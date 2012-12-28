Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
Липчанка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам под видом «обновления» договора на вывоз мусора
Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
192
45 минут назад
6
Липчанка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам под видом «обновления» договора на вывоз мусора
70-летняя жительница Липецка стала жертвой крупного мошенничества.
Когда пенсионерка усомнилась в безопасности передачи данных, злоумышленники изменили схему: следующий звонок поступил от «сотрудника спецслужб», который обвинил женщину в финансировании террористов и потребовал перевести все сбережения на «безопасные счета». Под давлением потерпевшая на такси доехала до села Частная Дубрава, где перевела мошенникам около 1,1 миллиона рублей.
Только после потери всех накоплений женщина осознала обман и обратилась в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
0
1
2
0
1
Комментарии (6)