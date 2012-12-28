Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
сегодня, 17:21
С начала августа липецкие спасатели выдворили из квартир липчан шестерых «Бэтменов»
В этом году наблюдается нашествие летучих мышей.
Все животные были аккуратно пойманы и выпущены на свободу.
Специалисты напоминают: чтобы избежать неожиданного визита летучих мышей, следует закрывать окна на ночь или использовать антимоскитные сетки. Если рукокрылое всё же оказалось в квартире, нужно убрать домашних животных в другую комнату, дождаться, пока мышь успокоится и сядет на поверхность, после чего в плотных перчатках или с помощью подходящей ёмкости аккуратно поймать её и выпустить на улицу.
