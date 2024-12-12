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136
48 минут назад
2

Сегодня в Липецке: на маршрут выйдут большие автобусы, горожане рассказали, что им мешает быть здоровыми

Всё самое главное про наступивший вторник.

Дождь прекратится

В Липецке не так уж и жарко, но вполне комфортная температура – 25-27 градусов. Ночью шёл дождь, но синоптики обещают, что день пройдёт преимущественно без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Комсомольская, 22;
- ул. Котовского, 19, 23, 37;
- ул. Липовская, 44;
- ул. Московская, 111, 117, 119, 119/1, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153;
- ул. Папина, 31а, 37, 39;
- ул. Семашко, 9, 9а, 11, 13, 14;
- ул. Школьная, 24;
- пр-т Победы, 106а;
- пр-д Кувшинова, 7, 10;
- пер. Кочубея, 1.

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Испытают неудобства и жители частного сектора на улицах: Верхней, Дарвина, Джамбула, Димитрова, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Красной, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Пригородной, Чапаева, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, Энергетической, в переулке Кочубея.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Гагарина, 110, 110а, 145;
- ул. Зеленая;
- ул. Ильича, 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54, 54а;
- пер. Моторный, 1-14;
- пер. Парковый, 1-11;
- пер. Стандартный 1.
- пер. Театральный 1-й, 1-5.

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Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


На маршрут №322 выйдут большие автобусы

С сегодняшнего дня произойдут изменения в работе маршрута №322. Теперь его официально будут обслуживать большие автобусы, хотя первые из них уже вышли в рейсы несколько дней назад.

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Поменяется и сам маршрут: теперь вместо улицы Неделина автобус будет передвигаться по Советской. Это позволит жителям Опытной станции без пересадок добираться до улицы Советской, площади Театральной и Нижнего парка.

День светофора

Сегодня отмечают Международный день светофора. Праздник между прочим старинный, его отмечают в честь события, произошедшего 5 августа 1914 года в американском Кливленде, где установили один из первых светофоров. Он имел красный и зеленый фонари (жёлтого не было), а при переключении света издавал звуковой сигнал.

А вообще самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году..

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В передовой России в те времена светофоров не знали, ездили на лошадях и повозках. В стране уникальных дорог светофор появился лишь в январе 1930 года на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. Но и наша страна внесла свою лепту в зелено-желто-красную традицию. В 2010 году в Перми был открыт памятник светофору. Потом их открыли Москве, Новосибирске, Пензе, Кирове. Во всём мире – светофоры, а у нас – памятники.

Вечер диафильмов

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 18:33 на очередной вечер диафильмов (6+).

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Давно доказано, что живые картинки на экране полезнее современного кино, так как в несколько раз лучше развивают воображение, особенно – у детей. Кроме того, надо слышать, как здорово хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер читает истории, который сопровождают действие на светящемся экране.

Мастер-класс

Любителей рукоделия ждут в библиотечно-информационном центре «Левобережный» (пр-т Мира, 5). В 17:00 здесь состоится мастер-класс лепке из глины (6+).

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Концептуальная выставка

Если уж собрались в БИЦ «Левоборежный», то рекомендуем заглянуть на выставку «Липецк – к 322-летию» (6+).

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Фото vk.com/levoberezhniy_m5

Сделать это можно в любой день, начиная с 9:00. Выставку официально называют концептуальной, наверное – из-за её основательности. На ней можно узнать, что почитать по истории Липецкого края, выставлены в том числе и редкие экземпляры книг. Например, издание «Старейший курорт России» В. Петрова и Ю. Панкратова. Познакомятся читатели и с уникальным сборником липецкого краеведа А. Нарциссова «Липецк: золотые страницы истории», который расскажет об исторических местах уездного Липецка и позволит окунуться в атмосферу улиц города, где и поныне витает дух старинных храмов, купеческих построек в стиле модерн, затенённых аллеями вековых деревьев. Дополняют экспозицию архивные фотографии. На них можно будет увидеть строительство лестницы от площади Ленина к Комсомольскому пруду, дом моды на площади Плеханова, аттракцион «Карусель» в Нижнем парке и многое другое.

Когда здоровье не очень

35% липчан винят в своём плохом самочувствии несоблюдение режима питания, отдыха и сна. Выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

32% отмечают чрезмерную физическую и психологическую усталость, 26% — отсутствие физической активности, а 23% — низкое качество медицинского обслуживания. На плохую экологию пеняют 20% респондентов, 15% указывают на вредные привычки. 12% считают, что всему виной игнорирование профилактических осмотров, а еще 8% — недолеченные заболевания.

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18% считают себя абсолютно здоровыми, причем мужчины чаще женщин. А среди граждан до 35 лет таких и вовсе – 21%.

Дорогие липчане! Август стремительно набирает обороты, жизнь несётся вперёд, только успевай следить за происходящим! Жителям Липецкой области сделать это нетрудно: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Электорат
8 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Максимо Горького
9 минут назад
Когда воду горячую дадут, которую отключили на плановые испытания и она должна быть по графику 3 числа???????? Для кого эти графики, для галочки?
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