Экономика
41
30 минут назад
Липчане хранят на счетах эскроу более 15,5 миллиарда рублей
С марта механизм эскроу работает и для расчетов при строительстве частного дома.
Напомним, механизм эскроу-счетов призван обезопасить человека от затянувшейся стройки или банкротства строительной компании, банк перечисляет средства застройщику только после ввода квартиры в эксплуатацию. Если строительная компания не выполнит свои обязательства по договору, деньги в полном объеме вернутся покупателю.
«С января по июнь этого года «раскрыто» 128 эскроу-счетов по завершенным объектам в регионе. Средства со счетов в размере 576 миллиона рублей были перечислены застройщикам», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.
С 1 марта механизм эскроу заработал и для расчетов при строительстве частного дома. Подрядчик может получить деньги с эскроу-счета только после регистрации права собственности человека на возведенный дом.
