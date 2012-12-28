Цены на бензин росли в Липецкой области

Бензин за неделю в среднем подорожал на 15 копеек.

Цены на бензин в Липецкой области на прошлой неделе выросли на 0,3% — как и неделей ранее. Подорожали три из четырех наблюдаемых видов топлива, кроме бензина премиальной марки, стоимость которого остается неизменной более месяца. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 29 июля по 4 августа.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,3% и составила 60,96 рубля за литр против 60,81 рубля неделей ранее. Так, на 0,3% подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95 — до 57,64 рубля и 62,80 рубля соответственно: на 28 июля их стоимость составляла 57,49 рубля и 62,65 рубля. Дизельное топливо, как и неделей ранее, прибавило в цене 0,1%, с 67,58 рубля до 67,66 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-98 осталась прежней — 86,57 рубля.