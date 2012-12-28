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8 минут назад

Тяжелобольному подростку медики отказывали в ведении препарата стоимостью 24 миллиона рублей на дому

На защиту прав несовершеннолетнего встала прокуратура. 

Прокуратура Советского района провела проверку по обращению матери 15-летнего мальчика, страдающего тяжелым орфанным заболеванием. Для лечения ребенка использовался один из самых дорогих препаратов в мире — годовой курс которого превышает 24 млн рублей, приобретенный на средства благотворителей.

Несмотря на медицинские показания, требующие ограничения перемещений и внутривенного введения лекарства на дому, местная поликлиника отказалась направлять к ребенку медсестру.

В защиту прав несовершеннолетнего прокуратура обратилась в суд с иском о принуждении медучреждения обеспечить лечение по месту жительства. Суд удовлетворил требования, решение исполнено — теперь подросток получает необходимую медицинскую помощь в полном объеме, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
прокуратура
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