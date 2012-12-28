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Тяжелобольному подростку медики отказывали в ведении препарата стоимостью 24 миллиона рублей на дому
Общество
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8 минут назад
Тяжелобольному подростку медики отказывали в ведении препарата стоимостью 24 миллиона рублей на дому
На защиту прав несовершеннолетнего встала прокуратура.
Несмотря на медицинские показания, требующие ограничения перемещений и внутривенного введения лекарства на дому, местная поликлиника отказалась направлять к ребенку медсестру.
В защиту прав несовершеннолетнего прокуратура обратилась в суд с иском о принуждении медучреждения обеспечить лечение по месту жительства. Суд удовлетворил требования, решение исполнено — теперь подросток получает необходимую медицинскую помощь в полном объеме, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
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