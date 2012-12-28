Сегодня в Липецке: развенчиваем миф, что женщины гораздо дольше собираются на работу и прощай, горячая вода
Мошенники посоветовали ельчанину скачать российский мессенджер, на который переходят все госструктуры
Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Экономика
175
сегодня, 15:05
5
Цены на бензин росли в Липецкой области
Бензин за неделю в среднем подорожал на 15 копеек.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,3% и составила 60,96 рубля за литр против 60,81 рубля неделей ранее. Так, на 0,3% подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95 — до 57,64 рубля и 62,80 рубля соответственно: на 28 июля их стоимость составляла 57,49 рубля и 62,65 рубля. Дизельное топливо, как и неделей ранее, прибавило в цене 0,1%, с 67,58 рубля до 67,66 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-98 осталась прежней — 86,57 рубля.
1
0
3
0
2
Комментарии (5)