Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
Липчанка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам под видом «обновления» договора на вывоз мусора
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
Общество
538
сегодня, 13:20
1
В Липецке задержан мужчина после стрельбы в знакомого
Выстрелив несколько раз, попав в голову и тело потерпевшего, он пустил в ход нож.
По данным следствия, в ночь на 3 августа этого года в районе дома 12А на улице Газина в Липецке между подозреваемым и его 36-летним знакомым произошел конфликт, во время которого первый произвел не менее трех выстрелов в туловище и голову потерпевшего, а также нанес удар ножом по руке.
Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жертва осталась жива. Правобережный районный суд Липецка удовлетворил ходатайство следствия и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 октября 2025 года.
2
0
6
1
2
Комментарии (1)