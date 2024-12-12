Все новости
Общество
628
сегодня, 07:00
4

Сегодня в Липецке: молодёжный день, липчане не желают первоклассникам учителей-мужчин

Всё самое главное про наступивший вторник.

Прохладно и дожди

Погода явно не летняя: температура 21-23 градуса, дожди, местами – грозы.

IMGP754611.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах: 8 Марта, Айвазовского, Барашева, Биологической, Б.Хмельницкого, Ворошилова, Гоголя, Горького, Доватора, Достоевского, Крайней, Крылова, Кузнечной, Литаврина, Малые Ключи, М.Горького, Механизаторов, Мирной, Мичурина, М.Н. Неделина, Октябрьской, Папина, Первомайской, Перова, Пушкина, Советской, Союзной, Студенческий городок, Толстого, У. Громовой, Урожайной, Фрунзе, Циолковского, Юных Натуралистов, на площадях Победы, Театральной, на проспекте Победы, в переулках Балакирева, Яблочкина.

photo_2024-12-12_07-01-26 (2).jpg

Кроме того расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах: Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической. Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном 1-м, Моторном 2-м, Театральном, Театральном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, на проезде Ильича.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:

- ул. Космонавтов, 1а;
- ул. Сокольская;
- Садоводчество «Металлург-6».

0J2A6236 копия.jpg

В Ссёлках обесточат:

- ул. Аллейная:
- ул. Вешенская, 1:
- ул Посадская;
- ул. Ракитная.

Пробки

Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.


День молодёжи – международный

Сегодня во всём мире празднуют международный День молодёжи. В России этот праздник отмечают в июне, но всё равно всех поздравляем!

DSC_162712.jpg

А ещё сегодня День подсолнуха и Всемирный День слона: не путать с праздником любителей делать из мухи слона.

Во дворе

Липчан порадуют гуляньями под открытым небом «Праздник в каждый двор» (6+). Он пройдёт возле дома на улице Мистюкова, 12. Начало в 19:00.

70vuwije34uol3wrjnxn80aydl1ry89j.JPG

Мастер-класс

В библиотеке на Левом берегу (пр-т Мира, 5) в 17:00 состоится мастер-класс по лепке из глины (6+).

QnouDSdYwQE7enKzHQU47VA-dJsUz97WcWSl3daiwraMYnCvaP7Zspp8wM2rMkxrWO1kQyynLCa5ktpREQ-RlsJX.jpg

Желающих научат делать своими руками фигурки, посуду и т.д.

Выскажись или замолчи навсегда…

Липчане могут высказать своё мнение по поводу строительства комплекса из двух многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями на улице 50 лет НЛМК, а также – по реконструкции индивидуального жилого помещения на улице. Салтыкова-Щедрина, 56.

Кроме того, на улице Интернациональной правообладатель земельного участка планирует построить малоэтажный многоквартирный жилой дом; на улице Фанерной, 2 здание под деловое управление; на улице Чапаева, 38 - индивидуальный жилой дом.

_DSC785512.jpg

Прием предложений и замечаний в письменной форме по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, или на электронную почту: proekt@lipetskcity.ru.

Идеальный педагог

Только 5% липецких родителей согласились бы, чтобы их ребёнка в начальной школе обучал бы учитель-мужчина, выяснили в SuperJob..

DSC068472.jpg

37% родителей первоклассника заявили, что самый желанный возраст педагога для из ребёнка – 30-40 лет. 16% родителей высказались за опытных учителей старше 40 лет, 5% - за педагогов от 50 лет. Учителей до 30 лет своих детям пожелали только 6% опрошенных.

27% родителей считают, что возраст учителя не имеет значения.

Дорогие липчане! Работы у большинства из нас невпроворот. Но где бы вы не находились, жизнь не должна бежать мимо вас, а значит необходимо читать новости на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Комментарии (4)

Электорат
56 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Гость
58 минут назад
Вы хоть название перечитывайте. Наверно не не жалеют, а не желают первоклассникам учителей-мужчин.
Ответить
Совсем ни кто
59 минут назад
не ЖАЛЕЕТ учителей-мужчин
Ответить
Гость
сегодня, 08:31
Учите родной русский язык!!! Липчане не жалеют, может быть не ЖЕЛАЮТ.
Ответить
