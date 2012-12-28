Все новости
Общество
140
24 минуты назад
1

Дожди задержатся в Липецкой области

Погода будет прохладнее обычной.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться под влиянием обширной депрессии и ее атмосферных фронтов – пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Среднесуточные температуры воздуха составят 16,5-17,5 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 августа в Липецкой области переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем – от +21 до +26.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.

День 10 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 5 градусов тепла.
Комментарии (1)

Вера
14 минут назад
Всё обещают дожди-дожди.. А где они дожди?.
