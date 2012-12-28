С начала августа липецкие спасатели выдворили из квартир липчан шестерых «Бэтменов»

В этом году наблюдается нашествие летучих мышей.

С начала августа сотрудники Управления ГО и ЧС Липецка шесть раз выезжали по вызовам горожан, в квартиры которых проникали летучие мыши. Наибольшее количество обращений зафиксировано в ночь на 3 августа — спасателям одновременно поступило три сообщения о рукокрылых по адресам: ул. Меркулова, 17; Артёмова, 1 и Осканова, 1.Все животные были аккуратно пойманы и выпущены на свободу.Специалисты напоминают: чтобы избежать неожиданного визита летучих мышей, следует закрывать окна на ночь или использовать антимоскитные сетки. Если рукокрылое всё же оказалось в квартире, нужно убрать домашних животных в другую комнату, дождаться, пока мышь успокоится и сядет на поверхность, после чего в плотных перчатках или с помощью подходящей ёмкости аккуратно поймать её и выпустить на улицу.