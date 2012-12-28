Липчанка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам под видом «обновления» договора на вывоз мусора

70-летняя жительница Липецка стала жертвой крупного мошенничества.

В июле женщине позвонил аферист, представившийся сотрудником регионального оператора по вывозу мусора, и убедил ее «обновить» договор, запросив «спецкод» из смс.Когда пенсионерка усомнилась в безопасности передачи данных, злоумышленники изменили схему: следующий звонок поступил от «сотрудника спецслужб», который обвинил женщину в финансировании террористов и потребовал перевести все сбережения на «безопасные счета». Под давлением потерпевшая на такси доехала до села Частная Дубрава, где перевела мошенникам около 1,1 миллиона рублей.Только после потери всех накоплений женщина осознала обман и обратилась в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, сообщили в УМВД России по Липецкой области.