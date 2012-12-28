Лебедянская ЦРБ погасила долги более чем на 11 миллионов рублей

Речь идёт о средствах за поставку лекарств, медицинского оборудования, продуктов и услуги ЖКХ.

Генпрокуратура России сообщила, что Лебедянская ЦРБ погасила задолженность перед 82 предпринимателями и фирмами по исполненным государственным контрактам на сумму более 11 миллионов рублей. Долг накопился за период с апреля по июнь 2025 года. При этом одному из индивидуальных предпринимателей больница задолжала 3 миллиона рублей.Речь идёт о средствах за поставку лекарств, медицинского оборудования, продуктов и услуги ЖКХ. Прокуратура района вступилась за права бизнеса и внесла главному врачу ЦРБ представление.