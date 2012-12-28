Большинство квартир в Липецкой области – двухкомнатные

Средняя площадь квартиры в построенных в прошлом году домах – 101 квадратный метр.

10 августа, во второе воскресенье месяца отмечается День строителя. Липецкстат представил цифровой портрет отрасли.День строителя в Липецкой области является профессиональным праздником для 16,7 тысячи работников этой отрасли. Они трудились в 2,5 тысячах строительных организаций, также в этой сфере работают 2,5 тысячи индивидуальных предпринимателей.Среднемесячная зарплата строителей – 63,5 тысячи рублей. Общий объем строительно-монтажных и ремонтных работ, выполненных в 2024 году, достиг 153,2 миллиарда рублей, за первое полугодие текущего года – 51,7 миллиарда рублей.Жилищное строительство – одно из главных в отрасли. В прошлом году в Липецкой области построено 3,4 тысячи жилых домов общей площадью 791,2 тысячи квадратных метров. Всего были сданы 7831 квартира. Средняя площадь одной квартиры составила 101 квадратный метр. По объему введенного жилья на тысячу человек населения Липецкая область находится на седьмом месте среди регионов ЦФО. Более 63% введенного жилья – дома, построенные индивидуальными застройщиками.Из сданных в прошлом году домов две трети (64%) – это дома малоэтажной застройки, от 1 до 3 этажей, еще 33% пришлось на дома от 17 этажей и выше. По использованным материалам 67% – кирпичные, 16% – из блоков и панелей, 17% – из дерева и иных материалов.Около 76% сданного жилья приходится на город Липецк и Липецкий округ, Грязинский, Добровский районы. Каждый второй метр жилья построен в сельской местности.На 1 января 2025 года жилищный фонд области насчитывал 41,1 миллиона квадратных метров, из него 46% площади приходится на многоквартирные жилые дома. Более 69% жилья составляют кирпичные и каменные дома, 17% – панельные и блочные, 5% – деревянные. Из 655 тысяч квартир и частных домов 24% – однокомнатных, 35% – двухкомнатных, 30% – трехкомнатных, четырехкомнатных и более – 11%.