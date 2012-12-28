Все новости
На берегу привокзального пруда нашли удочку погибшего мужчины
Происшествия
Происшествия
Установлена личность погибшего в пруду рыбака
Происшествия
Происшествия
Тело мужчины нашли в привокзальном пруду
Происшествия
Происшествия
16-летний велосипедист погиб вечером под колесами автомобиля
Происшествия
Происшествия
13-летняя девочка вышла из автобуса и попала под машину
Происшествия
Происшествия
42-летний липчанин упал с четвертого этажа на козырек подъезда
Происшествия
Происшествия
В Тербунском районе похоронили погибшего на СВО 23-летнего парня
Общество
Общество
Кратковременные дожди ненадолго вернутся в Липецкую область
Погода в Липецке
Погода в Липецке
Липецкие абитуриенты массово подались в инженеры
Общество
Общество
Сегодня в Липецке: развенчиваем миф, что женщины гораздо дольше собираются на работу и прощай, горячая вода
Общество
Общество
Липецкие абитуриенты массово подались в инженеры
Общество
Общество
13-летняя девочка вышла из автобуса и попала под машину
Происшествия
Происшествия
Дождь помешал липчанам выйти из подъезда
Общество
Общество
Мошенники посоветовали ельчанину скачать российский мессенджер, на который переходят все госструктуры
Происшествия
Происшествия
Липчанка хотела получить письмо и лишилась почти полумиллиона рублей
Происшествия
Происшествия
Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Здоровье
Здоровье
42-летний липчанин упал с четвертого этажа на козырек подъезда
Происшествия
Происшествия
Цены на бензин росли в Липецкой области
Экономика
Экономика
Следом за акацией в области зацвела вишня
Общество
Общество
25-летняя липчанка стала жертвой мошенников и сама устроилась их курьером
Происшествия
Происшествия
Экономика
175
сегодня, 15:05
5

Цены на бензин росли в Липецкой области

Бензин за неделю в среднем подорожал на 15 копеек. 

Цены на бензин в Липецкой области на прошлой неделе выросли на 0,3% — как и неделей ранее. Подорожали три из четырех наблюдаемых видов топлива, кроме бензина премиальной марки, стоимость которого остается неизменной более месяца. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 29 июля по 4 августа.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,3% и составила 60,96 рубля за литр против 60,81 рубля неделей ранее. Так, на 0,3% подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95 — до 57,64 рубля и 62,80 рубля соответственно: на 28 июля их стоимость составляла 57,49 рубля и 62,65 рубля. Дизельное топливо, как и неделей ранее, прибавило в цене 0,1%, с 67,58 рубля до 67,66 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-98 осталась прежней — 86,57 рубля.

топливо
инфляция
1
0
3
0
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Цены
21 минуту назад
Сами росли? Или их все таки кто-то поднял?
Ответить
где работники
47 минут назад
которые в прошлом по магазинам смотрели ценики и просрочку.давно не видно,наверное и просрочки уже на всех не хватает.
Ответить
зачем
59 минут назад
вы пишите про "среднее" значение???В чем смысл???У кого 92,у кого 95... Ну давайте по вашей "методике".В СРЕДНЕМ емкость бака 50 литров.Вот умножьте СРЕДНЕЕ значение на 15 копеек: 50*15=750. Т.е. по сравнению с предыдущим подорожанием водитель переплачивает 750 назовем их тугриками.Вы считаете это мало???Да вы...нели!Видать в кремлях считают это нормой.Огромные редисищи!
Ответить
Затем
41 минуту назад
750 копеек переплата составит, или 7.5 рублей. Да, немного, но, если раз в две недели будет увеличение цены, то, вообще-то инфляция растет по сложному проценту. Ну, если 92 бензин на роснефти сегодня стоит 57.75 руб., то при удорожании на 15 копеек раз в две недели за год подорожание составит 6.7%, или через год 92 бензин будет стоить 61.62 руб. Но, скорее всего 92 будет стоить больше 60 руб. гораздо раньше года. Видимо, подорожание все же больше, чем на 15 копеек идет.
Ответить
Нюся
сегодня, 15:19
Всего-то на 15 копеек! Это разве подорожал?
Ответить
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
