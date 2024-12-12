Сегодня в Липецке: на маршрут выйдут большие автобусы, горожане рассказали, что им мешает быть здоровыми

Всё самое главное про наступивший вторник.

В Липецке не так уж и жарко, но вполне комфортная температура – 25-27 градусов. Ночью шёл дождь, но синоптики обещают, что день пройдёт преимущественно без осадков.















- пер. Кочубея, 1.















- пер. Театральный 1-й, 1-5.















С сегодняшнего дня произойдут изменения в работе маршрута №322. Теперь его официально будут обслуживать большие автобусы, хотя первые из них уже вышли в рейсы несколько дней назад.















Сегодня отмечают Международный день светофора. Праздник между прочим старинный, его отмечают в честь события, произошедшего 5 августа 1914 года в американском Кливленде, где установили один из первых светофоров. Он имел красный и зеленый фонари (жёлтого не было), а при переключении света издавал звуковой сигнал.







А вообще самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году..









Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 18:33 на очередной вечер диафильмов (6+).















Любителей рукоделия ждут в библиотечно-информационном центре «Левобережный» (пр-т Мира, 5). В 17:00 здесь состоится мастер-класс лепке из глины (6+).









Если уж собрались в БИЦ «Левоборежный», то рекомендуем заглянуть на выставку «Липецк – к 322-летию» (6+).









Фото vk.com/levoberezhniy_m5





Сделать это можно в любой день, начиная с 9:00. Выставку официально называют концептуальной, наверное – из-за её основательности. На ней можно узнать, что почитать по истории Липецкого края, выставлены в том числе и редкие экземпляры книг. Например, издание «Старейший курорт России» В. Петрова и Ю. Панкратова. Познакомятся читатели и с уникальным сборником липецкого краеведа А. Нарциссова «Липецк: золотые страницы истории», который расскажет об исторических местах уездного Липецка и позволит окунуться в атмосферу улиц города, где и поныне витает дух старинных храмов, купеческих построек в стиле модерн, затенённых аллеями вековых деревьев. Дополняют экспозицию архивные фотографии. На них можно будет увидеть строительство лестницы от площади Ленина к Комсомольскому пруду, дом моды на площади Плеханова, аттракцион «Карусель» в Нижнем парке и многое другое.

32% отмечают чрезмерную физическую и психологическую усталость, 26% — отсутствие физической активности, а 23% — низкое качество медицинского обслуживания. На плохую экологию пеняют 20% респондентов, 15% указывают на вредные привычки. 12% считают, что всему виной игнорирование профилактических осмотров, а еще 8% — недолеченные заболевания.















С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Комсомольская, 22;- ул. Котовского, 19, 23, 37;- ул. Липовская, 44;- ул. Московская, 111, 117, 119, 119/1, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153;- ул. Папина, 31а, 37, 39;- ул. Семашко, 9, 9а, 11, 13, 14;- ул. Школьная, 24;- пр-т Победы, 106а;- пр-д Кувшинова, 7, 10;Испытают неудобства и жители частного сектора на улицах: Верхней, Дарвина, Джамбула, Димитрова, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Красной, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Пригородной, Чапаева, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, Энергетической, в переулке Кочубея.С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Гагарина, 110, 110а, 145;- ул. Зеленая;- ул. Ильича, 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54, 54а;- пер. Моторный, 1-14;- пер. Парковый, 1-11;- пер. Стандартный 1.Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Поменяется и сам маршрут: теперь вместо улицы Неделина автобус будет передвигаться по Советской. Это позволит жителям Опытной станции без пересадок добираться до улицы Советской, площади Театральной и Нижнего парка.В передовой России в те времена светофоров не знали, ездили на лошадях и повозках. В стране уникальных дорог светофор появился лишь в январе 1930 года на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. Но и наша страна внесла свою лепту в зелено-желто-красную традицию. В 2010 году в Перми был открыт памятник светофору. Потом их открыли Москве, Новосибирске, Пензе, Кирове. Во всём мире – светофоры, а у нас – памятники.Давно доказано, что живые картинки на экране полезнее современного кино, так как в несколько раз лучше развивают воображение, особенно – у детей. Кроме того, надо слышать, как здорово хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер читает истории, который сопровождают действие на светящемся экране.35% липчан винят в своём плохом самочувствии несоблюдение режима питания, отдыха и сна. Выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.18% считают себя абсолютно здоровыми, причем мужчины чаще женщин. А среди граждан до 35 лет таких и вовсе – 21%.