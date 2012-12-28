Все новости
Происшествия
192
45 минут назад
6

Липчанка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам под видом «обновления» договора на вывоз мусора

70-летняя жительница Липецка стала жертвой крупного мошенничества.

В июле женщине позвонил аферист, представившийся сотрудником регионального оператора по вывозу мусора, и убедил ее «обновить» договор, запросив «спецкод» из смс.

Когда пенсионерка усомнилась в безопасности передачи данных, злоумышленники изменили схему: следующий звонок поступил от «сотрудника спецслужб», который обвинил женщину в финансировании террористов и потребовал перевести все сбережения на «безопасные счета». Под давлением потерпевшая на такси доехала до села Частная Дубрава, где перевела мошенникам около 1,1 миллиона рублей.

Только после потери всех накоплений женщина осознала обман и обратилась в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
мошенничество
0
1
2
0
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пенсионерка
15 минут назад
Не делайте всех пенсионеров нищими. Сама знаю пенсионеров, у которых пенсия свыше 40 тысяч. Были руководителями в советское время и даже не предприятий, а отделов.
Ответить
Нервная мать
18 минут назад
Удивленный, для пенсионерки один миллион- это разве "деньжищи"? Она всю жизнь трудилась. А заработала к 70 годам лишь миллион, на который сейчас разве что колесо от хорошей машины купить можно.
Ответить
Удивлённый
26 минут назад
Откуда у пенсионерки такие деньжищи? Если пенсия копеечная.
Ответить
Э
12 минут назад
Моя соседка 75 лет, живёт на воде и хлебе, дома слушает радио от батарейки, свет не включает, но зато сыну своему 55-летниму в Германию, евро переводит. Веренее, сейчас передаёт ему, когда он сюда раз в год приезжает. Вот так.
Ответить
Гостья
20 минут назад
У кого о чем голова болит. Может что-то продала, может дети помогают. А вообще, аферисты оформляют онлайн-кредиты и потом просят перевести эти заемные деньги, как я полагаю на счета других стран.
Ответить
Гостья
29 минут назад
Печально, как же жалко наивных людей.
Ответить
