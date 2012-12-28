Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Общество
689
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Всё самое главное про наступивший понедельник.
На неделе жара не предвидится, сегодня днём – 21-23 градуса. Кроме того, днём пройдут кратковременные дожди, местами – грозы.
С 10:00 перекроют холодную воду:
- ул. Комсомольская, 22;
- ул. Котовского, 19, 23, 37;
- ул. Школьная, 24;
- пер. Кочубея, 1.
Отключение света
Жителям улицы Джамбула хочется пожелать одного: «Держитесь!». У них сегодня отключат и воду, и свет. С09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Балмочных, 26;- ул. Джамбула;
- ул. Тельмана, 90;
- ул. Фрунзе, 90, 93а;
- ул. Чаплыгина, 1-21.
Пробки
Пробок в первый рабочий день недели немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.
Рождество Николая Чудотворца
Сегодня отмечают один из трех основных праздников в честь одного из самых почитаемых в России святых. Николай Чудотворец жил в III–IV веках в древней Ликии (современная Турция), прославился чудесами, помощью бедным и нуждающимся, защитой невинно осужденных.
По данным на 2021 год, в России около 5400 храмов и часовен, не считая монастырей, освященных в честь святителя Николая.
А ещё сегодня – День белого гриба и международный день здорового сердца.
ОСАГО в МФЦ
Оформить или продлить полис ОСАГО теперь можно в МФЦ региона.
Специалисты центра «Мои документы» представят все доступные варианты, из которых липчане смогут выбрать оптимальный по цене и условиям. Весь процесс оформления занимает несколько минут, а готовый электронный полис ОСАГО будет направлен на электронную почту.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-800-450-48-48, доб.5
Пенсия
3 845 жителей региона в этом году заранее обратились в региональное отделения Социального фонда Липецкой области с просьбой о расчёте будущей пенсии. Это нужно, чтобы максимально корректно учесть стаж, заработок и страховые взносы для формирования будущего размера пенсионных выплат.
ИИ в роли рекрутёра
Лишь 5% липчан считают возможным прости собеседование с искусственным интеллектом при устройстве на работу. 40% допускают частичное использование ИИ при трудоустройстве, ещё столько же – категорически против.
Любопытно, что мужчины отвергают такой вариант намного чаще женщин. Больше всего компьютерные алгоритмы в таком важном деле пугают людей старшего поколения.
За чей счёт первое свидание?
56% женщин и 52% мужчин считают, что на первом свидании платить за счёт в ресторане должен мужчина, выяснили в SuperJob.
Соответственно, примерно половина горожан считает иначе. К слову, по правилам светского этикета закрывать счёт должен тот, кто пригласил. Но этой точки зренияч придерживаются лишь 14% женщин и 8 % мужчин.
7% липчан считают, что платить должны поровну. 4% представителей «сильного пола» устраивает вариант, когда платит девушка.
Дорогие липчане! Август приближается уже к середине, жизнь несётся вперёд, только успевай следить за происходящим! Жителям Липецкой области сделать это нетрудно: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
1
0
0
1
5
Комментарии