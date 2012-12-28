В Липецке задержан мужчина после стрельбы в знакомого

Выстрелив несколько раз, попав в голову и тело потерпевшего, он пустил в ход нож.

Как сообщили в объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 36-летний уроженец Украины заключен под стражу по подозрению в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).По данным следствия, в ночь на 3 августа этого года в районе дома 12А на улице Газина в Липецке между подозреваемым и его 36-летним знакомым произошел конфликт, во время которого первый произвел не менее трех выстрелов в туловище и голову потерпевшего, а также нанес удар ножом по руке.Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жертва осталась жива. Правобережный районный суд Липецка удовлетворил ходатайство следствия и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 октября 2025 года.