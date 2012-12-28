Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании

Всё самое главное про наступивший понедельник.

На неделе жара не предвидится, сегодня днём – 21-23 градуса. Кроме того, днём пройдут кратковременные дожди, местами – грозы.















- пер. Кочубея, 1.



















- ул. Балмочных, 26;

- ул. Чаплыгина, 1-21.











Сегодня отмечают один из трех основных праздников в честь одного из самых почитаемых в России святых. Николай Чудотворец жил в III–IV веках в древней Ликии (современная Турция), прославился чудесами, помощью бедным и нуждающимся, защитой невинно осужденных.









По данным на 2021 год, в России около 5400 храмов и часовен, не считая монастырей, освященных в честь святителя Николая.





А ещё сегодня – День белого гриба и международный день здорового сердца.

Оформить или продлить полис ОСАГО теперь можно в МФЦ региона.



Специалисты центра «Мои документы» представят все доступные варианты, из которых липчане смогут выбрать оптимальный по цене и условиям. Весь процесс оформления занимает несколько минут, а готовый электронный полис ОСАГО будет направлен на электронную почту.

















Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-800-450-48-48, доб.5





Пенсия





3 845 жителей региона в этом году заранее обратились в региональное отделения Социального фонда Липецкой области с просьбой о расчёте будущей пенсии. Это нужно, чтобы максимально корректно учесть стаж, заработок и страховые взносы для формирования будущего размера пенсионных выплат.













Лишь 5% липчан считают возможным прости собеседование с искусственным интеллектом при устройстве на работу. 40% допускают частичное использование ИИ при трудоустройстве, ещё столько же – категорически против.









Любопытно, что мужчины отвергают такой вариант намного чаще женщин. Больше всего компьютерные алгоритмы в таком важном деле пугают людей старшего поколения.

56% женщин и 52% мужчин считают, что на первом свидании платить за счёт в ресторане должен мужчина, выяснили в SuperJob.



Соответственно, примерно половина горожан считает иначе. К слову, по правилам светского этикета закрывать счёт должен тот, кто пригласил. Но этой точки зренияч придерживаются лишь 14% женщин и 8 % мужчин.













7% липчан считают, что платить должны поровну. 4% представителей «сильного пола» устраивает вариант, когда платит девушка.



С 10:00 перекроют холодную воду:- ул. Комсомольская, 22;- ул. Котовского, 19, 23, 37;- ул. Школьная, 24;Расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Б.Хмельницкого, Верхней, Джамбула, Достоевского, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крылова, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Пригородной, Чаплыгина, Шмидта, Школьной, в переулке Кочубея.Жителям улицы Джамбула хочется пожелать одного: «Держитесь!». У них сегодня отключат и воду, и свет. С09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Джамбула;- ул. Тельмана, 90;- ул. Фрунзе, 90, 93а;Пробок в первый рабочий день недели немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.Кроме того, в МФЦ можно заменить водительское удостоверение в случае истечения срока его действия, утери, повреждения или изменения персональных данных.Сделать это необходимо заранее — от 6 месяцев до 5 лет перед наступлением пенсионного возраста. Специалисты регионального отделения Соцфонда проверяют корректность сведений о трудовом стаже, учтенных периодах работы и иной деятельности, такой как служба в армии, рождение ребенка и так далее. Они также помогают с запросами бывшим работодателям, в архивные организации, военные комиссариаты и другие структуры.