
В Липецке началось строительство нового корпуса геронтологического центра
Общество
«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
В Становлянском округе похоронили погибшего на СВО местного жителя
Общество
Благоустройство Комсомольского пруда и водоотводного канала застопорилось
Общество
Куда воткнуть деревья на улице Интернациональной?
Общество
В 55 пробах овощей и фруктов обнаружено превышение содержания нитратов
Здоровье
Плата за детские сады в Липецке повысится
Общество
В горсовете предложили переделать ограждения мостов в центре Липецка
Общество
Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
Общество
В Липецке началось строительство нового корпуса геронтологического центра
Общество
В 55 пробах овощей и фруктов обнаружено превышение содержания нитратов
Здоровье
17-летний подросток на электровелосипеде попал под одну машину и отлетел под вторую
Происшествия
Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
Общество
Четырёхлетней девочке с шестью пальцами на ноге провели сложнейшую операцию
Здоровье
На улице Гагарина будут яблони цвести
Общество
По поддельным документам на три дома липчанин зарегистрировал в них 16 человек
Происшествия
В Липецке буйствует акация
Общество
Липецкая вечЁрка: убежал от инфаркта, повышение платы за детский сад и где посадят деревья
Общество
Липчане хранят на счетах эскроу более 15,5 миллиарда рублей
Экономика
Экономика
41
30 минут назад

Липчане хранят на счетах эскроу более 15,5 миллиарда рублей

С марта механизм эскроу работает и для расчетов при строительстве частного дома.

По состоянию на 1 июля в Липецкой области действовали 3750 счетов эскроу, а остаток средств на них составил более 15,5 миллиарда рублей.

Напомним, механизм эскроу-счетов призван обезопасить человека от затянувшейся стройки или банкротства строительной компании, банк перечисляет средства застройщику только после ввода квартиры в эксплуатацию. Если строительная компания не выполнит свои обязательства по договору, деньги в полном объеме вернутся покупателю.

«С января по июнь этого года «раскрыто» 128 эскроу-счетов по завершенным объектам в регионе. Средства со счетов в размере 576 миллиона рублей были перечислены застройщикам», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.

С 1 марта механизм эскроу заработал и для расчетов при строительстве частного дома. Подрядчик может получить деньги с эскроу-счета только после регистрации права собственности человека на возведенный дом.
строительство
Комментарии

