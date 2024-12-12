Сегодня в Липецке: молодёжный день, липчане не желают первоклассникам учителей-мужчин

Всё самое главное про наступивший вторник.

Погода явно не летняя: температура 21-23 градуса, дожди, местами – грозы.



















С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах: 8 Марта, Айвазовского, Барашева, Биологической, Б.Хмельницкого, Ворошилова, Гоголя, Горького, Доватора, Достоевского, Крайней, Крылова, Кузнечной, Литаврина, Малые Ключи, М.Горького, Механизаторов, Мирной, Мичурина, М.Н. Неделина, Октябрьской, Папина, Первомайской, Перова, Пушкина, Советской, Союзной, Студенческий городок, Толстого, У. Громовой, Урожайной, Фрунзе, Циолковского, Юных Натуралистов, на площадях Победы, Театральной, на проспекте Победы, в переулках Балакирева, Яблочкина.













Отключение света

- Садоводчество «Металлург-6».















Сегодня во всём мире празднуют международный День молодёжи. В России этот праздник отмечают в июне, но всё равно всех поздравляем!















Липчан порадуют гуляньями под открытым небом «Праздник в каждый двор» (6+). Он пройдёт возле дома на улице Мистюкова, 12. Начало в 19:00.









В библиотеке на Левом берегу (пр-т Мира, 5) в 17:00 состоится мастер-класс по лепке из глины (6+).









Кроме того, на улице Интернациональной правообладатель земельного участка планирует построить малоэтажный многоквартирный жилой дом; на улице Фанерной, 2 здание под деловое управление; на улице Чапаева, 38 - индивидуальный жилой дом.















Только 5% липецких родителей согласились бы, чтобы их ребёнка в начальной школе обучал бы учитель-мужчина, выяснили в SuperJob..















37% родителей первоклассника заявили, что самый желанный возраст педагога для из ребёнка – 30-40 лет. 16% родителей высказались за опытных учителей старше 40 лет, 5% - за педагогов от 50 лет. Учителей до 30 лет своих детям пожелали только 6% опрошенных.



27% родителей считают, что возраст учителя не имеет значения.