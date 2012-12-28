Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной
21-летний водитель с поддельными правами решил откупиться от инспектора ДПС взяткой в 50 000 рублей
Общество
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30 минут назад
Лебедянская ЦРБ погасила долги более чем на 11 миллионов рублей
Речь идёт о средствах за поставку лекарств, медицинского оборудования, продуктов и услуги ЖКХ.
Речь идёт о средствах за поставку лекарств, медицинского оборудования, продуктов и услуги ЖКХ. Прокуратура района вступилась за права бизнеса и внесла главному врачу ЦРБ представление.
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