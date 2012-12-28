Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкие цены на продукты глазами студента из Китая
Общество
В Липецкой области поймали двух «зиц-председателей»
Происшествия
Сгоревшие яйца вызвали переполох в центре Липецка
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +24
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка внепланово отключили холодную воду
Общество
В Ельце переключились на красный
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
В Ельце красный сменился жёлтым
Происшествия
Жёлтый уровень воздушной опасности в Липецкой области
Происшествия
Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Общество
Читать все
Липецкие цены на продукты глазами студента из Китая
Общество
Сгоревшие яйца вызвали переполох в центре Липецка
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +24
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка внепланово отключили холодную воду
Общество
В Ельце красный сменился жёлтым
Происшествия
Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Общество
В Ельце переключились на красный
Происшествия
Жёлтый уровень воздушной опасности в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области поймали двух «зиц-председателей»
Происшествия
Читать все
Общество
689
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании

Всё самое главное про наступивший понедельник.

Осень пришла в августе

На неделе жара не предвидится, сегодня днём – 21-23 градуса. Кроме того, днём пройдут кратковременные дожди, местами – грозы.

DSC0115912.jpg

Отключение воды

С 10:00 перекроют холодную воду:

- ул. Комсомольская, 22;
- ул. Котовского, 19, 23, 37;
- ул. Школьная, 24;
- пер. Кочубея, 1.

скважина 2.JPG

Расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Б.Хмельницкого, Верхней, Джамбула, Достоевского, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крылова, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Пригородной, Чаплыгина, Шмидта, Школьной, в переулке Кочубея.

Отключение света

Жителям улицы Джамбула хочется пожелать одного: «Держитесь!». У них сегодня отключат и воду, и свет. С09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Балмочных, 26;
- ул. Джамбула;
- ул. Тельмана, 90;
- ул. Фрунзе, 90, 93а;
- ул. Чаплыгина, 1-21.

DSC0008412_2.jpg

Пробки

Пробок в первый рабочий день недели немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.


Рождество Николая Чудотворца

Сегодня отмечают один из трех основных праздников в честь одного из самых почитаемых в России святых. Николай Чудотворец жил в III–IV веках в древней Ликии (современная Турция), прославился чудесами, помощью бедным и нуждающимся, защитой невинно осужденных.

liYLPQ8G9tI.jpg

По данным на 2021 год, в России около 5400 храмов и часовен, не считая монастырей, освященных в честь святителя Николая.

А ещё сегодня – День белого гриба и международный день здорового сердца.

ОСАГО в МФЦ

Оформить или продлить полис ОСАГО теперь можно в МФЦ региона.

Специалисты центра «Мои документы» представят все доступные варианты, из которых липчане смогут выбрать оптимальный по цене и условиям. Весь процесс оформления занимает несколько минут, а готовый электронный полис ОСАГО будет направлен на электронную почту.

dwrywa2mtfmtpqrd7cdb6idpo8ec3j57.jpeg

Кроме того, в МФЦ можно заменить водительское удостоверение в случае истечения срока его действия, утери, повреждения или изменения персональных данных.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-800-450-48-48, доб.5

Пенсия

3 845 жителей региона в этом году заранее обратились в региональное отделения Социального фонда Липецкой области с просьбой о расчёте будущей пенсии. Это нужно, чтобы максимально корректно учесть стаж, заработок и страховые взносы для формирования будущего размера пенсионных выплат. 

_DSC450922.jpg

Сделать это необходимо заранее — от 6 месяцев до 5 лет перед наступлением пенсионного возраста. Специалисты регионального отделения Соцфонда проверяют корректность сведений о трудовом стаже, учтенных периодах работы и иной деятельности, такой как служба в армии, рождение ребенка и так далее. Они также помогают с запросами бывшим работодателям, в архивные организации, военные комиссариаты и другие структуры.

ИИ в роли рекрутёра

Лишь 5% липчан считают возможным прости собеседование с искусственным интеллектом при устройстве на работу. 40% допускают частичное использование ИИ при трудоустройстве, ещё столько же – категорически против.

DSC098361.jpg

Любопытно, что мужчины отвергают такой вариант намного чаще женщин. Больше всего компьютерные алгоритмы в таком важном деле пугают людей старшего поколения.

За чей счёт первое свидание?

56% женщин и 52% мужчин считают, что на первом свидании платить за счёт в ресторане должен мужчина, выяснили в SuperJob.

Соответственно, примерно половина горожан считает иначе. К слову, по правилам светского этикета закрывать счёт должен тот, кто пригласил. Но этой точки зренияч придерживаются лишь 14% женщин и 8 % мужчин.

6f749f68a48d2106d1f73c789740096b.jpg

7% липчан считают, что платить должны поровну. 4% представителей «сильного пола» устраивает вариант, когда платит девушка.

Дорогие липчане! Август приближается уже к середине, жизнь несётся вперёд, только успевай следить за происходящим! Жителям Липецкой области сделать это нетрудно: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
1
0
0
1
5

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить